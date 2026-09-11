Reklama
1 min
Anife Vyskočilová slaví rok na OnlyFans. Kritikům vzkázala, že díky nim tráví tři měsíce na dovolenéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Anife Vyskočilová se před rokem pustila do projektu, který u části jejích příznivců vyvolal překvapení. Založila si profil na placené platformě OnlyFans a nyní dala najevo, že svého rozhodnutí nelituje. Zároveň vysvětlila, jaký obsah u ní předplatitelé mohou očekávat.
Anife Vyskočilová slaví rok na OnlyFans. Kritikům vzkázala, že díky nim tráví tři měsíce na dovolené
Zdroj: nextofo.cz
Reklama
Hanychová zkritizovala Prachařovu výchovu. Jeho pravidla pro děti jsou podle ní příliš tvrdá
Agáta Hanychová otevřeně popsala, že se s bývalým manželem Jakubem Prachařem v některých otázkách výchovy...
Zorka Hejdová ukázala postavu v plavkách. Dočkala se šílené kritiky a nadávek
Moderátorka Zorka Hejdová sdílela fotografii z Kanárských ostrovů, kde nyní pobývá kvůli natáčení. Snímek v...
Ani cukr, ani soda: Příliš kyselou rajskou zjemní obyčejná zelenina, kterou máte skoro vždy v lednici
Rajská omáčka může být někdy výrazně kyselejší, než bychom chtěli. Místo další lžičky cukru nebo jedlé sody...
Ani mouka, ani jíška: Svíčková bude hustá a sametová díky tomu, co už máte přímo v hrnci
Svíčková nemusí být zahuštěná moukou ani jíškou, aby měla krémovou konzistenci. Stačí správně pracovat s...
Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
Karel Vágner zavzpomínal na Hanu Zagorovou. Prozradil o ní něco, co fanoušci netušili
EXTRAINFO.cz
dnes, 16:59
2 min
Hanychová zkritizovala Prachařovu výchovu. Jeho pravidla pro děti jsou podle ní příliš tvrdá
EXTRAINFO.cz
dnes, 16:54
2 min
Rudá Sonja: Utajený milostný románek a původní dohoda se Schwarzeneggerem vzala brzy za své
V Telce
dnes, 16:50
3 min
Zorka Hejdová ukázala postavu v plavkách. Dočkala se šílené kritiky a nadávek
EXTRAINFO.cz
dnes, 16:50
2 min
Vlak svobody: 11. září 1951 prorazil železnou oponu a odvezl desítky lidí z ČSSR na Západ
Securitytech
dnes, 16:49
4 min
Reklama
Připravte se, telefony i počítače budou ještě dražší. Čína zastavila export klíčové suroviny a výrobci čipů nemají náhradu
Mobify.cz
dnes, 16:48
4 min
Limberský přiznal, že si řidičák koupil, fyzicky u zkoušky nebyl. Gesto s volantem po nehodě nebyl jeho nápad
SportyŽivě
dnes, 16:46
4 min
Už za pár hodin velká česká banka vypne své služby. Lidé se musí připravit na komplikace
Byznys trendy
dnes, 16:45
1 min
Ivana Košková vyrazila před 29 lety na kole k tetě a už nedorazila. Poslední svědkyně ji viděla u hřbitova
kroniQa
dnes, 16:45
3 min
Mário Kubec opustil televizní slávu a přešel na tvrdou dřinu
BetterLife
dnes, 16:44
2 min
Reklama
Otevření kruháče v Chrastavě nabralo zpoždění. Snad příští týden, řekl starosta
Liberecká Drbna
dnes, 16:34
1 min
Hořčice mi stoupá do nosu: Belmondo roli odmítl, Jane Birkin má po koupání suché vlasy a ve filmu je česká Škodovka
V Telce
dnes, 16:33
3 min
Máte na zahradě vlastní studnu? Jedno chybějící povolení může znamenat pokutu až 500 000 Kč
Trendy svět
dnes, 16:32
2 min
Souboje mezi generacemi probíhají od pradávna. Respekt ke stáří nebyl automatický ani ve starém Řecku
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
4 min
V sobotu v 16:30 zatají celé Česko dech: Nova vrátí na obrazovky nejlepší hrdiny našeho dětství
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
3 min
Reklama
Finové dali Pardubicím tři góly za třetinu a český mistr poprvé v Lize mistrů padl. Tomášek se dočkal premiérového gólu
SportyŽivě
dnes, 16:13
3 min
Přání k narozeninám: Rybáři nadávali štábu a herci skončili ve vodě. Brno se mezitím vydávalo za Prahu
V Telce
dnes, 16:08
3 min
Ledecká si oblékla hokejovou výstroj a napodobila Pastrňáka. Philadelphia Flyers, chcete mě? vzkázala Letcům
SportyŽivě
dnes, 16:08
3 min
Basiková na premiéře dokumentu vypadala famózně, Klusovová byla k nepoznání
Aplausin.cz
dnes, 16:06
2 min
Habera s Prachařem se vysmáli zpěvačce, která si přišla splnit sen: Jejich chování pobouřilo diváky
In-lifestyle.cz
dnes, 16:06
3 min
Reklama
Letadlo se známým americkým hercem muselo nouzově přistát. V kabině byl cítit kouř, 235 lidí uvízlo na letišti
Trendy Život
dnes, 16:06
2 min
Tvůrci Faudy zahodili hotový scénář. Pátá řada na Netflixu je nejtemnější kapitolou seriálu
Kinobox.cz
dnes, 16:06
2 min
„Nejtěžší je říct ne velmi dobré příležitosti, která není součástí vašeho směru, a přesně to se teď učím,” říká podnikatelka Jana Šimurdová
GrapesMag
dnes, 16:05
13 min
Ani cukr, ani soda: Příliš kyselou rajskou zjemní obyčejná zelenina, kterou máte skoro vždy v lednici
EXTRAINFO.cz
dnes, 16:04
2 min
Ani mouka, ani jíška: Svíčková bude hustá a sametová díky tomu, co už máte přímo v hrnci
EXTRAINFO.cz
dnes, 16:03
2 min
Reklama
Pátrání po ženě z Frýdku-Místku pokračuje. Policii pomáhají myslivci i drony
Ostravská Drbna
dnes, 16:03
1 min
Šeřík: Krásný keř, který zdobí české zahrady odnepaměti. V září mu dopřejte tuto péči a na jaře krásně pokvete
Planeta zahrady
dnes, 16:00
2 min
Chodov dokončil rekonstrukci zázemí domu s pečovatelskou službou
Karlovarská Drbna
dnes, 16:00
1 min
Maliny potřebují draslík víc než dusík, ale většina zahrádkářů jim dává přesný opak. Proto plody zůstávají malé a kyselé
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
4 min
Finále US Open: Šok pro Siniakovou, třemi dvojchybami darovala soupeřkám set
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:00
Reklama
Nový modul pro české polárníky je hotový. Z Brna zamíří do Antarktidy
Brněnská Drbna
dnes, 16:00
1 min
Potápěči u Singapuru čtyři roky sbírali střepy z vraku. Modrobílý porcelán z éry Mongolů prozradil vzorec, který směl používat jen císař
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
3 min
Zapomeňte na jiřiny i astry. Česko dobývají podzimní květiny, které mění barvu jako chameleon
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
2 min
Začíná jako nenápadný horor, no pod povrchem se skrývá mnohem víc. Znepokojivý příběh o tvrdé realitě, který po dočtení jen tak neodložíte
Asianstyle
dnes, 16:00
5 min
Siniaková s Townsendovou hrají finále US Open, mohou dovršit kariérní grandslam
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:00
Reklama
Strom je na vašem pozemku, přesto ho nemusíte smět pokácet: Rozhoduje hranice 80 centimetrů, kterou Češi často neznají
Trendy svět
dnes, 15:58
2 min
„Chybí generál s koulemi, malý puč by nevadil.“ Francie je v šoku z uniklé nahrávky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:58
Češi na podzim stále pálí listí a trávu. Od loňska to zákon zakazuje, oheň na zahradě má nová pravidla
Trendy svět
dnes, 15:56
1 min
Museli to udělat přesně v den výročí 11. září? Je to nevhodné
SvětFormule.cz
dnes, 15:55
1 min
Trenér Fenerbahce rezignoval na tiskovce po Lize mistrů, vlastní hráči o tom nevěděli. Prezident klubu to odmítl
SportyŽivě
dnes, 15:55
3 min
Reklama
Reklama
Dva dny po pohřbu norského krále Haralda zemřela jeho sestra, princezna Astrid
Bývalá špionka prozrazuje své triky na svádění a dosažení vrcholu téměř na povel
Bára Basiková ukázala své lásky bez příkras. Syn promluvil o jejích mužích
Meteorologové už ví, jaká bude zima 2026. Předpověď se náhle změnila a 1 měsíc se bude vymykat
Věci, které sis možná celý týden vyčítala úplně zbytečně
Reklama
Reklama