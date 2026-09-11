Safírově modré květy v moři zelených listů, které se časem zbarví doruda a dobronzova… Zní to krásně a také to krásné je. Od srpna a při správné péči i během podzimních měsíců se můžete těšit z úchvatných barev na vlastní zahrádce, potřebujete k tomu jen pár důležitých věcí.
Zapomeňte na jiřiny i astry. Česko dobývají podzimní květiny, které mění barvu jako chameleon
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