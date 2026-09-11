Ledecká si oblékla hokejovou výstroj a napodobila Pastrňáka. Philadelphia Flyers, chcete mě? vzkázala Letcům

10. září 2026, led, plná hokejová výstroj a na zádech oranžovo-černý dres Flyers. Ester Ledecká, dvojnásobná olympijská vítězka ve snowboardingu a alpském lyžování, stojí v kruhu, napřahuje se a pálí. Pak padá na kolena, ruce nad hlavou, a do kamery posílá hec: „Jaká byla, Pasto?“ Následuje vzkaz adresovaný přímo Philadelphii: „Čekám na telefonu.“ Kdo nezná kontext, snadno uvěří, že se česká sportovní anomálie chystá na další disciplínu. Realita je jiná, ale o nic méně zábavná.
Kampaň, ne přestup
Celý moment vznikl v rámci nové hokejové kampaně Tipsportu, kterou Médiář zachytil už 8. září 2026 s první vlnou spotů kolem Davida Pastrňáka. Ledecká přišla na řadu o dva dny později jako překvapivá druhá tvář kampaně. Žádné jednání s klubem NHL, žádný draft pick, žádný kontrakt. Sponzorský obsah načasovaný na start hokejové sezony.
Proč tedy tolik pozornosti? Protože tohle není běžná celebrita v dresu, kterou někdo oblékl pro fotku. Ledecká na ledě vypadá, jako by tam patřila, a právě v tom spočívá síla celého nápadu.
Hokej v rodině i v krvi
Na oficiálním webu Ester Ledecké se dočtete, že její dědeček Jan Klapáč je bývalý hokejový reprezentant. Podle Českého olympijského týmu sama Ester hrála hokej dřív, než se naplno vrhla na snowboard a lyže. A ještě v dubnu 2026 ji Svaz lyžařů ČR popisoval jako velkou hokejovou fanynku.
Tahle kombinace dělá z reklamního skečku něco víc. Když si dres Flyers oblékne modelka nebo herec, je to vtipné jednou. Když si ho oblékne sportovkyně s bruslařským základem, olympijskou kondicí a dědečkem-hokejistou, vtip dostane druhou vrstvu, tu, kde si člověk na zlomek vteřiny řekne: „A co kdyby…?“
Pasta styl jako rozpoznatelná značka
Pastrňákovy gólové oslavy jsou v NHL pojem. Oficiální ligový web je zařadil mezi nejlepší oslavy v historii soutěže. Sjezd na kolena, emoce, teatrálnost, to všechno je „Pasta brand“, který fanoušci poznají okamžitě.
Ledecká necituje jeden konkrétní klip. Přebírá celý styl: nápřah, suverenitu, expresivní oslavu. A přidává osobní rovinu. S Pastrňákem se potkala nejpozději v létě 2025 při společném reklamním natáčení. Na Instagramu tehdy sdílela fotku s jeho podpisem „pro Esterku“ a přiznala: „Malá holka je ve mně pořád.“ Nejsou to tedy dvě náhodně spojené tváře. Je to pokračování příběhu, který začal o rok dřív.
Co na to Flyers a Pastrňák?
Krátká odpověď: ticho. Na oficiálním webu Philadelphia Flyers se k 11. září 2026 žádná reakce neobjevila. Pastrňákův veřejný komentář ke konkrétnímu napodobení rovněž zachycen nebyl. To ale neznamená, že moment prošel bez povšimnutí; mediální ohlas v Česku byl okamžitý a pobavený.
Důvod, proč padla volba právě na Flyers, Tipsport ani Ledecká veřejně nevysvětlili. Oranžovo-černý dres ale funguje jako jednoznačně čitelný symbol prostředí NHL a v kampani zjevně plní přesně tuto roli: vizuální zkratku, která řekne „tohle je hokej nejvyšší úrovně“ rychleji než jakýkoli komentář.
Exhibice? Proč ne
Profesionální hokejovou kariéru Ledecká neplánuje, její těžiště zůstává na sněhu a v otevřených zdrojích žádný takový záměr neexistuje. Jenže exhibiční zápas? S jejím bruslařským základem, fyzickou výbavou a rodinnou vazbou na hokej by to bylo představitelné. A po téhle kampani by to chtěl vidět asi každý.
Tipsport chtěl virální moment. Dostal ho. Ale skutečný důvod, proč video funguje, není rozpočet na kampaň, je to fakt, že Ester Ledecká je jeden z mála lidí na planetě, u kterých vzkaz „Chcete mě?“ adresovaný klubu NHL nezní úplně absurdně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta