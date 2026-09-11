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Basiková na premiéře dokumentu vypadala famózně, Klusovová byla k nepoznání

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Bára Basiková má za sebou premiéru svého dokumentu, po které jí tleskal celý sál. Zpěvačka oblékla nádherné šaty, ve kterých jí to ohromně slušelo a působila mladě a šik. Událost si nenechalo ujít spoustu známých jmen z českého šoubyznysu, mezi kterými byla například i Tamara Klusová (38), která byla k nepoznání.
Basiková na premiéře dokumentu vypadala famózně, Klusovová byla k nepoznání

Basiková na premiéře dokumentu vypadala famózně, Klusovová byla k nepoznání

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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