Basiková na premiéře dokumentu vypadala famózně, Klusovová byla k nepoznáníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Basiková na premiéře dokumentu vypadala famózně, Klusovová byla k nepoznání
Dlouho očekávaný dokument, který mapuje život jedné z nejlepších českých zpěvaček právě vstoupil do kin....
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