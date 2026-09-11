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„Nejtěžší je říct ne velmi dobré příležitosti, která není součástí vašeho směru, a přesně to se teď učím,” říká podnikatelka Jana Šimurdová

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Před několika lety si myslela, že se kvůli svému zdraví bude muset vzdát části své kariéry, dnes vidí budoucnost úplně jinak. Jana Šimurdová je lékařka, která se nebojí posouvat hranice svého oboru a podnikat nejen pod značkou ZAYRAĒ. Jak to změnilo její pohled na svobodu? Co si podle ní dokáží ženy předat lépe než jakákoliv kniha o byznysu? A co je podle ní skutečná přidaná hodnota firem?
„Nejtěžší je říct ne velmi dobré příležitosti, která není součástí vašeho směru, a přesně to se teď učím,” říká podnikatelka Jana Šimurdová

„Nejtěžší je říct ne velmi dobré příležitosti, která není součástí vašeho směru, a přesně to se teď učím,” říká podnikatelka Jana Šimurdová

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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