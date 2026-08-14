Jabloně obalí pavučinami a mohou je úplně odlistit. Strom ale ještě nemusí být ztracený

Kdo v červnu narazil na jabloň zabalenou do hustého bílého závoje, zřejmě se díval na dílo předivky jabloňové. Pohled je dramatický: holé větve, stříbřité zápředky místo koruny, na zemi ohlodané zbytky listů. Přesto nejde o rozsudek smrti stromu. Zdravá jabloň se z odlistění většinou vzpamatuje, vyžene nové listy ještě v témže roce. Letošní úroda je ale pryč a oslabený strom se stává zranitelnějším do dalších sezon. Celý problém přitom stojí a padá s načasováním: kdo housenky zachytí v pravý moment, může škody výrazně omezit. Kdo čeká na nápadné pavučiny, přichází pozdě.
Nenápadný začátek, rychlý průběh
Předivka jabloňová (Yponomeuta malinellus) je drobný noční motýl, jehož larvy se živí výhradně na jabloních. Podle Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ jde o monofágního škůdce vázaného na rod Malus, takže hrušně, třešně ani jiné ovocné stromy v zahradě neohrožuje. Bílé zápředky na brslenu nebo hlohu patří jiným druhům předivek.
Životní cyklus začíná v létě, kdy motýli kladou vajíčka na tenké větvičky. Larvy se vylíhnou ještě na podzim, ale přezimují pod ochrannou vrstvou přímo na kůře. Na jaře, jakmile jabloň raší, drobné housenky pronikají do mladých listů a vytvářejí takzvané listové miny, tedy nenápadné hnědnoucí špičky, které laik snadno přehlédne. Berlínský rostlinolékařský úřad ve svém letáku z ledna 2026 popisuje právě toto stadium jako první rozpoznatelný signál. Jenže od dubnových min k hustým červnovým zápředkům uplyne jen několik týdnů. A právě v tom je háček.
Okno pro zásah je kratší, než se zdá
Nejúčinnější obrana spočívá v biologickém přípravku na bázi bakterie Bacillus thuringiensis (Bt). Funguje ale jen za specifických podmínek: housenky musí být malé, aktivně žeroucí a ještě nezapředené v hustém hnízdě. Hesenský zemědělský úřad (LLH) v tiskové zprávě z 24. dubna 2026 upřesňuje podmínky úspěšné aplikace:
- Večerní postřik na suchý list
- Bez deště minimálně několik hodin po zásahu
- Teplota vzduchu alespoň 18 °C
- Housenky ve stadiu po opuštění listových min, před vytvořením hustého zápředku
Pro české podmínky roku 2026 to podle fenologie a počasí znamenalo zhruba konec dubna až první polovinu května, v nížinách dříve, ve vyšších polohách o něco později. Duben byl podle ČHMÚ druhým nejsušším od roku 1961, květen pak teplotně nadnormální se 120 % normálu slunečního svitu. Teplé a suché jaro vývoj housenek urychlilo. Biologické okno přišlo brzy a trvalo krátce.
Rozhodující je vlastní kontrola stromu, ne kalendář. Berlínský materiál nabízí praktický práh: před květem jabloně hledejte 4–5 listových min na větvičkách, po odkvětu 3–5 malých zápředků na 100 květních svazků. Překročení tohoto prahu je signál k zásahu. Kdo kontroluje až ve chvíli, kdy jsou bílé pavučiny viditelné z chodníku, má biologické okno za sebou.
Důležitá poznámka k přípravkům: Bt produkty jsou v Česku dostupné i pro neprofesionální použití, ale etikety u jabloní nemusí být vedené přímo na předivku jabloňovou. Před nákupem ověřte aktuální etiketu konkrétního přípravku na Rostlinolékařském portálu.
Co dělat v červnu, když je pozdě na postřik
Pokud jsou housenky už zapředené v hustých hnízdech, kontaktní postřiky (ať už biologické, nebo lidové odvary) selhávají. Pavučina funguje jako fyzická bariéra. LLH výslovně uvádí, že u hnízd větších než pingpongový míček je účinnost přípravků výrazně nižší až nulová.
Zbývá mechanika. U menších stromů to znamená:
- Stáhnout nebo vystříhat zápředky i s housenkami a kuklami
- Odstranit napadené konce výhonů
- Materiál uzavřít do sáčku a vyhodit do biopopelnice nebo směsného odpadu, nikdy ne na domácí kompost, kde by škůdce mohl dokončit vývoj
U vzrostlých stromů s korunou ve výšce pěti metrů je úplné „vyčištění“ nereálné. Cílem je spíš omezení škod a snížení populace pro příští rok.
Strom přežije, ale potřebuje péči
Zdravá jabloň odlistění zpravidla přežije. Ještě v průběhu léta obvykle vyžene takzvaný svatojánský obrost, tedy nové listy, které stromu umožní alespoň částečnou fotosyntézu do konce sezony. Mortalita dřevin podle ÚKZÚZ zpravidla nenastává. Problém nastává u stromů oslabených suchem, zanedbanou péčí nebo při opakovaném silném napadení ve více letech po sobě; tam může docházet k postupnému chřadnutí.
Letošní úroda je při silném napadení ztracená. To je třeba přijmout. Energie by měla směřovat do prevence další sezony:
- Podzim a zima: Při řezu kontrolovat mladé větvičky na snůšky vajíček (drobné, plošné, pod ochrannou vrstvou) a silně napadené konce odstranit.
- Příští jaro: Cílená kontrola už před květem. Hledat hnědnoucí špičky listů a první malé housenky v minách. Nečekat na pavučiny.
- Podpora přirozených nepřátel: Budky pro sýkory a další hmyzožravé ptáky, ponechání úkrytů pro dravé ploštice a lumky. Evropská studie publikovaná v Bulletin of Entomological Research ukázala, že predátoři vajíček tvořili 25–43 % celkové generační mortality předivky a parazitoidi dalších 11–14 %. Sami nezaručí ochranu při příznivém počasí, ale dlouhodobě populaci tlumí.
Proč letos a proč zrovna tak silně
Předivka jabloňová není novinkou, jde o každoroční jev, jehož intenzita kolísá podle počasí. Úřad pro životní prostředí Šlesvicka-Holštýnska v červnu 2026 označil výskyt za běžný sezónní fenomén, zároveň ale potvrdil, že teplé podmínky vývoj škůdce podporují. Mírné zimy s malým množstvím sněhu zvyšují přežívání přezimujících larev, teplé jaro pak urychluje jejich vývoj.
Pro Česko se nepodařilo dohledat oficiální celostátní monitoring předivky jabloňové v sezoně 2026. Jarní podmínky ale byly pro škůdce příznivé: extrémně suchý duben, teplý a slunečný květen, pokračující půdní sucho. Lokálně mohl být tlak vyšší než v průměrných letech, zvlášť v teplejších oblastech jižní Moravy a Polabí.
Jabloň zahalená v bílém zápředku vypadá jako pacient na jednotce intenzivní péče. Ve skutečnosti je to spíš rekonvalescent, který potřebuje čas a pozornost, a zahradníka, který příští duben přijde ke stromu s lupou, ne až v červnu s nůžkami.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková