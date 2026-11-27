Listopadová sobota, nabroušená pila a čtyřicetiletá jabloň, která už léta nerodí a stíní terasu. Majitel ví, že ovocné stromy mají výjimku, a pustí se do práce. Pak soused zavolá na úřad a ukáže se, že parcela, které rodina odjakživa říká zahrada, je v katastru vedená jako orná půda. Výjimka v tu chvíli padá a kácení bez povolení se mění v přestupek, za který může fyzické osobě hrozit pokuta až 100 000 Kč. Největším rizikem podle nás není motorová pila. Problém je v představě, že „naše zahrada“ automaticky znamená zahradu i v právním smyslu. Ověření zabere deset minut a nestojí ani korunu.
Ovocná výjimka: kdy jabloň padne bez žádosti
Ochranu dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb. Obecné pravidlo zní jasně: povolení orgánu ochrany přírody potřebujete u stromu, jehož kmen má ve výšce 130 cm nad zemí obvod větší než 80 cm. U zapojených porostů, tedy souvislých keřových nebo stromových skupin, se hranice odvozuje od plochy 40 m².
Ovocné dřeviny ale mají vlastní režim. Podle
vyhlášky č. 189/2013 Sb. je lze kácet bez povolení bez ohledu na tloušťku kmene, pokud zároveň splní dvě podmínky. Strom musí růst v zastavěném území a pozemek musí být v katastru nemovitostí veden jako zahrada, případně jako zastavěná plocha a nádvoří. Mohutná jabloň s obvodem metr a půl tak může padnout legálně, zatímco štíhlá bříza o kus dál už bude vyžadovat žádost.
Výjimka se netýká jen jabloní.
Portál veřejné správy mezi ovocné dřeviny počítá hrušeň, slivoň, třešeň, višeň, meruňku, broskvoň i ořešák vlašský. Na seznamu najdete také lísku, kdouloň, morušovník, mandloň a keře drobného ovoce.
Proč zákonodárce ovocné stromy zvýhodnil, primární zdroje výslovně nevysvětlují. Dá se předpokládat, že pravidlo cílí na běžnou péči o užitkové sady v obcích, kde majitel přirozeně obnovuje dosloužilé stromy. Mimo sídla, v otevřené krajině, převažuje veřejný zájem na zachování ekologických funkcí zeleně, a proto tam ovocná úleva neplatí.
Katastr rozhoduje víc než plot a záhony
Přesně tady číhá past. Úřad nezajímá, zda na pozemku pěstujete rajčata, sekáte trávník a grilujete. Rozhoduje údaj v oficiální evidenci. Pokud je parcela zapsaná jako orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha nebo lesní pozemek, ovocnou výjimku automaticky využít nelze. Jabloň pak posuzujete jako jakýkoli jiný strom a při obvodu kmene nad 80 cm potřebujete povolení.
Takové nesoulady přitom nejsou vzácné. Pozemky za rodinnými domy často dodnes nesou zápis z doby, kdy sloužily jako pole. Zahradou se staly v praxi, ale zápis v katastru se nikdo neobtěžoval změnit.
Ověření je jednoduché. Bezplatná aplikace ČÚZK
Nahlížení do katastru nemovitostí funguje bez registrace. Parcelu dohledáte podle čísla, nebo ji vyberete přímo v mapě. V detailu najdete položku „druh pozemku“ a případně také „způsob využití“.
Druhou podmínku, tedy zastavěné území, katastr neprozradí. Vymezuje ho územní plán obce a stavební zákon do něj řadí mimo jiné zastavěné stavební pozemky, proluky, komunikace či pozemky obklopené zástavbou. Nejspolehlivější cestou je nahlédnout do územního plánu, obvykle zveřejněného na webu radnice nebo v mapovém portálu obce. Kdo si není jistý, pošle krátký dotaz na obecní či stavební úřad. Odpověď přijde rychleji než vyřizování následků.
Zdroj fotografie: Freepik Kontrolní seznam před prvním řezem
Než nastartujete pilu, projděte si šest bodů. Pokud kterýkoli z nich nesedí, ovocná výjimka nemusí platit:
Druh stromu: Jde skutečně o ovocnou dřevinu ze seznamu? Okrasná jabloň či okrasná třešeň mohou být sporné, v pochybnostech se zeptejte úřadu. Obvod kmene: Změřte ho krejčovským metrem ve výšce 130 cm nad zemí. Do 80 cm je situace jednodušší i u neovocných stromů. Druh pozemku: V katastru musí stát „zahrada“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“. Zastavěné území: Ověřte v územním plánu obce. Zvláštní ochrana: Strom nesmí být součástí významného krajinného prvku, stromořadí ani náhradní výsadby, kterou dříve uložil úřad. Památný strom má vlastní, přísnější režim. Hnízda: Prohlédněte korunu, zda v ní nehnízdí ptáci.
Zvláštní pozornost si zaslouží stromořadí. Vyhláška ho definuje jako souvislou řadu nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Česká inspekce životního prostředí upozorňuje, že v takovém případě může být povolení potřeba i u stromů, které hranice 80 cm zdaleka nedosahují. Alej ovocných stromů podél příjezdové cesty tak může spadat pod přísnější pravidla.
Havárie, suché stromy a hnízdící ptáci
Pokud ovocná výjimka nesedí a strom přesahuje limit, nabízí zákon dvě cesty. Běžné kácení vyžaduje povolení předem. Žádost se podává místně příslušnému orgánu ochrany přírody, nejčastěji obecnímu úřadu, ve velkých městech úřadu městské části. V národních parcích a vybraných chráněných územích rozhoduje AOPK nebo správa parku.
Žádost obsahuje označení parcely a katastrálního území, popis umístění stromu, situační nákres, doklad o vztahu k pozemku, druh dřeviny s obvodem kmene a zdůvodnění. Poplatek se neplatí. Obecná správní lhůta činí 30 dnů, Portál veřejné správy přesto doporučuje začít zhruba 60 dní před obdobím vegetačního klidu. Úřad může současně uložit náhradní výsadbu a péči o ni až na pět let.
Odlišný postup platí pro situace, kdy strom zřejmě a bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví, případně hrozí škoda značného rozsahu. Typicky jde o nalomený kmen nakloněný nad střechu po vichřici. Takový strom smíte pokácet okamžitě a úřadu kácení oznámíte nejpozději do 15 dnů od zásahu. Do oznámení patří identifikace parcely, situační nákres, specifikace dřeviny a především doložení nebezpečí, nejlépe fotografiemi pořízenými před řezem.
Suchý strom sám o sobě havárii neznamená. Pokud uschlá jabloň stojí na zahradě třetí rok a nikoho bezprostředně neohrožuje, postupuje se podle běžných pravidel. Svou roli hraje i kalendář. Vyhláška uvádí, že se kácení zpravidla provádí v období vegetačního klidu, v praxi od listopadu do března. Zákon navíc zakazuje úmyslně ničit hnízda a vejce či významně rušit ptáky při hnízdění. I zcela legální kácení ovocného stromu na správně zapsané zahradě se tak v květnu může změnit v problém, pokud v koruně sedí kos na vejcích.
Pokuta až 100 000 Kč a kdo ji vyměřuje
Dohled nad ochranou dřevin vykonávají orgány ochrany přírody. Mají pravomoc kontrolovat dodržování zákona, nařizovat nápravná opatření a projednávat přestupky. Portál veřejné správy uvádí pro fyzickou osobu za kácení bez platného povolení pokutu až 100 000 Kč. Ve zvláště chráněných územích mohou být sankce v ochraně dřevin až dvojnásobné.
Dobrá víra ani tvrzení, že jste pozemek vždy považovali za zahradu, vás automaticky neochrání. Zákon stanoví skutkové podstaty a horní hranice pokut, konkrétní výši pak úřad určuje podle okolností případu. Argument nevědomosti můžete v řízení uplatnit, beztrestnost vám ale nezaručí.
Zákon ani vyhláška se od obce k obci neliší, platí celostátně. Mění se jen úřad, na který se obracíte. Text odpovídá právnímu stavu k listopadu 2026, novela stavebního zákona č. 215/2026 Sb. nabývá hlavní účinnosti 1. ledna 2027.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková