Duben, krátce po desáté večer. Pod tújemi se pohne hromada loňského listí a na trávník vyleze ježek, který se teprve před pár dny probral ze zimního spánku. Hladový je k neutišení a v záhonu se po dešti zrovna rozlézají plzáci. Takového hosta si nikdo nekoupí ani nepřiveze ze záchranné stanice. Přijde sám, když najde otvor v plotě zhruba o velikosti cédéčka, klidný kout s listím, mělkou misku vody a záhony bez modrých granulí. Pak už stačí udržet si ho. Nejčastěji to lidé pokazí v kuchyni: miska s mlékem a rozmočeným rohlíkem patří k vůbec nejhorším pozornostem, jaké můžete ježkovi nachystat. A to je jen první z několika pastí, které na něj na běžné české zahradě číhají.
Ježek západní a slimáci: co mu skutečně mizí v žaludku
Ježka západního (Erinaceus europaeus) poznáte podle tmavé skvrny, která se mu táhne od čenichu k očím jako brýle, a podle pravidelně učesaných bodlin. Den prospí v úkrytu, za potravou vyráží večer a v noci. To jsou přesně hodiny, kdy se zahradou plazí plži a kdy housenky ožírají listy.
Britští badatelé kdysi prozkoumali 177 ježčích žaludků. Housenky se objevily ve 49 % z těch, v nichž zůstala nějaká potrava, brouci dokonce v 74 %. Housenky, vrubounovití brouci a žížaly dohromady tvořily 55 % hmotnosti veškeré snědené potravy, mezi významné položky patřili i slimáci. Ještě přesvědčivěji vyznívá letošní evropská práce publikovaná v časopise Integrative Zoology. Autoři pomocí DNA metabarcodingu rozebrali trus 209 ježků. Genetickou stopu plžů nesl trus u 92 % zvířat, motýly a můry odhalili u 48 %.
Granule na slimáky jako past: proč chemie a ježek nejdou dohromady
Jed se k ježkovi dostává trojí cestou. Návnadu může sežrat přímo, může spolknout slimáka, který se otrávenou granulí už nacpal, a po insekticidech mu v zahradě jednoduše dojde hmyz. Londýnské Natural History Museum upozorňuje, že pesticidy, zejména granule na slimáky, ježky přímo otravují. Zmíněná evropská studie přidává další varování: invazní plzák španělský, kterého ježci běžně loví, umí v těle hromadit zinek i jedy na hlodavce a navíc přenáší plicní parazity. Postřikem tak zahrádkář nepřímo tráví i toho, kdo mu měl s plzáky pomáhat.
Královská zahradnická společnost RHS proto radí upřednostnit přirozené predátory a kulturní či biologické metody. Pelety proti slimákům podle ní mohou zahradní fauně uškodit. Chemie sice zabírá rychle, podle Cornellovy univerzity železité přípravky zapůsobí během několika dní až týdne. Ježek nabízí něco trvalejšího: noc co noc obchází pozemek a v práci se střídá s ropuchami, žábami a slepýši, o úlovky se s nimi dělí i ptáci a draví střevlíci. Podle nás vítězí zahrada, kde tahle parta drží pohromadě, nad zahradou spoléhající na jediného hrdinu.
K tomu se hodí pár drobných návyků, které plžům zkomplikují život:
- zalévat ráno, aby záhony do večera oschly,
- vysazovat silnější předpěstované sazenice místo křehkých semenáčků,
- sbírat slimáky ručně za vlhka nebo do pastí z citrusových slupek či piva,
- nasadit hlístice cíleně jen tam, kde je problém největší, protože zasahují i neškodné druhy slimáků.
Jak ježka nalákat na zahradu, aby přišel sám a zůstal
Moderní ploty s betonovou podezdívkou odřezávají ježka od okolní krajiny. Spolek Pomoc ježkům proto doporučuje vyříznout v plotě nebo pod ním malý průchod a domluvit se se sousedy na tom samém. Vznikne tak ježčí dálnice, propojená síť zahrad, po které zvíře za noc obejde potravní okruh. Podrobný návod nabízí stránka Zahrada pro ježky.
Úkryt nemusí stát ani korunu. Hromada listí, větví, dříví nebo sena v zarostlejším rohu poslouží stejně dobře jako přístupný kompost. Koupený domek má smysl jen tehdy, když stojí v klidu, má voděodolnou střechu, uvnitř suchou vystýlku z listí, mechu nebo slámy a pod sebou drenáž ze štěrku či písku. Obyčejná hromada v nerušeném koutě podle nás překoná drahý domek postavený vedle terasy. Nejlépe fungují obě varianty vedle sebe.
Pozor na zahradní jezírko. Ježek sice umí plavat, ale z nádrže s hladkými kolmými stěnami se nevyškrábe a vyčerpáním se utopí. Zoo Ostrava i Pomoc ježkům radí nechat aspoň jeden břeh pozvolný, případně přidat šikmé prkno, můstek nebo schůdky. Mělká miska čisté vody na zemi mu mezitím postačí k pití.
Odchyt do tohoto návodu nepatří. Zákon č. 114/1992 Sb. chrání volně žijící živočichy před sběrem i odchytem a ukládá postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zraňování. Ježka tedy lákejte podmínkami; přinášet ho odjinud nebo zavírat do výběhu je špatná cesta. Záchranné stanice navíc slouží zraněným a osiřelým zvířatům a jejich cílem je vrátit je do volné přírody.
Chyba v misce: mléko, rohlík a kočka u krmítka
Přikrmování dává smysl hlavně po probuzení na jaře, na podzim před zimováním a v suchém létě, kdy v trávě chybí žížaly i plži. Do misky patří:
- kvalitní kočičí nebo kotěcí granule s masem na prvním místě složení,
- masová konzerva či kapsička pro kočky nebo psy,
- speciální krmivo pro volně žijící ježky,
- tepelně upravené maso a k tomu vždy voda.
Mléko, tvaroh ani sýr ježek nesnese. Stejně tak mu škodí pečivo, ovoce, sladkosti, semínka, oříšky a zbytky z kuchyně. Pomoc ježkům i Česká společnost ornitologická se v tom shodují a Natural History Museum dodává, že chleba s mlékem zvířata dlouhodobě oslabuje. Na první pohled nevinní moučí červi představují další riziko. Ve větším množství mohou ježkovi odvápnit kosti.
Proč se pak ježek může přestat vracet? Zvíře, kterému z misky bolí břicho, chřadne a ztrácí sílu na noční obchůzky. K tomu se přidávají kočky, které volně položené granule rychle objeví. Z krmného místa se tak stane hlučné a nebezpečné stanoviště, kterému se plaché zvíře nejspíš vyhne obloukem. Řešením je krmítko s překážkou, do něhož se kočka nevejde, a skromná porce místo přeplněné mísy.
Sekačka, vidle a oheň: kdy zahrádkář ježkovi ublíží nejvíc
Robotické a strunové sekačky patří k nejzákeřnějším nebezpečím. Ježek se při ohrožení stočí do klubíčka a neuteče, takže před sečením vysoké trávy je dobré porost projít. Robota nechávejte pracovat ve dne, ne v noci. Hromadu listí před pálením přeházejte na nové místo, jinak hrozí, že v ní uhoří zimující zvíře.
Kompost láká ježka teplem i potravou, takže vidle do něj zapichujte pomalu a od kraje. Když na ježka narazíte, rychle vraťte materiál zpátky a nechte ho být. Česká společnost ornitologická připomíná, že v hromadách listí přečkává zimu spousta živočichů, a při jarním úklidu je proto potřeba šetrnost. S úklidem části zahrady klidně počkejte až do května.
Podzimní mládě v trávě ještě neznamená akutní nouzi. Národní síť záchranných stanic v letošním doporučení varuje před zbytečnými únosy soběstačných ježků a zdůrazňuje, že hmotnost kolem 800 gramů je jen jedno z vodítek. Roli hraje počasí, kondice i okolnosti nálezu. Zdravé mládě často stačí sledovat a přikrmovat venku, zraněný dospělec naopak potřebuje pomoc hned. Ježek bloudící za bílého dne, s ranami nebo mouchami na těle, si říká o konzultaci. Na stránkách Zvíře v nouzi najdete podle místa nálezu nejbližší ze 34 profesionálních stanic, dispečink na čísle 774 155 155 odpovídá denně od 7 do 22 hodin. Síť každoročně ošetří přes 40 000 zvířat. Pokud musíte ježka do příjezdu pomoci zajistit, vezměte rukavice, uložte ho do krabice v klidu a teple, nejdřív ho zahřejte, pak mu podejte vodu a jídlo až nakonec. Ruce si potom umyjte.
V českém Červeném seznamu savců stojí ježek západní mezi málo dotčenými druhy. Mezinárodní svaz ochrany přírody ho ovšem v roce 2024 přeřadil do kategorie téměř ohrožených a odborný přehled evropských ježků uvádí pokles populace blížící se 30 %. Na vině jsou intenzivní zemědělství, pesticidy, silnice i rušení člověkem. Každá zahrada s průchodem a bez jedu proto představuje malý ostrov, kde může přežít.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková