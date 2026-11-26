Černá plocha nad pracovní deskou vypadá v ranním světle jako zrcadlo, dokud na ni nedopadne paprsek z boku. Pak se ukážou tenké linky po soli zapadlé pod hrncem i po drsné straně houbičky. Ve většině kuchyní zůstane jen u nich. Pokud ale poškození cítíte prstem, nebo dokonce připomíná prasklinu, mění se otázka. Místo „jak to vyleštit“ teď řešíte, zda je bezpečné desku vůbec zapnout. Prošli jsme návody výrobců Bosch, MORA a Electrolux, ceníky českých servisů i pravidla reklamace. Vyšly z toho tři stupně poškození a pro každý jiný postup. Od drogistického čističe za stovku až po výměnu skla, která se cenou blíží nové desce.
Test nehtem: tři stupně poškození varné desky
Desku nechte vychladnout, otřete ji vlhkým měkkým hadříkem a vysušte. Teprve pak přejeďte nehtem kolmo přes podezřelé místo. Výrobci žádnou univerzální hloubku v milimetrech nestanovují, praktické znaky ovšem stačí k rychlému roztřídění.
Stupeň Jak vypadá Co ukáže nehet Co dělat Vlasové rýhy Viditelné hlavně proti světlu, často v kruzích kolem zón Klouže hladce Správné čištění, prevence Střední rýhy Zůstávají i po umytí, okraje mohou být zdrsnělé Lehce je cítí, nezasekne se Jemný přípravek na sklokeramiku Hluboké poškození Ostrá hrana, vyštípnutí, linka připomínající prasklinu, odlomený kus Zadrhne se Vypnout, odpojit jistič, volat servis
Electrolux v návodu uvádí, že malé škrábance vaření neovlivňují a časem jsou méně nápadné. Nebezpečná není každá rýha. Jakmile se však z kosmetické vady stane narušené sklo, deska patří mimo provoz a k posouzení technikem.
Platí to pro obě běžné technologie. Firma SCHOTT, která vyrábí materiál CERAN, popisuje stejný sklokeramický povrch pro sálavý ohřev i pro indukci. U indukce sice vzniká teplo přímo ve dně hrnce a sklo se ohřívá jen zpětně, proto se na něm méně připaluje. Proti zrnku písku pod posouvaným kastrolem je ale stejně zranitelné.
Vlasové a střední rýhy: domácí péče za stokorunu
Na první stupeň stačí disciplína. Měkký hadřík, speciální čistič a pravidelnost. Návod k desce s keramickým sklem, který zveřejnil americký řetězec Home Depot, řadí mezi doporučené prostředky čisticí krém, škrabku na sklo a v jemné podobě i jedlou sodu. Výslovně zakazuje drsné polštářky a silné práškové čističe, protože povrch samy rozryjí.
U středních rýh se vyplatí sáhnout po přípravku přímo určeném na sklokeramiku a indukci. Bosch radí nejprve škrabkou odstranit větší usazeniny a teprve pak pracovat čističem a utěrkou. Krouživé pohyby, mírný tlak, žádný spěch. Lesk se tím sjednotí a rýha v protisvětle vybledne.
Ceny v českých obchodech jsou příjemně nízké:
Dr. Beckmann čistič na sklokeramické a indukční desky 250 ml na Alze od 104 Kč, speciální čistič sklokeramických desek téže značky 250 g za 130 Kč, v Rossmannu stojí 250ml varianta 109 Kč, v akci 86,90 Kč, a bývá skladem na více než dvou stovkách prodejen.
Zubní pasta koluje v domácích radách jako jemné brusivo. Výrobci ji ale nedoporučují a my bychom s ní na drahé sklo nespěchali. Soda nebo krém určený na sklokeramiku je ověřenější volba.
Pokud se rýha ani po několika pokusech nezmenší, pomoc agresivnějším prostředkem nehledejte. Silnější abrazivo by kolem původní stopy jen vyrobilo matnou skvrnu.
Prasklina ve skle: kdy desku okamžitě odstavit
Návod k desce MORA formuluje hranici bez okolků. Prasklou nebo zlomenou sklokeramickou desku nepoužívejte a při jakékoli prasklině okamžitě vypněte napájení spotřebiče. Pražský servis FixHomeService k tomu přidává praktické zákazy: na poškozenou desku nepokládat nádobí, nemýt ji vodou a odpojit ji jističem. Důvodem je riziko úrazu elektrickým proudem a zkratu.
Vlhkost totiž umí škvírou proniknout k elektronice pod sklem. Technik citovaný serverem Kupi.cz upozorňuje i na další dvě hrozby. Rýha může při opakovaném zahřívání dál praskat a hlubší škrábance podle něj zhoršují přenos tepla. Dno hrnce pak nedosedá ideálně a nečistoty v drážce se připalují.
Pozor na zdánlivé maličkosti. MORA varuje, že po pádu ostrého předmětu může deska prasknout a následek se nemusí ukázat hned, klidně až po chvíli. Spadla vám na sklo poklička, nůž nebo skleněná dóza? Prohlédněte místo dopadu ještě jednou před dalším vařením.
Bezpečnostní signály, při kterých desku dál nezapínejte:
viditelná prasklina nebo linka vybíhající od místa nárazu, vyštípnutý okraj či odlomený kus skla, rýha, ve které se drží voda, vypadávání jističe, chybové kódy přetrvávající po resetu nebo podivné reakce dotykového ovládání.
Samotná kvalitní sklokeramika přitom běžné vaření snese bez potíží. SCHOTT uvádí tloušťku materiálu 4 mm, velmi nízkou tepelnou roztažnost a vysokou odolnost vůči tepelnému šoku. Prasknutí proto obvykle souvisí s mechanickou ranou nebo oslabeným místem. Horký hrnec na studené desce za ním většinou nestojí.
Servis, nové sklo, nebo nová deska: kolik to v Česku stojí
Samotné „odstranění škrábance“ v cenících českých servisů nenajdete. Rýhu ve skle technik neopraví, umí jen vyměnit díl. Orientační částky z veřejných ceníků:
Služba Cena Diagnostika bez opravy (FixHomeService) 590 Kč Diagnostika (EuroService) od 500 Kč Běžné opravy indukčních čtyřplotýnek (ITRA) obvykle do 1 500 Kč, složitější do 2 500 Kč Oprava indukční cívky / modulu (FixHomeService) od 1 990 Kč / od 2 890 Kč Výměna sklokeramické desky (EuroService) od 2 500 Kč Výměna celého skla (FixHomeService) od 4 490 Kč
Pro srovnání nové spotřebiče: základní čtyřzónová indukce MORA VDIT 631 FF začínala na Heurece na 3 992 Kč. Alza nabízela sklokeramickou Bosch PKE645BA2E za 5 849 Kč a MORA VDST 652 X za 3 490 Kč, ta ale byla v době psaní nedostupná. Výměna skla na starší levnější desce tak může stát skoro tolik jako nový kus se zárukou. U prémiových modelů s dražší elektronikou bude oprava naopak dávat větší smysl. Rozhodnutí podle nás usnadní cenová nabídka z diagnostiky, kterou pak porovnáte s cenami v e-shopech.
Reklamace má jasné mantinely. Podle průvodce
Ministerstva průmyslu a obchodu lze vadu uplatnit u prodávajícího do dvou let od převzetí. Nelze reklamovat poškození, které spotřebitel způsobil sám, ani běžné opotřebení. Poškrábání z vaření a úklidu proto prodejce nejspíš odmítne jako mechanické poškození. Samovolná prasklina krátce po koupi, bez nárazu a bez pádu předmětu, si naopak pokus o reklamaci zaslouží. Vadu nafoťte a popište ji písemně. Advent u plotny: jak dalším rýhám předejít
Konec listopadu 2026 znamená pro varné desky nejrušnější týdny roku. Karamel, povidla, svařák nebo omáčky se slazenými základy. MORA před cukrem na horké sklokeramice výslovně varuje: sladké jídlo nebo rozsypaný cukr je potřeba odstranit škrabkou ihned, i když je zóna ještě horká. Zatuhlý cukr dokáže povrch poškodit natrvalo.
Zbytek prevence se vejde do pár návyků:
Před vařením zkontrolujte, že je zóna i dno hrnce čisté a suché. MORA to spojuje i s lepším vedením tepla. Hrnce zvedejte, neposouvejte. Zrnko soli nebo písku pod pánví podle Electroluxu patří k nejčastějším viníkům. Nádobí s drsným nebo otlučeným dnem odložte do jiné části kuchyně. Drátěnku, drsnou stranu houbičky, silné prášky i parní čistič nechte mimo desku. Po vaření otřete vychladlé sklo měkkou mikrovláknovou utěrkou.
Když už škrábanec vznikne, nechte desku vychladnout, očistěte ji a místo si zapamatujte. Hrncem se mu vyhýbejte, dokud neprovedete test nehtem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková