Ke 2. listopadu 2026 ležela podle ČHMÚ na Pradědu třinácticentimetrová vrstva sněhu, v Krkonoších mezi dvěma a jedenácti centimetry a na Šumavě až osm. Na hřebeni Krkonoš poprvé sněžilo už 24. září. Do nížin dorazí bílá nadílka později, ale na zahradách s bioklimatickou pergolou se právě teď rozhoduje, jak střecha přečká zimu. Stačí stisknout ovladač a nechat lamely vyjet do polohy 90 stupňů. Kdo to odloží, riskuje na jaře ohnuté profily, zatuhlý pohon a spor s dodavatelem o to, kdo za škodu může. Ta minuta u ovladače vyjde levněji než kterákoli z těchto starostí.
Devadesát stupňů znamená otevřeno: jak lamely propustí sníh
Číslo zní technicky, význam je prostý. Podle
technického manuálu pergoly ARTOSI od Isotry se lamely pohybují v rozsahu od 0°, kdy jsou dovřené, do 130°, kdy jsou rozevřené naplno. Devadesátka tedy odpovídá prakticky kolmému postavení. Výrobce v manuálu výslovně uvádí, že při sněžení musí lamely stát právě takto. Hornbach a Marimex v návodu ke své pergole popisují totéž jinými slovy: při sněžení nebo silném větru otevřít střechu tak, aby lamely mířily svisle.
V téhle poloze vločky prolétají mezerami až na terasu. Střecha nedrží souvislou vrstvu a profily nesou jen to, co se zachytí na úzkých hranách. Kdy ovladač vzít do ruky? Firma Climax, která se stínicí technikou zabývá, doporučuje lamely natočit, jakmile teploty klesnou pod 5 °C, a během zimy s nimi dál nehýbat. Isotra řadí tento krok k podzimnímu zazimování spolu s čištěním odtoků, ideálně po opadu listí a ještě před prvním mrazem.
Podle nás jde v nížině spíš o pojistku proti nečekané nadílce. V podhůří a na horách se z doporučení stává pravidlo, na kterém může viset i výsledek reklamace.
Zavřená střecha a led: co hrozí pohonu a těsnění
Dovřené lamely do sebe zapadnou a vytvoří souvislou plochu. Každá má po délce těsnicí prvek, voda stéká do obvodového okapu a odtud dutými stojkami k zemi. V létě systém funguje skvěle. V zimě se ale na zavřené střeše sníh drží, přes den částečně odtaje a voda zateče mezi profily a pryž. V noci zmrzne.
Výsledkem jsou lamely přimrzlé k sobě. Isotra pro takovou situaci stanovuje jasný zákaz: při námraze se s lamelami nesmí pohybovat, protože hrozí poškození výrobku. Návod společnosti Maron upozorňuje, že násilné otevírání zamrzlé střechy motorem může zničit pohon i pryžové těsnění. Kdo se tedy v lednu rozhodne lamely pootevřít, aby shodil sníh, může paradoxně napáchat víc škody než samotná vrstva sněhu.
Isotra navíc připomíná, že pergola je primárně stínicí prvek a otevřená venkovní konstrukce. S plnohodnotnou střechou domu, která je dimenzovaná na desítky let sněhových zim, ji srovnávat nelze.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Nosnost pergoly proti českým sněhovým oblastem
Výrobci uvádějí, kolik sněhu jejich konstrukce snese. Česká norma ČSN EN 1991-1-3 zase dělí republiku do osmi sněhových oblastí podle charakteristické zátěže na zemi. Postavit čísla vedle sebe je poučné.
Údaj Hodnota ARTOSI (Isotra), šířka do 4 m 116 kg/m² ARTOSI (Isotra), šířka nad 4 m 90 kg/m² Marimex, podle modelu 60 až 80 kg/m² Sněhová oblast I (nejnižší) zhruba 70 kg/m² na zemi Sněhová oblast VIII (hory) přes 400 kg/m² na zemi
Podle podkladů ČKAIT Profesis se zatížení střechy dál přepočítává podle tvaru, sklonu a expozice, svou roli hrají i návěje a okolní stavby. Hrubé srovnání přesto ukazuje, že pergola s nosností kolem 60 až 116 kg/m² se v nížině za běžné zimy pohybuje v rozumné rezervě. Ve vyšších polohách ji zátěž snadno přeroste.
Rozhoduje také typ sněhu. Čerstvý prašan má podle tabulek ČKAIT objemovou tíhu zhruba 100 kg/m³, mokrý těžký sníh až 400 kg/m³. Pětadvacet centimetrů mokré břečky tak na metru čtverečním váží přibližně sto kilogramů, což odpovídá horní hranici nosnosti běžných modelů. Isotra proto zvlášť varuje před návějemi a před sesuvem sněhu z okolních budov. Pergola přistavěná pod okapem rodinného domu může jedinou lavinou ze střechy dostat dávku, se kterou žádný výrobce nepočítal.
Odtoky, těsnění a smeták: zimní údržba krok za krokem
Natočení lamel tvoří jádro přípravy, kolem něj ale stojí několik dalších úkonů. Zaberou odpoledne, ne víkend.
Hrubé nečistoty pryč. Listí, jehličí a větvičky z lamel i okapu odstraňte ručně nebo měkkým kartáčem. Test odtoku. Marimex radí lamely zavřít, nalít na střechu větší množství vody a sledovat, zda odtéká žlábky a dutými sloupky. Postačí jednou ročně, nejlépe po opadu listí. Ucpaný kanálek vrací vodu zpět na střechu a s prvním mrazem z ní dělá led. Péče o pryž. Návod k ARTOSI doporučuje ošetřit gumová těsnění aspoň dvakrát do roka, na jaře a před zimou, silikonovým sprejem nebo jiným přípravkem určeným pro pryž. Silikon udrží těsnění pružné a omezí přimrzání. Maziva na bázi ropy Hornbach a Marimex u pohyblivých částí nedoporučují. Vhodný přípravek seženete v hobby marketech, prodejnách autodílů nebo na e-shopech; například silikonový olej Sonax Gummi Pflege stojí okolo 270 Kč. Nastavení lamel. U motorické ARTOSI poslouží dálkový ovladač Somfy Situo 5 variation io, případně nástěnné tlačítko. Ovládejte z místa, odkud vidíte na celou střechu. Krajní polohy motoru neměňte, výrobce varuje před kolizí a poškozením. U ručních modelů otáčejte plynule podle návodu, bez násilí. Pokud mechanismus drhne nebo jde ztuha, přestaňte a zavolejte servis. Kontroly během zimy. Isotra doporučuje odtoky přes zimu občas zkontrolovat, zejména po vydatném sněžení nebo oblevě.
Pokud se sníh i přes otevřené lamely začne kupit, vezměte měkký smeták nebo plastové hrablo s gumovou hranou, jak radí Marimex. Kovové lopaty, abrazivní prostředky ani vysokotlaké čističe na lamely nepatří; povrchovou úpravu poškrábou rychleji, než by se zdálo.
Záruka a cena: kde končí reklamace a začíná nová pergola
Výrobci i dodavatelé formulují své podmínky překvapivě tvrdě. Isotra uvádí, že při lokálním přetížení střechy nemusí být záruka uznána. Hornbach a Marimex odmítají odpovědnost za škody vzniklé nedodržením pokynů. Firma Pergolas.cz ve svých obchodních podmínkách píše, že poškození sesuvem sněhu ze střechy domu není vadou díla na vrub zhotovitele. A Shadeon u vybraných modelů vyžaduje, aby majitel bránil sesuvu sněhu a odklízel ho, jakmile vrstva přesáhne deset centimetrů. Jinak reklamaci neuzná.
Pro představu o penězích poslouží ceny nových konstrukcí. Pergoline k říjnu 2026 uvádí typovou pergolu 3,05 × 3,05 metru s ručním ovládáním za 102 169 Kč bez DPH včetně montáže, přičemž samotná montáž vychází na 25 577 Kč bez DPH. Ceník iPergola pro rok 2026 začíná u pergol na míru na 69 000 Kč s montáží a běžné tržní rozpětí udává mezi 120 000 a 500 000 Kč. U rozsáhlejší deformace, kdy je potřeba měnit celé sady lamel nebo nosné profily, se tak účet rychle přiblíží částkám, za které by šlo pořídit konstrukci novou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková