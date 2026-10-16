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Inovátor tělem i duší: Josef Němec

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Vypadá jako beton, ale není to beton. Stěrky, které jeho vzhled imitují, a dávají tak moderním interiérům atraktivní vzhled, si Josef Němec musel vymyslet. Zkoušel různá složení, různé pigmenty, ale také jak materiál přelstít, aby se choval tak, jak potřeboval. „U epoxidové stěrky se nám nedařilo ji vyhladit a vyleštit. Až mě napadlo ji postříkat […]
Josef Němec, zakladatel firmy Němec, s.r.o.

Josef Němec, zakladatel firmy Němec, s.r.o.

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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