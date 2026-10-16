Infantino se omluvil, ale na klíčové otázky odmítl odpovědět. Šéfka anglického svazu zpochybnila jeho způsobilost vést FIFA

Ve čtvrtek 15. října seděla v Curychu Rada FIFA tři a půl hodiny. Gianni Infantino na jednání udělal gesto, které od něj málokdo čekal: omluvil se za „chyby v komunikaci a konzultačním procesu“ kolem projektu FIFA Forward Enterprise. Evropští delegáti si ale nepřišli pro lítost. Chtěli papíry, jména a vysvětlení. Na otázky k prodeji části komerčních práv, k zásahu Donalda Trumpa do disciplinárního případu Folarina Baloguna a k Trumpově Mírové ceně FIFA dostali podle agentury AP výzvu, ať je pošlou písemně. Šéfka anglického svazu Debbie Hewittová pak řekla, že Infantino „musí na ty otázky odpovědět“. Pokud to neudělá, „není způsobilý být prezidentem FIFA“. Do uzávěrky přihlášek pro prezidentské kandidáty přitom zbývá něco přes měsíc.
Omluva za formu, ne za plán
Rozsah omluvy je přesně vymezený. Podle oficiální zprávy FIFA z jednání Rady se Infantino omluvil za chyby související se staženým projektem FFE. Samotnou myšlenku obchodní dceřiné společnosti ale nezpochybnil. Podle AP připustil, že projekt vedl k „mnoha následkům“, a zároveň zdůraznil, že šlo „jen o návrh“, ne o hotovou věc.
Tím se Infantinova linie od léta nemění. Už 31. července FIFA tvrdila, že „nikdo neprodává fotbal“. FFE měla pod jednou střechou soustředit komerční a provozní činnosti kolem turnajů a FIFA by ji podle tehdejšího stanoviska trvale vlastnila a kontrolovala. Infantino v prohlášení připsaném přímo jemu argumentoval, že projekt měl posílit členské asociace a že by o něm rozhodla většina členů po konzultacích.
Podle nás omluva tlumí formu sporu, ale jeho podstatu neřeší. Evropa netvrdí, že Infantino špatně volil slova. Tvrdí, že nedokáže doložit, co přesně chystal, s kým a za jakých podmínek. Na to omluva odpovědět nemůže.
Tři kauzy, tři trhliny
Každá ze tří kauz otevírá jiný problém a dohromady skládají obraz, kvůli kterému kritici nepřestanou volat Infantina k odpovědnosti.
Peníze a průhlednost. Podle AP měla FFE spravovat komerční práva k turnajům a nejméně pětinu by vlastnili investoři vedení Joshuou Kushnerem, bratrem Jareda Kushnera, Trumpova zetě. Prodávaný podíl měl hodnotu kolem 97 miliard Kč. Plán byl rychle stažen, dokumenty k němu nedostali evropští členové Rady. FIFA tvrdí, že detaily zůstávají důvěrné kvůli probíhajícím právním řízením v USA. Motiv této mlčenlivosti doložený není. Právě nedostatek informací ale živí podezření kritiků.
Sportovní integrita. Americký útočník Folarin Balogun dostal v osmifinále domácího mistrovství světa proti Bosně a Hercegovině červenou kartu za zákrok na Tarika Muharemoviće. FIFA mu trest pozastavila a Balogun mohl nastoupit proti Belgii. Infantino televizi CBS potvrdil, že mu v té věci volal Trump. Podle svých slov prezidentovi odpověděl, že případ řeší nezávislé disciplinární orgány. Na otázku, jak taková nezávislost vypadá, když hlava hostitelské země telefonuje šéfovi FIFA uprostřed turnaje, Evropané uspokojivou odpověď nedostali.
Politická neutralita. Trump převzal 5. prosince 2025 ve Washingtonu při losu mistrovství světa inaugurační Mírovou cenu FIFA. Oficiálně za „neúnavné úsilí podporovat mír“, mimo jiné kvůli mírové smlouvě mezi DR Kongo a Rwandou a roli v příměří mezi Izraelem a Palestinou. Organizace, jejíž stanovy stojí na politické neutralitě, tak ocenila úřadujícího prezidenta pořadatelské země. Podle AP teď FIFA přezkoumává, zda v udělování ceny pokračovat. Kdo o ceně rozhodl a jak, zůstává nejasné.
Ve všech třech případech vede stopa k Washingtonu a ve všech třech chybí doklady. Proto se spor posunul od jednoho nepovedeného obchodního plánu k otázce, zda FIFA nefunguje jako osobní politicko-obchodní projekt svého předsedy.
Evropa tlačí, zbytek světa váhá
Podle AP jde o nejvážnější krizi Infantinova téměř jedenáctiletého působení. Šéf německého svazu Bernd Neuendorf po jednání řekl, že uspokojivé odpovědi nezazněly a že FIFA potřebuje v čele „člověka integrity“. Hewittová má na půdě FIFA silnou pozici: anglickou FA vede od ledna 2022 a od roku 2023 je viceprezidentkou FIFA. V sedmatřicetičlenné Radě, kterou tvoří předseda, osm viceprezidentů a 28 dalších členů, nemluví z okraje.
Nejdál zatím zašla Francie. Francouzská fotbalová federace ve stanovisku z 10. září oficiálně stáhla Infantinovi podporu a vyzvala k hluboké reformě řízení FIFA. Francouzi v něm výslovně píší, že opuštěním FFE se problém nevyřešil. Curyšské jednání jim dalo za pravdu.
Za Evropou ale nestojí celý svět. AP cituje mauritánského člena Rady Ahmeda Yahyu jako Infantinova zastánce a mezi předsedovy spojence řadí také Katar a Ázerbájdžán. Afrika má na Kongresu FIFA desítky hlasů a každý z nich váží stejně jako hlas Anglie.
Srovnání s rokem 2015 pomáhá rozlišit povahu krize. Tehdy americké ministerstvo spravedlnosti obžalovalo ve 47 bodech 14 lidí z vydírání, podvodů a praní peněz v rámci korupčního systému fungujícího 24 let. Dnes se o žádné trestní obžalobě neví. Jde o krizi řízení: neprůhledný obchod, pochybnosti o nezávislosti disciplinárních orgánů a otázku neutrality. Podle nás to Infantinovi paradoxně nepomáhá. Trestní kauzu lze odbýt jako selhání jednotlivců. Krize řízení míří přímo na toho, kdo organizaci řídí.
Český fotbal mluví dvěma hlasy
Česko se do sporu zapsalo dřív, než by se dalo čekat. Sky News 29. července citovala předsedu FAČR Davida Trundu, že úzká spolupráce s Infantinem a jeho týmem přináší „pragmatické výhody“. Mluvil hlavně o penězích pro mládežnický fotbal a infrastrukturu. Infantino přitom podle AP nabízel členským svazům dalších zhruba 350 milionů Kč na čtyři roky nad rámec přibližně 230 milionů Kč, se kterými už svazy do roku 2030 počítají. Pro menší asociaci jsou to částky, které se neodmítají snadno.
Doma se ale ozval kontrapunkt. Ligová fotbalová asociace ve stanovisku k vyjádření předsedy FAČR „jasně a bezvýhradně“ podpořila postoj UEFA proti návrhům FIFA na komerční divizi i na změny soutěží. Jednotné stanovisko FAČR po říjnovém jednání Rady zatím dohledatelné není. Veřejné signály českého fotbalu si tak dál odporují.
Na Kongresu má FAČR jeden hlas, stejně jako každý z 211 členských svazů. Přímý dopad sporu na české kvalifikace ani turnaje doložený není. Nepřímý ano: jde o to, kolik peněz z rozvojového programu FIFA Forward bude proudit do menších zemí a pod jakými podmínkami. Trundův pragmatismus má proto svou logiku. Pokud ale Evropa zůstane semknutá, Česko bude muset ukázat, na které straně stojí.
Cesta do Rabatu vede přes 18. listopad
Odvolat předsedu FIFA přes noc nejde. Nejvyšším orgánem je podle stanov FIFA Kongres. Rada má strategickou a kontrolní roli a výkonnou práci obstarává sekretariát. Kongres může prezidenta zvolit i odvolat. Kandidát potřebuje podporu nejméně pěti členských asociací a přihlášku musí podat nejpozději čtyři měsíce před Kongresem.
Volba je naplánovaná na 18. března 2027 v marockém Rabatu, uzávěrka přihlášek tedy připadá na 18. listopad 2026. Infantino oznámil kandidaturu na znovuzvolení už na Kongresu ve Vancouveru. Opozice má tlak, francouzské stanovisko i ostrá slova z Anglie a Německa. Jméno protikandidáta ale zatím veřejně potvrzené není.
Proto byla čtvrteční výzva „pošlete otázky písemně“ pro kritiky tak frustrující. Šlo o poslední zasedání Rady před uzávěrkou kandidatur. Případné písemné odpovědi tak přijdou ve chvíli, kdy už bude na sestavení protikandidatury málo času.
Infantino v Curychu ukázal, že umí ustoupit v tónu. Na podzim 2026 ale o jeho osudu nerozhodne omluva ani slovo navíc. Rozhodnout může pět podpisů pod jinou kandidaturou, nebo naopak jejich absence.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle