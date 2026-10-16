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Petr Pavel zaplatil za let k volbám astronomickou částku: Do Maroka letěl levněji

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Dennívýzva
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Prezident Petr Pavel (64) se rozhodl uvést na pravou míru okolnosti své nedávné dovolené v Maroku. Zároveň zveřejnil, kolik zaplatil za soukromé lety, a částky rozhodně nejsou malé. Jen návrat do České republiky kvůli účasti v komunálních volbách ho vyšel na neuvěřitelných 365 tisíc korun. Prezident však zdůraznil, že veškeré náklady hradil z vlastní kapsy.
Prezident České republiky Petr Pavel.

Prezident České republiky Petr Pavel.

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:09

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