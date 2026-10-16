Petr Pavel zaplatil za let k volbám astronomickou částku: Do Maroka letěl levněji

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Prezident Petr Pavel (64) se rozhodl uvést na pravou míru okolnosti své nedávné dovolené v Maroku. Zároveň zveřejnil, kolik zaplatil za soukromé lety, a částky rozhodně nejsou malé. Jen návrat do České republiky kvůli účasti v komunálních volbách ho vyšel na neuvěřitelných 365 tisíc korun. Prezident však zdůraznil, že veškeré náklady hradil z vlastní kapsy.
Návrat k volbám za statisíce
Petr Pavel se po návratu z Maroka rozhodl vysvětlit okolnosti své soukromé dovolené, která v posledních dnech vzbudila značnou pozornost. Největší otázky vyvolaly především náklady na leteckou dopravu a jeho rozhodnutí vrátit se do Česka kvůli komunálním volbám. Jak nyní přiznal, za zpáteční let z Maroka do České republiky zaplatil 15 tisíc eur, tedy přibližně 365 tisíc korun. Samotná cesta na dovolenou ho přitom vyšla na 3750 eur, což odpovídá zhruba 91 tisícům korun. Prezident tak dohromady zaplatil přibližně 456 tisíc korun. Podle svých slov všechny tyto výdaje uhradil z osobních prostředků.
Soukromé letadlo miliardáře
Pavel odcestoval začátkem října do Maroka soukromým letadlem, které podle serveru iDNES.cz patří miliardáři Pavlu Hubáčkovi, zakladateli skupiny Creditas. Právě způsob dopravy vyvolal spekulace o tom, kdo prezidentovu cestu financoval.
"Cestoval jsem letadlem, které bylo pronajato pro potřeby týmu Fesh Fesh, který se účastnil závodu Rallye du Maroc. Volná místa na palubě nám organizátoři nabídli. Využil jsem nabídky a souhlasil s úhradou ceny, která vycházela z podílu za mé sedadlo ve výši 3750 eur," vysvětlil Pavel v prohlášení zveřejněném Kanceláří prezidenta republiky. Kritika kvůli volbám
Původně však počítal s tím, že se kvůli dovolené nezúčastní komunálních voleb ve své domovské obci Černouček na Litoměřicku. To však vyvolalo kritiku veřejnosti i politiků, kteří připomínali, že Pavel v minulosti opakovaně vyzýval občany k volební účasti. Hlava státu nakonec své rozhodnutí označila za chybu a rozhodla se do Česka vrátit. Za mimořádnou cestu ovšem musela zaplatit vysokou částku.
"Za tuto cestu jsem uhradil z osobních prostředků 15.000 eur. To byl můj podíl na celkové platbě," uvedl prezident. Let podle jeho slov zajišťoval známý lékař Tomáš Šebek, který ho společně s Pavlem Kubíčkem a příslušníkem ochranné služby také doprovázel. Prezident odmítá zasahování do soukromí
Pavel zároveň zdůraznil, že Kancelář prezidenta republiky jeho soukromou cestu neorganizovala ani neplatila. Reagoval tak na pochybnosti, kvůli kterým požadovali vysvětlení někteří koaliční poslanci.
"Svá slova považuji za důležitá z hlediska transparentnosti a otevřenosti, z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí," napsal. Do České republiky se prezident definitivně vrátil ve čtvrtek, tentokrát již běžnou leteckou linkou. Celou záležitost nyní považuje za vyřízenou. "Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena," dodal Pavel. Zdroj: Aplausin.cz/iDNES.cz/Kancelář prezidenta české republiky