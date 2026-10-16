Hubník viděl záběry a nechápe rozhodčího. Sparta měla kopat penaltu, videorozhodčí situaci ani nepřezkoumával

Osmnáctiletý záložník Hugo Sochůrek si ve vápně převzal míč, otočil se a začal se prodírat mezi dvěma obránci norského celku. Pak přišel kontakt s Yawem Paintsilem a Sochůrek skončil na trávníku. Slovinský rozhodčí Martin Matoša mávl rukou, hra běžela dál a k monitoru se nešlo. Ve studiu Nova Sport mezitím pouštěli opakované záběry a bývalý reprezentační stoper Roman Hubník neměl žádné pochybnosti. „Za mě jasná penalta,“ řekl podle Sport.cz a iSportu. Paintsil podle něj Sochůrkovi „dal nohu před nohu“, míč nezasáhl a sparťan „nespadl jen tak“. O dvacet minut později už se ale na Letné neřešila jen nepískaná penalta. V první minutě nastavení vyrovnal Thomas Olsen a Sparta doma remizovala 1:1.
Co Hubník na záběrech viděl
Hubníkův verdikt stojí na dvou věcech: na kontaktu a na pohybu obránce. Paintsil podle něj nehrál míč, ale vstoupil nohou do dráhy Sochůrkových nohou. Podle Sport.cz záběry potvrzují, že Paintsil míč prokazatelně nezasáhl a došlo ke kontaktu s nohama sparťanského záložníka.
Bývalý obránce, který podobných soubojů odehrál stovky, přidal ještě jednu poznámku. Matoša má podle něj ve slovinské lize bilanci zhruba dvaceti penalt v 58 zápasech. Tedy rozhodčí, který se pokutového kopu nebojí. Na Letné ho ale nenařídil.
S Hubníkem souhlasil i druhý expert Nova Sport Roman Bednář. Situaci označil za bránění ve hře a připomněl, že penalty viděl pískat i za menší zákroky. Opatrnější byl Michal Pospíšil: mluvil o práci pro videorozhodčí, ale zároveň o těžkém rozhodnutí a spíš „měkké“ penaltě.
Na straně Sparty pochybnosti nebyly. Trenér Brian Priske podle iSportu po zápase řekl, že penalta měla být nařízena a byla jasná. Záložník Roman Macek ji viděl přímo ze hřiště. Sochůrek se podle něj dostal před hráče, kryl si míč a byl v dobré pozici.
Proč video viditelně nezasáhlo
Na první pohled to působí jako paradox. Záběry podle expertů ukazují faul, ve videomístnosti seděli Asmir Sagrković a jeho asistent Alen Borošak, a přesto se nic nestalo. Vysvětlení ale nabízejí samotná pravidla.
Podle protokolu IFAB pro videorozhodčí se každá potenciální penalta kontroluje automaticky. Neznamená to ovšem, že VAR hledá „lepší rozhodnutí“. Zasáhnout smí jen při zjevné a jasné chybě, nebo když rozhodčí přehlédne vážný incident. Pokud kontrola takový případ neodhalí, proběhne takzvaná tichá kontrola. Bez zásahu, bez signálu, bez cesty k monitoru.
UEFA pro sezonu 2026/27 navíc zdůrazňuje zásadu minimálního zasahování pro maximální přínos. Videorozhodčí má být konzistentní a vstupovat do hry jen u jasných omylů. Intenzita kontaktu je přitom typicky subjektivní posouzení, které pravidla nechávají na sudím na hřišti.
Příklady najdeme přímo v metodice UEFA Clear Line. VAR má doporučit penaltu tehdy, když útočník jasně zahraje míč první a obránce přijde pozdě nebo použije výraznou sílu. Naopak zasahovat nemá, pokud není jasné, kdo hrál míč první, nebo pokud jde o běžnou fotbalovou kolizi. Úplně jinak se řeší faktické situace, třeba jestli byl faul uvnitř vápna, nebo před ním. Tam nejde o míru kontaktu, ale o objektivně změřitelné místo.
Jaká slova padla mezi Matošou a videomístností, nevíme. UEFA ani rozhodčí komunikaci nezveřejnili. Dá se ale předpokládat, že VAR souboj Sochůrka s Paintsilem vyhodnotil jako šedou zónu. Pro televizní experty jasný faul, pro videorozhodčí situace, kde verdikt sudího na hřišti nepřekročil práh zjevné chyby. Mezi „podle mě penalta“ a „zjevná chyba“ zeje v současném fotbale široká mezera. A Sparta v ní uvízla.
Co mohla penalta změnit
V 71. minutě Sparta vedla 1:0. Josimar Alcócer skóroval v 56. minutě po přihrávce Jonatana Brunese. Proměněná penalta by znamenala dvougólový náskok zhruba dvacet minut před koncem základní hrací doby. V takovém scénáři by Olsenova trefa v nastavení jen snížila na 2:1.
Podle nás tím rozhodnutí sudího Spartu skutečně připravilo o šanci jít do pravděpodobně rozhodujícího vedení. Jenže penaltu by bylo nejdřív potřeba proměnit a žádná jistota to není. Body na Letné definitivně odešly až v 91. minutě, po akci, kterou Gustav Nordh připravil pro Olsena.
Náš závěr: Sparta měla po zákroku na Sochůrka silný argument pro penaltu. Remízu si ale zkomplikovala sama, když za stavu 1:0 nepřidala druhý gól a nezvládla závěr.
Priske to po zápase nezakrýval. Jeho tým měl podle něj šance, ale v koncovce nebyl dost nebezpečný. V závěru utkání se podle něj „moc otevřel“, nekontroloval míč ani přechodovou fázi a dal soupeři možnost vyrovnat. Oficiální zpráva Sparty mluví o dominanci v držení míče v prvním poločase a o šancích Singhateha a Guddala. Jenže dominance bez druhého gólu je v Evropě riskantní kapitál.
Co remíza znamená pro další cestu Evropou
Sparta vstoupila do ligové fáze výhrou 4:1 na hřišti Araratu-Armenia. Po remíze s Lillestrømem má po dvou kolech čtyři body. Před 17 024 diváky šlo o zápas, který domácí podle Macka měli vyhrát. „Lepší tým nevyhrál,“ litoval záložník pro Livesport.
Čekat na jakoukoli satisfakci od UEFA nemá smysl. Disciplinární řád evropské federace říká, že rozhodnutí rozhodčího na hřišti, včetně použití či nepoužití videa, jsou konečná. Proti faktickým rozhodnutím sudího nelze protestovat. Výsledek se tedy kvůli nepískané penaltě měnit nebude. Veřejně nejsou známé ani žádné následky pro Matošu.
Program přitom nedává moc prostoru k ohlížení:
|Datum
|Soupeř
|Místo
|22. října 2026
|Olympiakos
|venku
|5. listopadu 2026
|Bournemouth
|doma
|26. listopadu 2026
|AZ Alkmaar
|doma
|10. prosince 2026
|Salzburg
|venku
|21. ledna 2027
|Crystal Palace
|venku
|28. ledna 2027
|Rennes
|doma
Body z domácího zápasu s Lillestrømem patřily k těm, se kterými Sparta mohla v plánu počítat. Proti Olympiakosu, Bournemouthu nebo Crystal Palace bude každý z nich dražší. Z vyjádření po zápase vyplývá, co musí tým zlepšit: proměňovat šance, udržet míč v závěru a nepanikařit při vedení o jeden gól.
Sochůrkův pád ve vápně se bude v sestřizích opakovat ještě dlouho a Hubníkova věta „dal nohu před nohu“ ho bude doprovázet. Do tabulky ale nevstoupí sudí, který nepískl. Zapíše se do ní Olsen v 91. minutě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle