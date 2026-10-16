Bouchardová prohrála finále Wimbledonu s Kvitovou a skončila s tenisem. Teď dráždí fanoušky průsvitným topem

Telefon v ruce, koupelnové zrcadlo a top, který víc odhaluje, než zakrývá. Tak vypadá jeden ze snímků podzimní instagramové série, kterou Eugenie Bouchardová doplnila popiskem, že podzim je „podezřele dobrý“. Podle příspěvku, který popsal britský deník The Sun, se pod fotkami rychle hromadily komentáře typu „krásná jako vždy“ nebo „ta nejnádhernější, jak jinak“. Stejná žena přitom před dvanácti lety stála na centrálním dvorci ve Wimbledonu proti Petře Kvitové. Za 55 minut odcházela poražená. Z toho finále se stal jeden z nejsilnějších momentů českého tenisu, pro Kanaďanku naopak začátek dlouhé cesty, na jejímž konci dnes nestojí trofej, ale osobní značka. A podle nás nijak nepovedená.
Fotka, která není náhoda
Koupelnové selfie nebylo v sérii samo. Kromě průsvitného leopardího topu se v ní podle popisu objevily hnědé šaty se zvířecím vzorem, fialový outfit s kabelkou, snímek u nápisu Midway a také záběry z pickleballu. Móda, cestování a sport se v jednom příspěvku plynule střídají. Přesně tak funguje celá její veřejná identita.
Čísla mluví jasně. Účet @geniebouchard má podle analytického nástroje SocialAuditor 2 279 352 sledujících a přes 2 100 příspěvků. Míra zapojení publika se drží na 4,65 %, což je u profilu této velikosti nadprůměrná hodnota. Lidé se nejen dívají, ale i reagují.
Srovnání s minulostí je zajímavější. V roce 2021 jí časopis Forbes napočítal 2,1 milionu sledujících. Od té doby přibylo zhruba 179 tisíc dalších, a to v období, kdy její tenisová kariéra spíš dohasínala, než se rozjížděla. Výkonnostní propad dosah neodnesl. Spíš ho stabilizoval jako samostatné aktivum, které žije nezávisle na žebříčku.
Finále, na které Češi nezapomenou
Sobota 5. července 2014. Šestá nasazená Kvitová proti třinácté nasazené Bouchardové, dvacetileté Kanaďance, která se do finále prodrala jako nejvýraznější objev sezony. Mnozí jí věřili. Kvitová ale předvedla zápas, o kterém se dodnes mluví jako o jednom z nejdominantnějších výkonů v historii wimbledonských finále.
Reportáž BBC Sport z toho dne zaznamenala čísla, která působí skoro neskutečně:
|Statistika
|Petra Kvitová
|Výsledek
|6:3, 6:0
|Délka zápasu
|55 minut
|Vítězné údery
|28
|Prolomená podání soupeřky
|6
|Ztracené body na vlastním servisu
|jen 7
|Vyhrané body po prvním podání
|82 %
Pro Kvitovou šlo o druhý wimbledonský titul po roce 2011 a o potvrzení, že český ženský tenis má po éře Martiny Navrátilové a Heleny Sukové další hráčku, která umí ovládnout nejslavnější trávu světa. WTA později označila finále za téměř bezchybnou reprízu jejího prvního triumfu.
Kvitová na Wimbledon vzpomíná ráda. Při svém posledním startu v roce 2025 řekla, že tam má „nejlepší vzpomínky“ a že nikdy nesnila o dvou titulech. Přímý komentář k Bouchardové jako soupeřce z oné soboty jsme dohledat nedokázali. Kanaďanka sama o sobě z roku 2014 mluvila jako o vzpomínce, zdroji sebevědomí a důkazu, že na té úrovni kdysi byla. Zároveň přiznala, že je o dekádu dál a jinou hráčkou.
Rozloučení doma, ne pohřeb
Wimbledonské finále pro ni zůstalo vrcholem. Ten rok se ještě vyšplhala na páté místo světového žebříčku a stala se první Kanaďankou v elitní pětce i první hráčkou narozenou v Kanadě a reprezentující tuto zemi, která hrála grandslamové finále ve dvouhře. Pak přišel propad, zranění a nakonec operace pravého ramene, po níž v letech 2021 a 2022 nehrála zhruba sedmnáct měsíců.
Konec si načasovala symbolicky. Poslední turnaj kariéry odehrála v létě 2025 na National Bank Open v rodném Montrealu, na kurtech nedaleko míst, kde jako dítě začínala. Ve 2. kole prohrála s Belindou Bencicovou 2:6, 6:3, 4:6 a podle WTA tím uzavřela profesionální dráhu. Sama loučení předem popsala jako oslavu, ne jako pohřeb.
Montreal byl podle jejích slov „správný čas a správné místo“. Chtěla se rozloučit před rodinou a domácími fanoušky. Druhou stranu mince přiblížila kanadská stanice TVA Sports: po omezení startů na okruhu WTA už nebyla ochotná fyzicky obětovat všechno pro plnohodnotný návrat. Kruh se uzavřel tam, kde začal.
Pickleball, televize a nová kariéra
Z veřejného prostoru ale nezmizela ani na den. Už během tenisových let si budovala druhou nohu: moderovala a komentovala pro americký Tennis Channel a v roce 2024 debutovala na profesionálním pickleballovém okruhu PPA Tour. Nabídka podle Tennis.com přišla přes její agenty během US Open. Lákala ji nová výzva v rychle rostoucím sportu.
Přechod nebyl úplně hladký. Bouchardová přiznala, že musí „přepojit mozek“, protože tenisové instinkty jí na menším hřišti s pálkou často spíš škodí. Výsledky přesto přicházejí. Podle oficiálního profilu na PPA Tour je aktuálně 88. ve světovém žebříčku ženské dvouhry, má na kontě tři finále a jedno semifinále. Titul zatím chybí.
Televizní kariéra mezitím nabrala na váze. Oficiální web Wimbledonu ji v letošním roce uvedl jako součást týmu BBC, tedy v roli expertky přímo na místě, kde zažila svůj největší sportovní okamžik. Kdo chce vidět víc, najde zápasy a sestřihy na webu PPA Tour, lifestylovou stránku pak na jejím Instagramu.
Značka, kterou budovala roky
Fotku v průsvitném topu je snadné odbýt jako laciný lov na lajky. Podle nás je to ale spíš logické pokračování strategie, kterou Bouchardová otevřeně popisuje léta. Už v roce 2021 řekla Forbesu, že firmy se při jednání o spolupráci jako první ptají na počet sledujících. V té době podepsala smlouvu s New Balance, přestože ve špičce žebříčku dávno nebyla. Sponzory nezajímal jen její tenis, ale publikum, které s sebou přivádí.
Kolik vydělá za jeden příspěvek, veřejně známo není. Orientační vodítko nabízí platforma OpenSponsorship, která ji řadí mezi největší tenisové profily a uvádí, že sportovci z této kategorie si za sponzorovaný příspěvek na sociálních sítích obvykle účtují zhruba 23 až 80 tisíc korun. U profilu s jejím dosahem a zapojením se dá čekat spíš horní část rozpětí.
Srovnání s Marií Šarapovovou ukazuje, v čem je Kanaďanka jiná:
- Šarapovová má podle HypeAuditoru 4,8 milionu sledujících a stojí hlavně na odkazu pětinásobné grandslamové šampionky a na podnikání.
- Bouchardová má zhruba poloviční dosah, ale kombinuje aktivní druhou sportovní kariéru, televizi, módu a obsah, který se snadno šíří.
Šarapovová prodává minulost. Bouchardová prodává přítomnost. Grandslamový titul nikdy nezískala, slávu ale proměnila v něco trvanlivějšího než jeden pohár.
Kvitová si v roce 2014 odvezla z Londýna trofej a místo v české sportovní historii. Bouchardová si odnesla tvář, kterou si svět zapamatoval, a naučila se ji zhodnotit lépe než kterýkoli bekhend. O dvanáct let později stojí před zrcadlem v koupelně a dva miliony lidí se dívají s ní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta