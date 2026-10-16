Jablonec vstřelil Freiburgu dva góly a hrál se ctí. Prohru o jediný gól ale zavinil sám, litoval kouč Kozel laciných ztrát

Na Europa-Park Stadionu se ve čtvrtek 15. října hrálo podle očekávání. Freiburg tlačil, trefoval břevna, kopal jeden standard za druhým a jablonecký brankář Hanuš měl práce víc než dost. Přesto mohli Severočeši ještě v 90. minutě srovnat, když Tekijaški hlavičkoval těsně vedle. O chvíli později Kuol snížil na konečných 2:3. Trenér Luboš Kozel pak mluvil o porážce se ctí a o „dobrém vysvědčení“. Stejně otevřeně ale přiznal, že dva ze tří inkasovaných gólů byly laciné. V obou tvrzeních má pravdu. A gól z nastavení může mít v nové pohárové matematice větší cenu, než se na první pohled zdá.
Vyrovnání z první střely a Hanuš v obležení
Freiburg nepřijel do zápasu jako běžný favorit. Podle ČTK měl před utkáním doma v evropských pohárech dvanáct výher v řadě, v nové sezoně ztratil body jen v jednom z devíti soutěžních zápasů a nastřílel 28 gólů. Proti Jablonci udělal v sestavě sedm změn ve srovnání s víkendovou bundesligovou výhrou. Kozel protočil pět hráčů po ligovém vítězství v Brně. Chyběl mu Lamin Jawo, který si v Brně zlomil ruku a v týdnu podstoupil operaci.
Domácí začali přesně tak, jak Kozel čekal: tlakem. Brzy vedli po přímém kopu. Jablonec ale nezůstal zalezlý. Podle trenéra se do zápasu vrátil aktivitou na míči a presinkem. Ve 28. minutě dokázal z první střely vyrovnat Antonín Růsek. Efektivita, o které se u outsiderů obvykle jen mluví, tady přišla v praxi.
Poločas skončil 1:1. Hned po pauze měl Alioum šanci otočit skóre. Kdyby ji využil, mohl se zápas vyvíjet úplně jinak. Pak ale převzal otěže Freiburg. Hanuš podle Kozla „hodně pochytal“ a právě jeho zákroky držely Jablonec ve hře až do závěru.
Gól negól a míč, který nikdo neodvrátil
Rozhodující pasáž přišla v 53. minutě. Po rohu Hanuš v tísni nedosáhl na centr, míč propadl na zadní tyč, Ginter ho poslal k bráně, Pavlović tečoval a Sláma vykopával až za čárou. Rozhodčí nejprve odpískal zřejmě faul na brankáře. Po kontrole u videa ale verdikt změnil a gól uznal. Jako vlastní ho připsal Pavlovićovi.
Kozel o situaci mluvil jako o „gólu nególu“. Pro iSport ale přidal, kde podle něj ta smůla vlastně začala. Jablonec měl míč na noze a přihrával napříč hřištěm před vlastním vápnem. Následovala ztráta, střela, roh a z něj gól. Samotné zakončení bylo nepřehledné a nešťastné. Celá akce ale vznikla z jablonecké chyby v rozehrávce, a ne z freiburské kombinace.
Třetí gól měl podobný průběh. Po zablokované akci Grifa nedostali hosté míč pod kontrolu, Kübler ho posunul Eggesteinovi a ten zhruba z dvaceti metrů zvýšil na 3:1. Kozel to popsal jako špatně odvrácený míč. Jednoduché řešení se nabízelo a nikdo ho nevyužil.
Kozel přitom nic nezastírá. Domácí podle něj vyhráli zaslouženě a měli větší kvalitu. Jenže proti takovému soupeři si outsider nemůže dovolit darovat šance, které si favorit nemusí sám vytvořit. Podle nás je právě tohle ponaučení z Freiburgu: Jablonec obstál ve hře a doplatil na detaily.
Ani za stavu 1:3 nepřestal hrát. V 73. minutě se po nacvičené standardce dostal do dobré pozice Nebyla, v 90. minutě šla Tekijaškiho hlavička těsně vedle. V nastavení konečně snížil Garang Kuol. Ten přišel na hřiště místo Aliouma, kterého Kozel podle svých slov nestřídal kvůli výkonu, ale podle interních běžeckých dat. U sprinterů musí klub zátěž hlídat přísněji, aby zůstali zdraví.
Celé trenérovo hodnocení zveřejnil v rozhovoru klub.
Proč může mít gól na 2:3 praktickou cenu
Konferenční liga už nemá skupiny po čtyřech. Všech 36 týmů je v jedné společné tabulce a každý odehraje šest zápasů. Podle pravidel UEFA postupují týmy na 1. až 8. místě přímo do osmifinále, celky na 9. až 24. místě hrají vyřazovací play-off a od 25. místa soutěž končí. Při rovnosti bodů rozhoduje jako první rozdíl skóre.
Právě proto má Kuolova trefa praktickou váhu. Jablonec je po prvním kole bez bodu na 24. místě, tedy přesně na poslední pozici, která ještě vede do play-off. O příčku se dělí s Crvenou zvezdou Bělehrad, která rovněž prohrála 2:3. Braga, která podlehla 0:3, nebo Kauno Žalgiris po porážce 0:4 jsou níž.
|Tým
|Výsledek 1. kola
|Body
|Skóre
|FK Jablonec
|prohra 2:3
|0
|2:3
|Crvena zvezda Bělehrad
|prohra 2:3
|0
|2:3
|Braga
|prohra 0:3
|0
|0:3
|Kauno Žalgiris
|prohra 0:4
|0
|0:4
Kozel to po zápase řekl přímo: v ligové fázi může na konci rozhodovat každý gól. Pevnou bodovou hranici pro postup UEFA nestanovuje, záleží jen na pořadí. Podle nás by však Jablonec měl mířit alespoň k sedmi až osmi bodům a hlídat skóre. Prohra o gól na hřišti nejsilnějšího soupeře v jeho programu je v tomto ohledu přesně to, co si mohl dovolit.
Kozel po utkání řadil Freiburg výš než Rangers, přes které Jablonec po penaltách postoupil v posledním kole kvalifikace. Ve Freiburgu byl podle něj „větší hukot“ i „větší kvalita soupeře“. Vyzdvihl intenzitu, presink, organizaci, rychlost přepínání a dynamiku krajních hráčů. Po létě, ve kterém Jablonec prošel přes Varaždin, RFS Rigu a Rangers, tedy čelil zatím nejtěžší zkoušce sezony. Ve skóre ji ustál.
Český týden bez jediné výhry
Jablonec v nevydařeném týdnu nebyl sám. Slavia prohrála v Lize mistrů se Sabahem 0:2, Plzeň v Evropské lize podlehla Ferencvárosi 1:2. Jediné body do koeficientu přinesla Sparta remízou s Lilleströmem, za kterou připadlo 0,2 bodu.
Dopad je hmatatelný. Podle Sport.cz vypadlo Česko z první desítky žebříčku UEFA a propadlo se na 12. místo. Přeskočilo ho Řecko i Polsko. V takové situaci má každý bod ze zbývajících zápasů ligové fáze cenu i pro ostatní české kluby. Jablonec bude mít šanci přispět už za týden.
Nejdřív Plzeň, pak Brighton
Na rozbor Freiburgu nebude mnoho času. Kozel po zápase řekl, že se tým nemůže v porážce dlouho „piplat“. V neděli 18. října od 18:00 hostí na Střelnici v Chance Lize Viktorii Plzeň. Přenos vysílá Oneplay Sport od 17:50.
Po vyčerpávajícím zápase v Německu lze podle nás čekat důraz na regeneraci a rotaci, zvlášť když trenér sám otevřeně mluví o hlídání zátěže rychlých hráčů. Jawo bude chybět minimálně ještě v neděli. Kozel věří, že nepůjde o dlouhou absenci, termín návratu ale klub neupřesnil.
Ve čtvrtek 22. října od 18:45 pak na Střelnici přijede Brighton. Domácí zápasy ligové fáze může Jablonec hrát na svém stadionu díky výjimce UEFA. Kromě Brightonu tam přivítá Lugano a Iberii 1999, venku čeká ještě Riga a Trabzonspor. Zbylý program dává reálnou šanci body doplnit.
Z Freiburgu si Jablonec neodvezl bod. Odvezl si ale skóre, které ho drží v kontaktu s postupovými příčkami, a zároveň jasný seznam, co nesmí opakovat. Žádná přihrávka napříč před vlastním vápnem a žádný míč, který zůstane ležet na hranici šestnáctky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner