Spotify, YouTube Music i Amazon Music v autě nedopadly. Nakonec vyhrál off-line přehrávač, o kterém neví každý

Hned na úvod je potřeba říct, že Spotify, YouTube Music ani Amazon Music v autě neselhávají. Všechny tři služby fungují s Android Auto a většině řidičů bez problémů vyhovují. Existuje ale situace, ve které mají své limity. Pokud máte v telefonu vlastní hudební sbírku, často jezdíte místy bez spolehlivého signálu a chcete mít nad přehráváním i zvukem co největší kontrolu, narazíte u streamovacích služeb na určitá omezení.
Právě pro takový scénář stojí za pozornost Poweramp Music Player, offline přehrávač pro Android, který se zaměřuje na lokálně uložené soubory, procházení hudby podle složek a pokročilé nastavení zvuku. Přestože jde o zavedenou aplikaci s miliony stažení na Google Play, ve srovnání se Spotify nebo YouTube Music zůstává spíše specializovanou volbou. Pokud jste o něm dosud neslyšeli, možná je to jednoduše proto, že jste zatím neměli důvod hledat alternativu.
Proč streamery v autě nestačí každému
Problém není v tom, že by Spotify, YouTube Music nebo Amazon Music nedokázaly přehrávat hudbu během jízdy. Rozdíl spočívá především v tom, jak pracují s hudbou, kterou už máte uloženou ve vlastním telefonu.
Spotify umožňuje stahovat hudbu pro offline poslech v rámci předplatného Premium. Podporuje také přehrávání lokálních souborů, ale tato funkce není hlavním způsobem, jakým aplikace organizuje hudební knihovnu. YouTube Music zase umožňuje nahrávat vlastní hudební soubory do své online knihovny, přičemž samotné nahrávání probíhá přes webové rozhraní v počítači. Amazon Music nabízí offline poslech vybraného obsahu podle typu předplatného, ale stažené skladby z katalogu služby nelze jednoduše exportovat jako běžné hudební soubory.
Pokud máte v telefonu tisíce skladeb ve formátu FLAC nebo MP3 a chcete je v autě pohodlně procházet podle složek, interpretů či alb, mohou být tato omezení zbytečnou komplikací. Streamovací služby jsou navržené především pro přístup k online katalogům, zatímco specializované přehrávače se soustředí na práci s vlastní hudební sbírkou.
Co Poweramp dělá jinak
Poweramp je od základu navržený pro přehrávání hudby uložené přímo v zařízení. Nepotřebujete účet ani připojení k internetu, pokud už máte hudební soubory stažené v telefonu. Aplikace je prochází a umožňuje vám vybírat skladby několika způsoby. K dispozici je klasická knihovna rozdělená podle interpretů, alb a žánrů i přímé procházení složek, které odpovídá adresářové struktuře úložiště.
Právě procházení složek je při používání v autě praktické. Pokud máte hudbu uspořádanou například do adresářů podle interpretů a alb, můžete se v ní snadno orientovat, aniž byste museli měnit strukturu souborů nebo je nahrávat do cloudové knihovny. Správně vyplněné informace o skladbách jsou sice užitečné, ale pro přehrávání podle složek nejsou nezbytné.
Další předností je zvuk. Poweramp nabízí vlastní audio engine, pokročilý ekvalizér a možnosti úpravy basů, výšek či prostorového podání zvuku. Díky tomu si můžete zvuk přizpůsobit svým preferencím a možnostem audiosystému v autě. Výsledná kvalita však závisí také na zdrojových souborech, telefonu, připojení a samotné audio soustavě.
Poweramp podporuje také Android Auto, takže můžete hudbu ovládat prostřednictvím kompatibilního systému v autě. Dostupné jsou základní ovládací prvky pro přehrávání a přeskakování skladeb. Některé funkce lze využívat i hlasem, ale možnosti vyhledávání konkrétních skladeb nebo procházení celé lokální knihovny mohou být omezené. Při jízdě je proto nejlepší spoléhat především na jednoduché ovládání a výběr hudby připravit předem.
Kolik to stojí a jak začít
Poweramp si můžete stáhnout z Google Play a nejprve ho vyzkoušet v rámci časově omezené zkušební verze. Po jejím skončení je pro další používání potřeba zakoupit plnou licenci. Jde o jednorázovou platbu, nikoli o pravidelné měsíční předplatné. Přesná cena se může lišit podle regionu a aktuální nabídky v obchodě, proto je nejlepší ověřit ji přímo na stránce aplikace.
Začít můžete v několika jednoduchých krocích:
- Nahrajte hudbu do telefonu, ať už do interního úložiště, nebo na paměťovou kartu, pokud ji zařízení podporuje.
- Uspořádejte si soubory do přehledných složek, například podle interpretů a alb.
- Nainstalujte Poweramp, vyberte složky s hudbou a nechte aplikaci knihovnu proskenovat.
- Připojte telefon k Android Auto. Pokud je vše správně nastavené a vaše zařízení je kompatibilní, Poweramp se zobrazí mezi dostupnými mediálními aplikacemi.
Pokročilejší funkce, jako je podrobné nastavení ekvalizéru nebo úprava zvuku pro konkrétní audiosystém, vyžadují trochu experimentování. Základní přehrávání ale zvládnete během několika minut, pokud už máte hudbu uloženou v telefonu.
Poweramp versus Musicolet, a proč nemusíte opouštět Spotify
Pokud hledáte bezplatnou alternativu, stojí za vyzkoušení Musicolet. Jde o hudební přehrávač zaměřený na lokální soubory, který funguje bez připojení k internetu a nabízí přehrávání podle složek i podporu více front skladeb. Podporuje také Android Auto, takže může dobře posloužit řidičům, kteří chtějí především pohodlně přehrávat vlastní hudbu bez placení za další aplikaci.
Poweramp naopak zaujme především propracovaným zvukovým enginem a širšími možnostmi nastavení ekvalizéru. Pokud si chcete pohrát se zvukem a přizpůsobit ho svým sluchátkům nebo reproduktorům v autě, může vám nabídnout více možností. Záleží tedy na tom, zda hledáte především jednoduchý přehrávač zdarma, nebo nástroj s pokročilým nastavením zvuku.
Zajímavou možností je také samostatná aplikace Poweramp Equalizer, která dokáže upravovat zvuk i u některých dalších přehrávačů a streamovacích aplikací, například Spotify nebo YouTube Music. Nemusíte se tedy rozhodovat mezi vlastní hudební knihovnou a streamováním. Streamovací služby můžete dál používat pro objevování nových interpretů a poslech playlistů, zatímco ekvalizér vám může pomoci přizpůsobit jejich zvuk. Jeho funkčnost ale závisí na konkrétním telefonu, aplikaci a systémových omezeních.
Ani kvalita streamované hudby už nemusí být zásadním kompromisem. Spotify nabízí v rámci podporovaných tarifů také bezztrátové streamování ve formátu FLAC až do 24 bitů a 44,1 kHz. Dostupnost této možnosti závisí na předplatném a dalších podmínkách služby. Rozdíl mezi streamovacími aplikacemi a Powerampem proto nespočívá pouze v kvalitě zvuku, ale především ve způsobu práce s vlastní hudební knihovnou, možnostech offline přehrávání a míře kontroly nad nastavením zvuku.
Při cestování autem nakonec záleží na tom, co od hudební aplikace očekáváte. Pokud chcete především přístup k obrovskému katalogu skladeb a nové hudbě, Spotify nebo YouTube Music vám pravděpodobně budou stačit. Jestliže ale máte vlastní sbírku, chcete ji pohodlně procházet i bez signálu a záleží vám na podrobném nastavení zvuku, Poweramp je zajímavou alternativou, kterou se vyplatí alespoň vyzkoušet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík