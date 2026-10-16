Péče o túje před zimou: Co udělat na podzim, aby na jaře zůstaly krásně zelené

Jak připravit túje na zimu, aby na jaře zůstaly zdravé a zelené? Podívejte se, kdy zalévat, proč se vyhnout radikálnímu řezu a jak předejít hnědnutí.
Túje jsou nenáročné, správná péče jim ale pomůže přečkat zimu
Túje patří mezi nejoblíbenější dřeviny českých zahrad. Sází se jako solitéry i jako hustá výsadba podél plotů nebo nevzhledných zídek. Jsou stále zelené, nenáročné a rychle vytvářejí soukromí před zvědavými zraky sousedů.
Když se řekne túje, většina lidí si představí nepropustný živý plot. Ale existuje celá řada pomalu rostoucích kultivarů, které jsou vhodné do menších zahrad jako solitéry nebo jako stále zelená ozdoba skalek, záhonů nebo květináčů.
Oblíbeným kultivarem českých zahrad je túje západní (Thuja occidentalis ‚Danica‘), která roste velmi pomalu a vytváří přirozeně kulovitou korunu, proto obvykle nevyžaduje pravidelný řez. Právě tato túje se hodí do předzahrádek, moderních výsadeb, skalek i jako solitéra do zahrady, kde působí upraveně během celého roku.
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Pozor na řez
Mnoho zahrádkářů provádí právě na podzim výrazný řez. Největší chybou bývá řez do starého dřeva, které na sobě nemá zelené výhony. Na rozdíl od některých listnatých keřů túje z holých větví ve většině případů znovu neobrostou. Místo hustého živého plotu pak zůstávají nevzhledné hnědé prostory, které už v budoucnu s největší pravděpodobností nezarostou.
Namísto podzimního řezu provádějte úpravu tújí koncem jara a na počátku léta. Druhý lehký řez se potom doporučuje během srpna. Vždy však provádějte spíše zkracování mladých výhonků než jednorázové radikální zásahy.
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Co znamená hnědnutí tújí?
Čeští zahrádkáři se často potýkají s problémy ohledně rezavění nebo hnědnutí větviček. Důvodů těchto problémů může být více:
- Nedostatek vody během léta,
- Přehřívání a vysychání půdy,
- poškození kořenů,
- zimní vysychání
- zasolení půdy posypovou solí.
Tip redakce: hnědnutí starších větviček uvnitř koruny může být na podzim přirozenou součástí obnovy jehličí. Pokud ale hnědnou celé výhony nebo větší části keře, je vhodné hledat konkrétní příčinu.
Největším problémem je pro túje posypová sůl. Nejvíce trpí rostliny u příjezdových cest, komunikací nebo chodníků. Sledujte, zda hnědnou celé rostliny nebo pouze jednotlivé větve. Včasný zásah je účinnější než pozdější pokusy o záchranu silněji poškozeného keře.
Dopřejte tújím dostatek vláhy
Pokud je půda na podzim suchá, dopřejte tújím zálivku i během října či listopadu, dokud není půda zamrzlá. Dávejte však pozor, abyste kořeny nepřemáčeli. U jílovitých půd zalévejte méně. Pokud chcete zamezit nadměrnému vypařování vody z půdy, můžete okolí tújí zamulčovat. Rozprostřete vrstvu mulčovací kůry o tloušťce asi pět centimetrů, ale kolem kmínků nechte volný prostor. Mulč pomáhá udržovat vlhkost půdy a zmírňuje výkyvy teplot.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)