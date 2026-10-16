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Péče o túje před zimou: Co udělat na podzim, aby na jaře zůstaly krásně zelené

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Jak připravit túje na zimu, aby na jaře zůstaly zdravé a zelené? Podívejte se, kdy zalévat, proč se vyhnout radikálnímu řezu a jak předejít hnědnutí. …
Péče o túje před zimou: Co udělat na podzim, aby na jaře zůstaly krásně zelené

Péče o túje před zimou: Co udělat na podzim, aby na jaře zůstaly krásně zelené

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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