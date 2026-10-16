Máte doma tyto nehezké broučky? Není to špína, ale varování. Ničí vám jídlo i knihy

Máte doma tyto nehezké broučky? Není to špína, ale varování. Ničí vám jídlo i knihyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Máte doma tyto nehezké broučky? Není to špína, ale varování. Ničí vám jídlo i knihyZdroj: iStock
Článek byl publikován 16.10.2026 08:55
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