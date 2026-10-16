ANO po dvanácti letech ztrácí Jičín i Dvůr Králové. Kdo povede města v kraji?

Hradec Králové
V Hradci Králové povládne trojkoalice ve volbách vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Strany ještě budou řešit, zda se čtvrtým členem koalice stane ODS. Tři strany mají v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 20 mandátů, s ODS by koalice měla 24 křesel. Do letošních voleb město řídila koalice čtyř subjektů, a to HDK a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. V čele by měla dál pokračovat dosavadní primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický Klub)
Trutnov
V třicetitisícovém Trutnově povládne koalice vítězné ODS s uskupením Adresa Trutnov a Volbou pro město. Ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít trojkoalice, která personálně kopíruje dosavadní koaliční půdorys, 24 hlasů. V čele města bude pokračovat lídr ODS Michal Rosa. Místostarosty by měly být nadále Tomáš Hendrych (Volba pro město) a Tomáš Eichler (Adresa Trutnov).
Náchod
Ve dvacetitisícovém Náchodě bude pokračovat trojkoalice v čele s vítězným uskupením Jan Birke pro Náchod a starostou Janem Birkem. Dalšími členy bude uskupení Žijeme Náchodem, které tvoří ODS, STAN a Východočeši, a Patrioti Náchoda (PaN). Koalice má ve 27členném zastupitelstvu 17 mandátů.
Jičín
Na koalici v šestnáctitisícovém Jičíně se dohodly vítězné uskupení Patrioti a JDK, sdružení Aktivní Jičín, hnutí STAN a ODS. Starostou by se měl stát lídr Patriotů a JDK Jan Zachoval a místostarosty Zuzana Vavřincová (Aktivní Jičín) a Tomáš Kozel (za ODS). Strany v součtu disponují většinou 12 mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu a nevylučují rozšíření koalice o další subjekty. Dosud stálo v čele radnice od roku 2014 hnutí ANO se starostou Janem Malým. ANO ve volbách v Jičíně kleslo ze sedmi na čtyři mandáty.
Rychnov nad Kněžnou
Starostkou jedenáctitisícového Rychnova nad Kněžnou bude dosavadní místostarostka a jednička uskupení Rychnov Plus Jana Drejslová. Funkci první místostarostky převezme po Drejslové dosavadní místostarostka Dana Spejchalová (Nezávislí za Rychnov) a místostarostou bude Oldřich Bittner (21 pro město). Čtyřčlenná radniční koalice bude mít v 21členném zastupitelstvu 13 hlasů, čtvrtým subjektem bude Volba pro město. Dosavadní starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov), který město vedl od roku 2010, již před volbami oznámil, že ve funkci starosty pokračovat nebude.
ANO oslabilo
Hnutí ANO ve městech Královéhradeckého kraje s více než 10 tisíci obyvateli bude mít starostu jen v Jaroměři. Jaroměřský lídr ANO a starosta Jan Borůvka koalici složil s Hnutím dobrých proměn Jaroměř a sdružením PRO Jaroměř.
Do opozice ANO po 12 letech kromě Jičína míří i ve Dvoře Králové nad Labem. Dvorským starostou by měl být lídr vítězné ODS právník Vít Zlámal. V Hradci Králové skončilo ANO druhé ziskem deseti z 37 mandátů a bude druhé volební období po sobě v opozici. Nadále v opozici bude ANO i v Trutnově a v Náchodě. V opozici bude ANO také v Rychnově nad Kněžnou. Ve Vrchlabí ANO nekandidovalo, starostou krkonošského města má zůstat senátor Jan Sobotka (ZVON), který město vede od roku 1998.