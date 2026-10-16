Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ucpanou toaletu mohou během chvilky zprůchodnit osvědčené lidové metody. Instalatér často vůbec není potřeba

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jestliže musíte čelit ucpané toaletě, nepanikařte. Existuje totiž velmi jednoduchý trik, který vám pomůže v drtivé většině těchto nezáviděníhodných situací.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:29

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Povrch indukční desky může nenávratně poškodit běžná chyba při čištění. Správná péče vyžaduje šetrnější postup
Povrch indukční desky může nenávratně poškodit běžná chyba při čištění. Správná péče vyžaduje šetrnější postup
Skvrna od červeného vína nemusí oblečení navždy zničit. Rychlou pomoc nabídnou běžné prostředky z domácnosti
Skvrna od červeného vína nemusí oblečení navždy zničit. Rychlou pomoc nabídnou běžné prostředky z domácnosti

Víno patří k věcem, které nejdou dobře vyprat, a potřísněný kus oblečení se tedy musí co nejdříve namočit,...

Mikrovlnná trouba zvládne mnohem víc než pouhé ohřívání jídla. Některá využití by zaskočila i její výrobce
Mikrovlnná trouba zvládne mnohem víc než pouhé ohřívání jídla. Některá využití by zaskočila i její výrobce

Někteří lidé si bez mikrovlnky nedokážou představit život, ale jiní ji v domácnosti zkrátka nepotřebují. Má...

Retro kvíz ze života za socialismu: Jistoty, nedostatek i podivné názvy připomenou tehdejší realitu
Retro kvíz ze života za socialismu: Jistoty, nedostatek i podivné názvy připomenou tehdejší realitu

Život v komunistickém Československu nebyl pro všechny stejný. Mladší generace budou dost možná v...

Kvíz ze slovenských slovíček: Starší Češi jim rozumějí bez problémů, mladší generace může tápat
Kvíz ze slovenských slovíček: Starší Češi jim rozumějí bez problémů, mladší generace může tápat

Česko-slovenská řeč umí občas pěkně překvapit. Rozumíte sousedům lépe, než si myslíte, anebo pohoříte...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.