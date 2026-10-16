Ucpanou toaletu mohou během chvilky zprůchodnit osvědčené lidové metody. Instalatér často vůbec není potřeba

Jestliže musíte čelit ucpané toaletě, nepanikařte. Existuje totiž velmi jednoduchý trik, který vám pomůže v drtivé většině těchto nezáviděníhodných situací.
Ucpaná toaleta je noční můrou celé řady lidí. Onen nepříjemný moment, kdy jste zmáčkli tlačítko pro spláchnutí a voda místo toho, aby začala odtékat, počala stoupat k okraji mísy, zažil takřka každý.
V tu chvíli jste pravděpodobně vypnuli přívod vody, nebo jste otevřeli nádrž a zavřeli otevřenou klapku. Po tomto správném prvním kroku vám chybělo „jen“ vyřešit příčinu ucpané toalety. Až jste zvolili jakékoliv řešení, vězte, že existuje jedno, které je triviální a poradí si s většinou překážek. Jednoduchý způsob, jak vyčistit ucpanou toaletu
Abyste mohli uplatnit tento jednoduchý trik, nebudete k tomu potřebovat nic jiného než nějakou nádobu (například kbelík nebo větší hrnec), horkou vodu a trochu běžného prostředku na mytí nádobí.
Do ucpané záchodové mísy nalijte asi 120 mililitrů libovolného prostředku na mytí nádobí (toto množství odpovídá zhruba ½ objemu standardně velkého hrnku na čaj). Chvíli počkejte, než se čisticí prostředek usadí na dně, a poté přejděte k druhé části čištění toalety. Fotografie: Freepik
Do připraveného kbelíku nalijte horkou vodu. V tomto bodě dejte pozor pouze na to, aby se jednalo opravdu o horkou, nikoliv o vroucí vodu. (Vroucí voda by poškodila porcelán toalety.) Po napuštění
vylijte celý objem kbelíku do záchodové mísy a přibližně dvacet minut počkejte. Po uplynutí potřebné doby toaletu jednoduše spláchněte. V případě, že by v míse nezbýval dostatek prostoru pro vylití celého kbelíku, nalijte vždy jen takové množství, aby byla mísa plná.
Zvýšený tlak v plné toaletní míse společně s mycím prostředkem na nádobí pomůže převést hmotu, která toaletu ucpala, přes odtok. Pokud byly
příčinou ucpané toalety papírové kapesníky, papírové utěrky či toaletní papír, tento způsob ji jednoduše zprůchodní. Použití prostředku na mytí nádobí je efektivní i v případě, že je zdrojem zanesení toalety tuk a zbytky jídla. Další způsoby čištění ucpané toalety
V případě, kdy výše uvedený postup selže, můžete přejít k alternativním způsobům čištění ucpané toalety. Těmi nejjednoduššími je použití záchodového zvonu nebo jedlé sody s octem.
S principem fungování záchodového zvonu je obeznámen pravděpodobně již každý z vás – tento nástroj funguje na principu podtlaku, kterým pomáhá uvolnit překážku v odtoku. Fotografie: Pixabay
Chcete-li využít síly „legendární dvojice“ jedlé sody s octem, postupujte následovně. Jeden šálek jedlé sody nasypte do záchodové mísy a pár minut vyčkejte. Po uplynutí potřebné doby
do toalety pomalu vylijte dva šálky octa. Již během toho, kdy ocet lijete do mísy, byste měli pozorovat bublinky jako důkaz o probíhající reakci. Roztok nechte v toaletě působit několik minut a poté ji spláchněte. Tento postup by měl zatočit i s těmi nejodolnějšími příčinami ucpání toalety.
Zdroj: Goodhousekeeping
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