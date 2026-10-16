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Na Soutoku zachraňují staré duby i kriticky ohrožené brouky, chybí jim světlo

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Nedostatek světla ubíral sílu starým dubům, ohrožoval také vzácného brouka. Správci CHKO Soutok proto společně s lesníky prosvětlili okolí 228 veteránů. Méně stínu totiž nepotřebují jen mohutné stromy, ale také kriticky ohrožený krasec dubový, který v podmínkách bojoval o přežití.
Na Soutoku zachraňují staré duby i kriticky ohrožené brouky, chybí jim světlo

Na Soutoku zachraňují staré duby i kriticky ohrožené brouky, chybí jim světlo

Zdroj: CHKO Soutok
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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