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U Václaváku explodovalo v restauraci plynové topidlo, popáleni jsou tři lidé

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Hasiči, záchranáři a policisté zasahují v centru Prahy, kde na terase restaurace explodovalo plynové topidlo. Záchranáři ošetřili lidi, dočasně byl omezen provoz tramvají.
U Václaváku explodovalo v restauraci plynové topidlo, popáleni jsou tři lidé

U Václaváku explodovalo v restauraci plynové topidlo, popáleni jsou tři lidé

Zdroj: Hasiči Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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