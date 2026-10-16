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Povýšený asistent přetvořil Třinec v ničivý stroj. Žabka vyhrál devět z deseti zápasů a vysvětlil, co za tím stojí

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Devět tříbodových výher od startu, 28 bodů z deseti zápasů a skóre 49:23. Takhle do extraligového ročníku dosud nevstoupil nikdo.
Povýšený asistent přetvořil Třinec v ničivý stroj. Žabka vyhrál devět z deseti zápasů a vysvětlil, co za tím stojí

Povýšený asistent přetvořil Třinec v ničivý stroj. Žabka vyhrál devět z deseti zápasů a vysvětlil, co za tím stojí

Zdroj: HC Oceláři Třinec
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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