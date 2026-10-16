Povýšený asistent přetvořil Třinec v ničivý stroj. Žabka vyhrál devět z deseti zápasů a vysvětlil, co za tím stojí

Večer 4. října 2026 v Olomouci padl devátý gól a na světelné tabuli svítilo 0:9. Devět branek vstřelilo devět různých hráčů. Byla to nejvyšší třinecká extraligová výhra na ledě soupeře a zároveň osmý tříbodový zápis v řadě od začátku sezony. Za touhle jízdou stojí Boris Žabka. Ještě před deseti měsíci byl asistentem na střídačce, dnes vede tým, který jen o pár měsíců dřív hrál finále. Sám ale zásluhy odmítá: „Určitě to není jenom o mně,“ říká v rozhovoru pro iSport. A má pravdu jen zčásti. Podle nás Žabkův Třinec nepůsobí jako tým po revoluci. Spíš jako mužstvo, které starou vítěznou kostru naučilo hrát rychleji a odvážněji dopředu.
Interní řešení, které mělo být nejmenším zásahem
Trenérská změna přišla v nejméně slavnostní chvíli. Po prohře v Pardubicích podal Zdeněk Moták rezignaci a vedení ji 27. prosince 2025 přijalo. Moták řekl, že bere osobní odpovědnost za výsledky i výkony mužstva. Odcházel po třech a půl sezonách, se dvěma tituly a 241 odkoučovanými extraligovými zápasy, jak uvádí klub HC Oceláři Třinec.
Sportovní ředitel Jan Peterek mluvil o potřebě impulzu. Nehledal ho ale venku. Tým převzal dosavadní asistent Žabka, který sám tehdy řešení označil za „nejmenší zásah do týmu“.
Cizinec v kabině to nebyl. Za Oceláře dříve hrál dvě sezony, jako asistent prošel Mladou Boleslaví, Olomoucí a Libercem, pracoval u slovenské reprezentace do 18 let a do Třince se vrátil v únoru 2025 jako Motákův asistent. Hráče znal, systém taky. Právě proto mohl měnit akcenty bez boření základů.
Výsledek přišel rychle. Ještě v téže sezoně dovedl Třinec do finále ročníku 2025/26. V létě pak dostal uzavřený kádr, který doplnili Filip Pyrochta a Daniel Voženílek. U Voženílka Žabka zdůrazňoval souboje a práci v předbrankovém prostoru. Ten detail není náhodný.
Devět výher, pak bod v Pardubicích
Start ročníku 2026/27 vypadá na papíře téměř bezchybně. Kompletní bilance prvních deseti zápasů:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15. 9.
|Karlovy Vary – Třinec
|0:2
|18. 9.
|Třinec – Kometa Brno
|6:5
|19. 9.
|Třinec – Plzeň
|3:2
|25. 9.
|Třinec – Vítkovice
|8:2
|27. 9.
|Liberec – Třinec
|1:3
|29. 9.
|Třinec – Kladno
|6:4
|2. 10.
|Třinec – Litvínov
|3:2
|4. 10.
|Olomouc – Třinec
|0:9
|9. 10.
|Třinec – Mountfield HK
|5:2
|11. 10.
|Pardubice – Třinec
|5:4 pp
Doma šest zápasů a šest výher. Venku tři čistá vítězství a jedna prohra v prodloužení. Průměrně 4,9 vstřeleného gólu na zápas, rozdíl skóre +26.
Ani jediná ztráta nebyla kolapsem. V Pardubicích Třinec prohrával 0:2, otočil na 4:3 a do konce zbývalo patnáct sekund, když domácí srovnali. V prodloužení rozhodl Jan Mandát. Na střely přitom vyhrál Třinec 33:26. Bod si odvezl i tak.
Co je rekord a co jen klubová laťka
Kolem série se snadno plete, co je historické a co jen výjimečné. Rozdíl je důležitý.
- Extraligový rekord: devět tříbodových výher v řadě od startu sezony. Klub psal o rekordu samostatné české extraligy už po osmém vítězství v Olomouci, iSport po deseti kolech potvrzuje laťku devíti výher.
- Klubový rekord to není: bodování v prvních deseti zápasech. V sezoně 2020/21 Oceláři bodovali v prvních dvaceti ligových duelech, tedy v dvojnásobném počtu.
- Klubový rekord to je: výhra 9:0 v Olomouci jako nejvyšší třinecké vítězství na ledě soupeře v extralize.
Podrobná čísla shrnuje klubový přehled. Závěr je jasný: Třinec už dřív uměl dlouho neprohrávat. Tak často a tak přesvědčivě vyhrávat v normální hrací době na začátku sezony ale zatím nedokázal nikdo.
Odvaha dopředu a kabina, která nepotřebuje oddechový čas
Herní posun Žabka pojmenoval už po finále v dubnu 2026. Tým chtěl být „víc nebezpečný dopředu“, rychleji otáčet hru, víc střílet a častěji chodit před bránu. Po deseti kolech to není jen přání z rozhovoru. Je to 49 gólů.
Druhá vrstva receptu je méně vidět. Žabka opakuje mantru „den po dni“: žádná fixace na sérii, jen další trénink a další zápas. Mluví o mentální síle týmu a o kabině, která funguje „od lídrů až po posledního hráče“. Rozhodnutí na střídačce podle něj padají společně v realizačním týmu.
Zajímavá je jeho poznámka o komunikaci během zápasu. Hráči mají vědět, za jakých okolností se na střídačce co děje a proč. Když trenéři změní systém nebo zamíchají sestavou, mužstvo zareaguje bez chaosu a často i bez oddechového času. Podle nás jde o natrénovanou proceduru: jasné pokyny, sdílený jazyk mezi trenéry a hráči a lídři, kteří změnu přenesou do lajny dřív, než se o ní stihne diskutovat.
A lídři v Třinci nechybějí. V Pardubicích nesl céčko Martin Růžička, áčka Andrej Nestrašil a Martin Marinčin. Hráči s řadou titulů podle Žabky odvádějí výbornou práci a trenérům ulehčují situaci. Zkušenost se tu mění v klid. Právě ten klid byl vidět v zápasech s Kometou (6:5) nebo Litvínovem (3:2), které se mohly zlomit na obě strany.
Kolik je tedy Žabka a kolik tým? Jeho vlastní odpověď zásluhy rozkládá. Náš úsudek je o krok konkrétnější: Žabka přinesl rámec a odvážnější akcent, ale postavil je na hotové kostře, kterou vybudovala předchozí éra a kterou vedení v létě nerozbilo.
Tabulka: Pardubice drží krok, Sparta s Kometou ztrácejí
Stav tabulky Tipsport extraligy před pátečním zápasem s Mladou Boleslaví (16. října 2026):
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Body
|Skóre
|1.
|Třinec
|10
|28
|49:23
|2.
|Pardubice
|11
|26
|47:31
|8.
|Sparta
|10
|14
|31:28
|11.
|Kometa
|9
|11
|25:28
Pardubice jsou jediným soupeřem, který drží kontakt. Mají jen o dva body méně, byť o zápas víc, a hlavně Třinec jako jediné zastavily. Sparta a Kometa mají už teď zhruba poloviční počet bodů. Nejdominantněji tedy Třinec působí podle bodů a skóre. Herní nadvládu ve všech ohledech zatím tabulka nedokládá.
Prověrka přichází hned. Po Mladé Boleslavi jede Třinec 18. října na Spartu, pak hostí 23. října České Budějovice a 25. října Karlovy Vary. Následuje venkovní trojice: 28. října Kometa, 30. října Plzeň a 1. listopadu derby ve Vítkovicích. Zápasy živě vysílá Oneplay: hlavní utkání na Oneplay Sport 2, vybraná na Oneplay Sport 3, záznamy jsou k dispozici týden zpětně. Přenosy, reprízy a záznamy z každého kola nabízí také ČT sport.
Vydrží to až do jara? Na tuhle otázku zatím odpověď není. Opora pro opatrný optimismus ale existuje: finále v minulé sezoně, stabilní kádr a trenér, který o sérii odmítá mluvit a zajímá ho jen další trénink.
Žabka v rozhovoru přiznává, že odpočívá, jen když spí. U týmu, který vyhrává skoro každý večer, to zní jako přehnaná péče. V Třinci je to ovšem metoda. Kdo tady začne počítat rekordy, přestane hrát o další gól.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka