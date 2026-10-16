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„Každou noc nás budil stejný zvuk. Až po měsících jsme zjistili, co se v bytě nad námi děje,“ popisuje Petr

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Dennívýzva
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Několik měsíců budil Petra a jeho partnerku uprostřed noci podivný zvuk vycházející z bytu nad nimi. Někdy se ozval krátce po půlnoci, jindy až nad ránem a občas dokonce několikrát za noc. Dlouho nedokázali přijít na to, co ho způsobuje.
muž s polštářem na hlavě

muž s polštářem na hlavě

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

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