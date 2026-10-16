Meruňkové Florida řezy s pudinkovým krémem a šlehačkou: Bleskový retro dezert, který vypadá slavnostně

Florida řezy peču nejčastěji na víkend, když má být na stole něco trochu svátečnějšího, ale nechci kvůli tomu obsadit kuchyň na celé dopoledne. Je v nich měkký piškotový korpus, vanilková vrstva, meruňky a navrch šlehačka. Na řezu vypadají pěkně, přitom suroviny jsou úplně běžné. Horká voda v těstě a pudinkový základ vařený zvlášť udělají své. Moučník je vláčný, nehroutí se a dobře se krájí.
Florida řezy patří k těm starším , které si hodně lidí spojí s rodinnými oslavami, nedělní návštěvou nebo zákuskům cukrárenskou vitrínou. Mně na nich vyhovuje hlavně to, že se dají nachystat s předstihem. Druhý den jsou často ještě lepší. jim dají trochu svěžesti a pudinková vrstva se postará o to, aby Meruňky moučník nepůsobil suše.
Můj tip zní: Když máte meruňky spíš kyselejší, lehce je před položením na krém poprašte moučkovým cukrem. Není to žádná povinnost, ale chuť se tím srovná a šlehačka nahoře potom lépe vynikne. Florida řezy jako retro moučník z domácích surovin
V dochovaných domácích receptech se
Florida řezy objevují v několika obměnách. Někde se dávají broskve, jinde meruňky, základ ale zůstává podobný: světlý korpus, vanilkový krém nebo pudinková vrstva, ovoce a šlehačka. V receptech se tenhle moučník často označuje jako lehký a nadýchaný a ono to není daleko od pravdy. dezert Recept na vláčné Florida řezy s meruňkami
Počet porcí: zhruba 16 kousků Ingredience pro přípravu Korpus 6 ks vajec 180 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 180 g polohrubé mouky 1 balíček prášku do pečiva 5 lžic horké vody Náplň 500 ml vody 2 balíčky vanilkového pudinku 150 g másla 120 až 150 g moučkového cukru Ovocná vrstva Vrchní vrstva 200 ml smetany ke šlehání 2 balíčky ztužovače šlehačky kakao nebo strouhaná čokoláda na posypání Postup přípravy lahodných Florida řezů
1. Troubu předehřejte na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Meruňky opláchněte, rozpulte a nakrájejte na menší kousky, aby se potom daly rozložit po celé ploše moučníku.
2. Do mísy dejte
vejce, cukr krupice a vanilkový cukr. Šlehejte několik minut, až vznikne světlá, nadýchaná pěna. Tady se vyplatí nespěchat, protože právě tahle fáze rozhodne o lehkosti korpusu.
3. Přidejte
horkou vodu a krátce ji zašlehejte. Potom po částech vmíchejte polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva. Těsto už jen opatrně spojte, aby zůstalo vzdušné.
4. Těsto rozetřete na plech a pečte asi
18 až 20 minut. Hotový korpus má být jen lehce zlatý a na dotek pružný. Po upečení ho nechte úplně vychladnout. Připravte si pudinkovou vrstvu
5. Z
500 ml vody a 2 vanilkových pudinků uvařte hustý pudink podle návodu. Od plotny raději moc neodcházejte, směs houstne docela rychle. Uvařený pudink nechte vychladnout a občas ho promíchejte, aby se na povrchu neudělal škraloup.
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6. V jiné míse vyšlehejte změklé
máslo s moučkovým cukrem do hladkého krému. Do máslového základu pak po lžících zašlehávejte vychladlý pudink, dokud nevznikne jemná náplň.
7. Krém rozetřete na vychladlý
korpus. Navrch rozložte nakrájené meruňky. Není potřeba je zatlačovat hluboko, stačí je lehce položit, aby byly po nakrájení pořád pěkně vidět.
8.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte se ztužovači šlehačky do pevné vrstvy. Naneste ji na ovoce a povrch uhlaďte stěrkou nebo širším nožem.
9. Nakonec povrch poprašte trochou
kakaa nebo posypte strouhanou čokoládou. Obojí se hodí. Kakao působí jemněji, čokoláda zase řezy trochu víc ozdobí.
10. Hotové Florida řezy dejte nejméně na
2 hodiny do lednice. Podávejte je dobře vychlazené, nakrájené na menší kostky nebo obdélníky. Do druhého dne v lednici vydrží bez problémů a většinou se pak i lépe krájí. Foto: Cooky.cz, Hotové řezy dejte aspoň na dvě hodiny do lednice. Posypte teprve před podáváním. Rady a tipy proč Florida řezy fungují i bez složitých triků Pokud je pudink ještě vlažný, do másla ho nezašlehávejte. Krém by mohl zřídnout. Na ovocnou vrstvu můžete použít také broskve, tahle varianta se dělá poměrně často. Jen je nechte pořádně okapat. Řezy se nejlépe krájejí nožem namočeným v horké vodě. Po každém řezu ho otřete do sucha. Tenhle moučník nestojí na žádném komplikovaném postupu. Vyšlehaná vaječná pěna korpus odlehčí, pudink s máslem vytvoří vrstvu, která drží tvar, ale není tak hutná jako klasický máslový krém. Ovoce přidá svěžest a šlehačka nahoře všechno spojí do jednoho jemného řezu. U nás doma se Florida řezy nejčastěji pečou v sobotu odpoledne. V neděli, když se v lednici proleží, chutnají ještě líp. Je to přesně ten druh moučníku, který nevypadá pracně jen na papíře, ale na talíři působí mnohem slavnostněji, než kolik času ve skutečnosti vezme. Pokud chcete mít povrch opravdu čistý a upravený, posypte kakao nebo čokoládu až těsně před podáváním. Šlehačka zůstane svěží a vršek zbytečně nenavlhne.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková