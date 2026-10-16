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Meruňkové Florida řezy s pudinkovým krémem a šlehačkou: Bleskový retro dezert, který vypadá slavnostně

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Na víkend peču Florida řezy ve chvíli, kdy chci něco trochu slavnostnějšího, ale nechci strávit půl dne v kuchyni. Tenhle moučník má vláčný piškotový korpus, jemnou vanilkovou vrstvu, meruňky a nahoře šlehačku, takže působí hezky na pohled a přitom je postavený na docela obyčejných surovinách. Právě spojení horké vody v těstě a vařeného pudinkového základu dělá výsledek příjemně měkký a dobře krájecí.
Obrázek k receptu na Florida řezy ke kávě: tenhle vláčný moučník si zamilujete pro jeho retro kouzlo i slavnostní vzhled

Obrázek k receptu na Florida řezy ke kávě: tenhle vláčný moučník si zamilujete pro jeho retro kouzlo i slavnostní vzhled

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Florida řezy ke kávě: tenhle vláčný moučník si zamilujete pro jeho retro kouzlo i slavnostní vzhled
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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