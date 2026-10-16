Český zámek poprvé otevře půdu nad zbrojnicí. Návštěvníci projdou i sklepy a 250 metrů dlouhou chodbu

Jednou z hlavních novinek letošních prohlídek bude půda v severovýchodním nároží zámku přímo nad zbrojnicí. Tento prostor dosud nebyl návštěvníkům zpřístupněn a lidé tak poprvé nahlédnou přímo do zámeckého krovu. Právě zbrojnice přitom patří k nejvýznamnějším částem opočenských sbírek. Kolekce historických zbraní a zbroje čítá více než dva tisíce předmětů a řadí se k největším svého druhu na českých hradech a zámcích. Významnou část sbírky na konci 19. století soustředil na Opočno kníže Josef II. Colloredo-Mannsfeld. Vedle evropských vojenských zbraní zahrnuje také lovecké zbraně, plátové zbroje, muškety, pistole, kuše nebo popravčí meče.
Sklepy připomínají původní gotický hrad
Další nově zařazenou částí trasy budou sklepy pod severním křídlem, které souvisejí se starší stavební historií celého areálu. V místě dnešního zámku stával gotický hrad a jeho příkop ve středověku přetínal ostroh právě pod nynějším severním křídlem. Část tohoto prostoru později posloužila při vzniku zámeckých sklepů. Návštěvníci při mimořádné prohlídce uvidí také zámeckou lednici, tedy místo určené k uskladnění ledu v době, kdy neexistovalo moderní chlazení. Sklepy ostatně hrály v hospodářském provozu Opočna důležitou roli po staletí, historické popisy zámku zmiňují mimo jiné prostory určené pro uchovávání vína a piva. Dnešní renesanční podobu získal někdejší hrad především při rozsáhlé přestavbě za Trčků z Lípy v 16. století.
Trasa vede knihovnou, oratoří i dlouhou chodbou
Mimořádná prohlídka nekončí u půdy a podzemí. Trasa povede také přes hernu s trofejemi severoamerické zvěře, do níž lze při běžné prohlídce pouze nahlédnout. Součástí bude rovněž francouzská knihovna, která sloužila jako soukromá knihovna knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda, známého svým zájmem o knihy a francouzskou kulturu. Další zastávkou bude oratoř kostela Nejsvětější Trojice s neobvyklým pohledem do jeho interiéru. Návštěvníci následně projdou také krytou spojovací chodbou mezi hlavní zámeckou budovou a letohrádkem. Zatímco program akce uvádí délku přes 250 metrů, podrobnější popis ji upřesňuje na přibližně 270 metrů. Samotný renesanční letohrádek vznikl na počátku 17. století a v posledních letech prošel rozsáhlou opravou střechy a podkroví.
Prohlídky se uskuteční v sobotu 24. i v neděli 25. října v 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30 a 15:00. Jednotné vstupné bez ohledu na věk činí 240 korun. Vstupenky je možné koupit předem v pokladně zámku nebo prostřednictvím internetového prodeje, klasické rezervace nejsou možné. S nákupem až těsně před začátkem se nevyplatí příliš počítat, protože jednotlivé termíny bývají podle informací k akci na místě často vyprodané. S elektronickou či vytištěnou vstupenkou se návštěvníci dostaví na arkádové nádvoří, odkud prohlídka začíná. Trasa zároveň není vhodná pro každého, protože vede velkým množstvím schodů a je označena jako fyzicky náročná.
zdroje: autorský text, redakce