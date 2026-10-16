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Český zámek poprvé otevře půdu nad zbrojnicí. Návštěvníci projdou i sklepy a 250 metrů dlouhou chodbu

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Státní zámek Opočno na dva dny otevře části areálu, které při běžné návštěvě zůstávají za zavřenými dveřmi. O víkendu 24. a 25. října se lidé dostanou mimo jiné na dosud nikdy nezpřístupněnou půdu nad zbrojnicí, do sklepů pod severním křídlem nebo do dlouhé spojovací chodby vedoucí k letohrádku. Mimořádná trasa nazvaná Opočno opačně nabídne sedm prohlídek denně a jednotné vstupné stojí 240 korun.
Český zámek poprvé otevře půdu nad zbrojnicí. Návštěvníci projdou i sklepy a 250 metrů dlouhou chodbu

Český zámek poprvé otevře půdu nad zbrojnicí. Návštěvníci projdou i sklepy a 250 metrů dlouhou chodbu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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