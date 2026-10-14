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Máte doma plynový kotel? Emisní povolenky mohou zdražit vytápění. Kolik si připlatíte a od kdy?

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Máte doma plynový kotel? Zjistěte, jak nové emisní povolenky od roku ovlivní cenu plynu, o kolik si můžete připlatit a zda musíte kotel vyměnit.
Plynový kondenzační kotel ecoTEC plus ioniDETECT nezabere mnoho místa

Plynový kondenzační kotel ecoTEC plus ioniDETECT nezabere mnoho místa

Zdroj: Vaillant
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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