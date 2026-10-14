Máte doma plynový kotel? Emisní povolenky mohou zdražit vytápění. Kolik si připlatíte a od kdy?

Majitelé domů s plynovým vytápěním budou muset v příštích letech počítat s další změnou. Evropská unie zavádí systém emisních povolenek ETS2, který se promítne také do ceny zemního plynu. Původně měl začít fungovat v roce 2027, termín se však posunul na rok 2028. Znamená to, že si domácnosti budou muset kupovat povolenky, nebo dokonce vyměnit plynový kotel? A o kolik mohou vzrůst náklady na vytápění?
Plynový kotel by měl v každém případě být kondenzační. Zdroj: DeDietrich
Plynové kotle stále vytápějí řadu českých rodinných domů i bytů. Pro mnoho domácností představují pohodlný způsob vytápění, který nevyžaduje skladování paliva ani každodenní obsluhu. S připravovaným systémem ETS2 se však objevují obavy, zda se provoz plynového kotle výrazně neprodraží. Dobrou zprávou je, že nikdo nebude muset kvůli emisním povolenkám svůj funkční kotel automaticky vyřadit. S vyšší cenou plynu ale bude rozumné do budoucna počítat.
Co jsou emisní povolenky ETS2 a koho se týkají?
Emisní povolenky nejsou úplnou novinkou. Evropská unie už řadu let používá systém EU ETS, ve kterém za vypouštění oxidu uhličitého platí například elektrárny a některé průmyslové podniky. Nový systém ETS2 rozšiřuje zpoplatnění emisí především na paliva používaná při vytápění budov a v silniční dopravě.
Pro majitele plynových kotlů je důležité, že
emisní povolenky nebudou kupovat sami. Povinnost bude ležet na dodavatelích paliv, kteří budou muset pokrýt emise vznikající jejich spalováním. Náklady však mohou následně promítnout do ceny, kterou zákazníci zaplatí za plyn. ETS2 se tak nebude týkat jen rodinných domů s plynovým kotlem. Dopad může pocítit také domácnost, která používá plyn k ohřevu vody nebo vaření. Systém se vztahuje i na další fosilní paliva, například uhlí nebo topný olej. Kdy začnou emisní povolenky platit?
Původní evropský harmonogram počítal se spuštěním systému v roce 2027. Evropská unie však termín posunula o jeden rok. Podle současné evropské legislativy má ETS2 začít plně fungovat
v roce 2028. To znamená, že domácnosti nemusí počítat s automatickým zdražením plynu kvůli ETS2 už od ledna 2027. Samotné ceny energií se samozřejmě mohou měnit i dříve, ale z jiných důvodů, například kvůli vývoji velkoobchodních cen nebo distribučních poplatků. Kondenzační kotel De Dietrich Evodens AMC. Zdroj: Koupelny Ptáček O kolik může plyn zdražit?
Tato otázka zajímá domácnosti nejvíce. Jednoznačná odpověď ale zatím neexistuje. Cena emisních povolenek se bude vytvářet na trhu a bude záviset na nabídce, poptávce i opatřeních, která mají omezovat prudké cenové výkyvy. Evropská legislativa počítá s mechanismem, který při překročení referenční ceny 45 eur za tunu CO₂, vyjádřené v cenové úrovni roku 2020, umožňuje uvolnit další povolenky z rezervy.
Nejde však o pevný cenový strop, který by zaručoval, že povolenka nikdy nebude dražší.
Pro představu si můžeme spočítat orientační dopad při ceně 45 eur za tunu CO₂ a kurzu 25 Kč za euro. Spálení jedné MWh zemního plynu představuje přibližně 0,18 tuny CO₂. Náklad na povolenky by tak odpovídal zhruba 200 Kč za MWh plynu bez DPH. Pokud domácnost spotřebuje na vytápění a ohřev vody 15 MWh plynu ročně, znamenalo by to přibližně 3 000 Kč ročně navíc bez DPH. Při vyšší ceně povolenek nebo větší spotřebě by náklady rostly. Jde ovšem pouze o modelový výpočet, takže to berte jen jako orientační představu. Musíte kvůli povolenkám vyměnit plynový kotel?
Nemusíte. ETS2 nezakazuje používání plynových kotlů a neukládá domácnostem povinnost vyměnit je za tepelné čerpadlo nebo jiný zdroj vytápění. Pokud máte moderní kondenzační kotel, pravidelně ho servisujete a funguje bez problémů, není důvod ho pouze kvůli emisním povolenkám předčasně vyhazovat. Jiná situace nastává u starého zařízení, které má vysokou spotřebu nebo se blíží ke konci životnosti. V takovém případě už má smysl porovnat náklady na nový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo jiné vhodné řešení. Důležitý je především stav domu. Ve špatně zateplené nemovitosti totiž může být problémem spíše množství potřebného tepla než samotný typ kotle.
Za topení plynem si možná, kvůli emisním povolenkám, připlatíte. Zdroj: Magnific Jak se připravit na dražší vytápění?
Než začnete plánovat výměnu kotle, podívejte se na skutečnou spotřebu plynu za poslední roky. Ta vám totiž nejlépe ukáže, jak citlivá bude vaše domácnost na případné zdražení. Pomoci může správné nastavení termostatu, regulace vytápění, kontrola otopné soustavy nebo omezení zbytečného přetápění místností. U starších domů se vyplatí prověřit také tepelné ztráty, stav oken a možnosti zateplení. Každá ušetřená megawatthodina znamená nejen nižší současný účet za plyn, ale v budoucnu také menší náklad spojený s emisními povolenkami. A pokud plánujete větší rekonstrukci, vyplatí se řešit vytápění společně se zateplením domu, nikoli každé opatření zvlášť.
Zdroj: Evropská komise – oficiální informace o ETS2, Nařízení EU 2026/667 – posunutí spuštění ETS2 na rok 2028, Innogy – dopad ETS2 na domácnosti a vytápění