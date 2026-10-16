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Jessica Fletcherová nepotřebovala být mladá ani sexy. Angela Lansbury dokázala, že ženská hrdinka může být úplně jiná

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Psala detektivky, cestovala, pěstovala přátelství a pravidelně přicházela na kloub vraždám, nad nimiž si policie lámala hlavu. Jessica Fletcherová nepotřebovala omládnout ani hledat velkou životní lásku, aby diváky udržela u obrazovek dvanáct sezon. U příležitosti narozenin Angely Lansbury připomínáme jednu z nejpozoruhodnějších ženských televizních postav.
Jessica Fletcherová nepotřebovala být mladá ani sexy. Angela Lansbury dokázala, že ženská hrdinka může být úplně jiná

Jessica Fletcherová nepotřebovala být mladá ani sexy. Angela Lansbury dokázala, že ženská hrdinka může být úplně jiná

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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