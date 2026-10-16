Jessica Fletcherová nepotřebovala být mladá ani sexy. Angela Lansbury dokázala, že ženská hrdinka může být úplně jiná

Představ si televizní producenty, kteří dnes dostanou nabídku na seriál s ovdovělou bývalou učitelkou po padesátce v hlavní roli. Nepřeměňuje se na superhrdinku, nebojuje o mladšího milence a svůj věk neskrývá za novým účesem ani dramatickým omlazením. Žije v malém městečku v Maine, píše detektivní romány, má široký okruh známých a nešťastnou schopnost narazit na vraždu téměř všude, kam přijede. Jmenuje se Jessica Fletcherová. A z takového námětu vznikl jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů své doby.
Angela Lansbury se narodila 16. října 1925 v Londýně. Když roku 1984 začal seriál Murder, She Wrote, u nás známý jako To je vražda, napsala, nebyla žádnou začínající herečkou. Za sebou měla desetiletí filmové a divadelní práce. Přesto jí právě Jessica dala místo v televizní historii, které zdaleka nevysvětlíš jen detektivní zápletkou.
Hrdinka, která nemusela čekat, až ji někdo vybere
Jessica měla vlastní práci, schopnosti i způsob života. Byla úspěšnou autorkou detektivních románů a její zvědavost byla zároveň profesní výhodou. Nebyla geniální proto, že by všem neustále dokazovala svou nadřazenost. Naslouchala, všímala si detailů, pokládala nepohodlné otázky a uměla ostatním dopřát dost prostoru, aby se sami zamotali do vlastních výmluv.
Seriál se přitom nemusel opírat o její romantický život. Jessica byla vdova, měla blízké přátele, rodinné vazby a nezávislost, kterou scénář nepotřeboval „napravit“ novým partnerem. V době, kdy se ženské postavy často vysvětlovaly především přes jejich vztahy, šlo o osvěžující volbu. I dnes je příjemné sledovat ženu, jejíž život se nepovažuje za neúplný jen proto, že v něm právě není ústřední milostný příběh.
Cabot Cove: nejnebezpečnější idyla v dějinách televize
Na povrchu bylo všechno útulné. Malé městečko Cabot Cove, domky s verandami, známé tváře, přátelská kavárenská atmosféra. Jenže kam Jessica zamířila, tam se dříve nebo později někdo stal podezřelým, někdo jiný obětí a místní policie získala nevyžádanou konzultantku. Internet si z toho právem dodnes utahuje: pro bezpečnost obyvatel by možná bylo rozumnější její cestovní plány přísně regulovat.
Právě kombinace bezpečně známého prostředí a nebezpečných událostí fungovala jako televizní komfortní zóna. Diváci věděli, že se mohou těšit na záhadu, podezřelé i spravedlivé rozuzlení, aniž by museli sledovat grafické násilí. Angela Lansbury později sama vysvětlovala úspěch seriálu mimo jiné tím, že publikum dostávalo uspokojivě uzavřený detektivní příběh.
Angela Lansbury byla větší než jedna televizní role
Její kariéra nezačala ve svetru Jessicy Fletcherové. Už za film Gaslight z roku 1944 získala nominaci na Oscara, v divadle zářila v muzikálech a během života obdržela pět cen Tony. Filmové publikum ji znalo z mnoha rolí a další generace si její hlas spojily s paní Konvičkovou v animované Krásce a zvířeti.
Přesto je na jejím televizním triumfu něco mimořádně sympatického. Seriál nepřišel v okamžiku, kdy by se v Hollywoodu očekávalo, že hereččina kariéra právě vrcholí. Přišel po desítkách let profesionální práce a dal jí prostor ukázat jemnou ironii, autoritu, šarm a klid, který nepotřeboval soupeřit s mládím. Lansbury se navíc v pozdějších sezonách zapojila do produkce seriálu, takže nezůstala pouze tváří projektu.
Proč ji máme rády ještě dnes
Jessica nebyla bezchybná, ale byla zvědavá, kompetentní a aktivní. Uměla být laskavá i neústupná. Na své okolí nepůsobila jako žena čekající na svolení někam vstoupit, něco zjistit nebo změnit plány. A její věk se nestal ústřední zápletkou: byl prostě jednou ze samozřejmých součástí jejího života.
To neznamená, že byl seriál vždy progresivní v dnešním smyslu. Patřil své době, nesl její televizní konvence a mnohé epizody dnes působí až roztomile předvídatelně. Ale právě v tom jednoduchém rozhodnutí vyprávět dobrodružství starší ženy bez omluvy, bez proměny v karikaturu a bez povinného romantického vysvětlení zůstává překvapivě svěží.
Angela Lansbury zemřela v roce 2022, krátce před svými 97. narozeninami. Jessica Fletcherová však pokaždé znovu vstupuje do obývacích pokojů, televizních repríz a streamovacích katalogů s výrazem ženy, která už dávno pochopila, že nejlepší odpověď někdy přijde až po správně položené otázce. A že na to není potřeba mít dvacet pět, dokonalý účes ani schválení od televizního marketingu.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o filmu, seriálech a inspirativních ženách najdeš na Poudrée.
Zdroje: Academy of Motion Picture Arts and Sciences – Angela Lansbury [1], Biography – Angela Lansbury biography [2], Biography – Angela Lansbury Risked Her Career to Star in Murder, She Wrote [3].