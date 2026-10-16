Farmář v poli narazil na zvláštní kámen. Přivolaní vědci vyhrabali obří sochy slavného faraona

Vesnice, která střeží víc, než se zdálo
Celé se to odehrálo v obci Behbeit el-Hagar v oblasti nilské delty, zhruba 100 kilometrů severně od Káhiry. Na první pohled obyčejná vesnice mezi poli. Místo ale mezi odborníky rozhodně neznámé není: patří k významným archeologickým lokalitám a proslulo zbytky mohutného chrámu zasvěceného bohyni Isis.
Svatyně byla postavena převážně z obřích žulových bloků a v pozdní době i v období Ptolemaiovců sloužila jako důležité náboženské středisko. Že se pod zemí skrývá další část dávného komplexu, tedy nebylo úplně vyloučené. Rozsah toho, co se ukázalo, však překvapil i zkušené specialisty.
Na místo dorazili archeologové a zahájili záchranné odkryvy. Pracovali s vědomím, že každý zásah do země je nevratný a že kamenný blok z pole může být jen špičkou ledovce. Postupně z hlíny vystupovaly pozůstatky dvou gigantických královských soch.
Obličej zachovalý i po třech tisíciletích
Egyptské ministerstvo turismu a starožitností oznámilo nález slovy: „Egyptská archeologická mise úspěšně provedla záchranné práce ve vesnici Behbeit el-Hagar v guvernorátu Garbíja a odkrývá pozůstatky dvou masivních královských soch.“ A vzápětí upřesnilo, že obě zřejmě zobrazují krále Ramsese II.
Ramses II. patří k nejslavnějším vládcům starověkého Egypta a v populární kultuře i literatuře se často spojuje s biblickým příběhem o Mojžíšovi a exodu. Jeho jméno tak zná i ten, kdo o faraonech jinak mnoho neví.
Mezi nejpůsobivější části nálezu patří obří hlava vysoká přibližně 1,6 metru. Panovník na ní nese dvojitou korunu, symbol sjednocení Horního a Dolního Egypta. Podle odhadů odborníků mohl celý monument i s podstavcem původně měřit kolem 8,5 metru.
Druhá socha je ještě větší: měří zhruba 2,4 metru na délku, ale chybějí jí nohy i spodní část. Rysy tváře se přesto dochovaly nezvykle dobře a obličej lemuje tradiční pruhovaná královská šátková čelenka zvaná nemes.
K sochám přibyl ještě jeden důležitý objev, blok z růžové žuly pokrytý hieroglyfy. Nápisy nesou královské tituly spojené s Ramsesem II., například „Nesu Beti“ (král Horního a Dolního Egypta) či „Sa Ra“ (syn Reův), a pomáhají identifikaci potvrdit.
Farmář na sebe může být pyšný
Úřady farmáře veřejně pochválily. Jeho rychlá reakce podle nich pomohla uchránit důležitou část egyptského kulturního dědictví. Kdyby blok ignoroval nebo ho odtáhl stranou, mohly být sochy poškozeny nebo se mohly ztratit.
Vykopávky pokračují s nadějí, že pod vesnicí zůstává ukryto ještě víc. Archeologové věří, že nálezy přinesou nové informace o dávném chrámovém komplexu, který zde stával, a o jeho úloze za vlády Ramsese II.
Příběh připomíná, že velké objevy nemusí vzejít jen z expedic a špičkových laboratoří. Někdy stačí všímavý člověk na vlastním poli. Kolik podobných kamenů asi leží ve světě nepovšimnuto?
Zdroje článku: 2 giant Ramesses II statues, one wearing a double crown, discovered by man in Egypt, dailymail.com, express.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý