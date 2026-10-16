Kamarádka mi poradila jedinou surovinu proti molům a já je v kuchyni neviděla už 4 roky. Stojí pár korun a moli ji nesnáší

Pokud jste si všimli, že kolem vás poletují moli, je čas na čistku. Pro začátek odstraňte všechny napadené potraviny – mouku, obilí,
ořechy, sušené houby, sladkosti, rýži, koření – prostě na co si vzpomenete. Buďte nemilosrdní! Dokonce i v malém opomenutém sáčku se mohou ukrývat vajíčka, larvy a kukly. Vše vyhoďte v uzavřeném sáčku a odneste daleko od domova. Čím dále, tím lépe. Hloubkový úklid jako od profesionála
Jakmile jsou staré zásoby venku, přichází čas na úklid. Prázdné police je třeba důkladně vyluxovat. Po vysátí okamžitě vyhoďte sáček z vysavače, jak připomíná web
HealthLine. Poté smíchejte teplou vodu s octem a citronovou šťávou, abyste získali čisticí roztok. Vydrhněte každé zákoutí polic a skříní. K osušení povrchů použijte papírové utěrky, abyste zajistili, že na nich nezůstanou vlhká místa, kde se molům bude dařit. Zdroj fotografie: Depositphotos Ne vždy je třeba proti nepříjemným molům používat silnou chemii. Docela dobře si vystačíte i s tím, co najdete doma. Zvyšte jim teplotu!
Moli často kladou podle webu
Forbes vajíčka do štěrbin v blízkosti zdrojů potravy. Proti těmto skrytým hrozbám může být překvapivě účinný proud horkého vzduchu. Zapněte proto fén na nejvyšší stupeň a vhánějte horký vzduch do všech škvír a štěrbin ve skříních. U citlivých povrchů buďte opatrní, aby nedošlo k jejich poškození.
Po tepelném ošetření vše znovu otřete octovým roztokem a důkladně osušte. Abyste zabránili budoucímu napadení, utěsněte všechny praskliny nebo otvory silikonovým tmelem vhodným pro potraviny. Tím zajistíte, že moli nebudou mít snadný přístup k místům vhodným ke kuklení.
Zdroj fotografie: Ribax / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0 Moli rozhodně nejsou v domácnosti vítanými společníky. Pokud se jich však chcete zbavit, nemusíte sázet na chemii. Nezapomeňte na krmivo pro domácí zvířata!
Krmivo pro domácí zvířata je často přehlíženo jako magnet pro moly. Veškeré krmivo pro domácí zvířata proto skladujte ve vzduchotěsných plastových nádobách.
Pro větší ochranu umístěte do víka lepicí past na moly, abyste mohli sledovat případné známky aktivity těchto škůdců. Uvidíte, že se vám tahle investice opravdu vyplatí.
A proti kuchyňským molům kteří by k vám chtěli přicestovat zvenčí, se
skvěle hodí pelargonie, které jednoduše vysadíte na parapet, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři