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Telefonát od „experta“ stál automechanika celý milion. Slib 30% výnosu za rok skončil u poplatku za výběr

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Nejdřív drobné vklady, rostoucí graf na webu a obchodník, který se pravidelně ozýval. Když si devětatřicetiletý Petr z Kroměříže chtěl vybrat část peněz na nový kotel, platforma po něm chtěla další platbu a muž na druhé straně telefonu přestal komunikovat.
Telefonát od „experta“ stál automechanika celý milion. Slib 30% výnosu za rok skončil u poplatku za výběr

Telefonát od „experta“ stál automechanika celý milion. Slib 30% výnosu za rok skončil u poplatku za výběr

Zdroj: Foto: Europäische Kommission - Audiovisueller Dienst, Bogdan Hoyaux, Yügen, CE - Service audiovisuel, EC - Audiovisual Service - licence CC BY 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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