Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Královny podzimu zdobí naše domovy: Jak se starat o chryzantém, aby byly dlouho krásné

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chryzantémy jsou možná ještě dnes pro spoustu lidí květinami pro dušičkovou výzdobu hrobů, ale časy se mění a jejich popularita roste. V posledních letech se čím dál častěji objevují hlavně na balkonech, terasách, schodištích či zápražích. A to je dobře, protože svými nádhernými květy rozzáří i chmurné dny. Víte, jak se o ně starat, aby vám […]
Chryzantémy na podzim díky široké paletě barev neomrzí

Chryzantémy na podzim díky široké paletě barev neomrzí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:22

Reklama
Další články z Home-in-Cube
Záludnosti dědického práva: Druh či družka jsou v nevýhodě, dědická smlouva nesmí ošetřit celou pozůstalost
Záludnosti dědického práva: Druh či družka jsou v nevýhodě, dědická smlouva nesmí ošetřit celou pozůstalost
Listovka: Zázrak ze spadeného listí, který právě teď můžete vyrobit
Listovka: Zázrak ze spadeného listí, který právě teď můžete vyrobit

Podzimní rovnodennost tento týden ohlásila definitivní konec léta a dala na vědomí, že je potřeba se začít...

Konec velkých jídelních stolů? Současné kuchyně sází na jiná řešení
Konec velkých jídelních stolů? Současné kuchyně sází na jiná řešení

Kdysi patřil jídelní stůl mezi samozřejmosti. Byl místem, kde se jedlo, psaly domácí úkoly, slavily...

Estetika versus výkon: Jak vybrat spolehlivý pákový kávovar, který sedne i do interiéru
Estetika versus výkon: Jak vybrat spolehlivý pákový kávovar, který sedne i do interiéru

Otevřené kuchyně a kuchyňské kouty v obývacím prostoru z bytu udělaly showroom, a kávovar se tak stal nejen...

Proč byste měli mít koupací sud na zahradě?
Proč byste měli mít koupací sud na zahradě?

Koupací sud dokáže proměnit obyčejnou část zahrady v místo, kam se budete těšit po práci, o víkendu i během...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

Všechny články tohoto autora →
Home-in-Cube
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.