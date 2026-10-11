Královny podzimu zdobí naše domovy: Jak se starat o chryzantém, aby byly dlouho krásné

Chryzantémy jsou možná ještě dnes pro spoustu lidí květinami pro dušičkovou výzdobu hrobů, ale časy se mění a jejich popularita roste. V posledních letech se čím dál častěji objevují hlavně na balkonech, terasách, schodištích či zápražích. A to je dobře, protože svými nádhernými květy rozzáří i chmurné dny. Víte, jak se o ně starat, aby vám jejich krása dělala radost po celý podzim?
Oblíbenkyně Asiatů
Řeč je především o chryzantémách či dendrantémách indických, latinským názvem
Chrysanthemum indicum nebo Dendranthema indicum, které jsou v České republice známé spíše pod pojmem listopadky. Jde o vytrvalé rostliny s dřevnatějícími výhony z čeledi hvězdnicovitých, jejichž domovinou je Čína a Japonsko. Obě východoasijské země v nich vidí hlubokou symboliku. Pro Číňany jsou nejen symbolem podzimu, ale i úrody, dokonalosti, vytrvalosti či dlouhověkosti. V Japonsku symbolizují urozenost a představují důležitý prvek při tvorbě ikeban. Pro pěstování v nádobách jsou ideální chryzantémy s drobnými květy. Zdroj: Pixabay
Ve východní Asii chryzantémy znali už před několika stovkami až tisíci lety, ale do Evropy se dostaly teprve koncem 18. století. V současné době existuje velká spousta kultivarů, které disponují širokou škálou barev i různými tvary květenství. Pro podzimní pěstování v nádobách se hodí především listopadky ze skupiny Multiflora, jejichž odrůdy byly převážně vyšlechtěny v Evropě. Ty jsou typické nízkým, hustým, kompaktním a kulovitým růstem, množstvím drobnějších květů a dlouhou dobou kvetení. O jejich stoupající popularitě není pochyb. V rámci České republiky se jich za jeden rok vyprodukuje až jeden milion kusů.
Správná péče je na místě
I když existuje opravdu mnoho různých odrůd, dalo by se říct, že v nárocích na péči se od sebe nijak zvlášť neliší. Vyhovuje jim slunečné stanoviště i polostín, kde sice déle vydrží, ale jejich kvetení nemusí být tak bohaté. Zálivku vyžadují pravidelnou, přiměřenou a nejlépe dešťovou nebo převařenou vodou. Substrát udržujte mírně vlhký, rozhodně ne suchý nebo naopak přemokřený – došlo by k poškození jejich kořenového systému a následně úhynu celé rostliny. Zálivka se aplikuje ke kořenům, při pokropení listů by se mohly vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj houbových chorob, na které jsou chryzantémy náchylnější.
Listopadky jsou nabízeny ve spoustě barvách. Existují bílé, smetanové, žluté, oranžové, růžové, fialové i hnědé. Zdroj: Pixabay
Četnost zalévání lze omezit také přesazením rostliny. Drobnokvěté listopadky se většinou prodávají zasazené v lehkém rašelinovém substrátu a menších kontejnerech. Jejich přesazením do větší nádoby a „těžší“ zeminy, kterou vytvoříte smícháním rašeliny a klasického zahradnického substrátu, zabráníte přesychání i případnému vymrznutí.
Jejich charakteristickým znakem je dlouhá doba kvetení, kompaktní tvar a částečná mrazuvzdornost. Zdroj: Pixabay
Co se týká výživy, kolují různé názory. Jedna strana doporučuje rostlinu přihnojit pouze po přinesení domů, druhá vsází na kombinaci základních a vícesložkových hnojiv během celého podzimu a třetí strana je hlavně pro hnojení před kvetením. Podle odborníků má však přihnojování smysl jen do doby, než se poupata asi o velikosti hrachu začnou vybarvovat, pak je pro hrnkové chryzantémy bezvýznamné. Bohaté a déletrvající kvetení podpoříte spíše pravidelným odstraňováním odkvetlých květů. Tvorbu větších a výraznějších květů zajistíte zase vyštipováním přebytečných poupat, a to tak, aby jeden výhon nesl maximálně tři.
Zimní období
Listopadky po sezóně nemusí skončit zrovna na kompostu. Můžete je nechat přezimovat na světlém, krytém a bezmrazém místě, kde se teplota pohybuje ideálně mezi 5 až 8 °C. Vhodný je například světlý sklep, zimní zahrada, studená chodba, garáž apod. V březnu nebo dubnu je pak můžete situovat na teplejší stanoviště s teplotou okolo 13 °C a postupně opět začít zvyšovat zálivku. Rostliny už sice nebudou tak vitální jako minulý rok, ale zato si z nich můžete odebrat vrcholové řízky a namnožit je.
V ČR patří k nejvíce pěstovaným druhům rostlin. Zdroj: Pixabay
Další možností je podzimní výsadba na záhon. V tomto případě je potřeba zredukovat jejich nadzemní část alespoň na polovinu. Je pravděpodobné, že rostliny ještě stihnou do nepříznivého zimního počasí v pohodě zakořenit, ovšem ochrannou přikrývkou třeba z chvojí určitě nepohrdnou. Takto zasazené chryzantémy vám mohou dělat radost dalších pár let, i když se nejedná zrovna o dlouhověké druhy a jejich způsob růstu už nebude tak kompaktní.
Zdroj info: Podzim v zahradě, Rady pro chytrého zahradníka Fotogalerie: Zdroj: Pixabay Pro pěstování v nádobách jsou ideální chryzantémy s drobnými květy. Zdroj: Pixabay Listopadky jsou nabízeny ve spoustě barvách. Existují bílé, smetanové, žluté, oranžové, růžové, fialové i hnědé. Zdroj: Pixabay Jejich charakteristickými znaky je dlouhá doba kvetení, kompaktní tvar a částečná mrazuvzdornost. Zdroj: Pixabay V ČR patří k nejvíce pěstovaným druhům rostlin. Zdroj: Pixabay