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VIDEO: Šokující výlet s dědečkem, v České Lípě opíjel a učil kouřit děti (5 a 12)

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Místo zmrzliny či dortu alkohol a tabák. Svéráznou představu rodinného výletu překazil v České Lípě v Hrnčířské ulici asistent prevence kriminality. Dědeček dával pít pivo a kouřit cigarety svým vnukům ve věku 5 a 12 let přímo na ulici. Případem se už zabývá správní orgán.
VIDEO: Šokující výlet s dědečkem, v České Lípě opíjel a učil kouřit děti (5 a 12)

VIDEO: Šokující výlet s dědečkem, v České Lípě opíjel a učil kouřit děti (5 a 12)

Zdroj: Městská policie Česká Lípa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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