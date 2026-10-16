Jaroslava Obermaierová promluvila po hospitalizaci. Špatně se jí dýchalo, podrobnosti ale prozradit odmítla

13. října 2026 zvedla Jaroslava Obermaierová telefon redaktorům
TN a pustila ven přesně tolik, kolik chtěla. Že už je doma. Že je jí lépe. Že se jí . A že má kolem sebe spoustu přátel, kteří jí pomáhají. Na cokoliv dalšího, diagnózu, průběh léčby, prognózu, odpovídat odmítla. Tím skončila jedna z nejkratších tiskových zpráv, jakou kdy česká herečka vydala o vlastním zdraví. A právě ta stručnost celý příběh teprve rozpoutala. „tak nějak špatně dýchalo“ Dva dny, dvě verze: co se odehrálo 12. a 13. října
Zprávy o hospitalizaci Obermaierové se začaly šířit v sobotu 12. října 2026. Jako první přinesl konkrétnější informace
Expres, podle jehož tvrzení mělo jít o nahromadění tekutiny v oblasti plic, stav lidově označovaný jako „voda na plicích“. Blesk téhož dne doplnil, že herečka ležela v nemocnici „už skoro týden“. Syn Jaroslav veřejně požádal: „Držte nám palce.“ CNN Prima NEWS situaci zarámovala jako nelehkou.
O čtyřiadvacet hodin později přišel obrat. Obermaierová sama oznámila, že je zpátky doma a cítí se v pořádku.
Žádnou z mediálních verzí nepotvrdila, žádnou nevyvrátila. Nechala je viset ve vzduchoprázdnu. Mezi sobotním neklidem a nedělním uklidněním vzniklo napětí, které drží dodnes, protože jediný člověk, který zná odpověď, ji záměrně nesdílí. Proč Obermaierová mlčí a co o tom víme z minulosti
Herečka na dotazy ohledně bližších okolností reagovala rezolutně. Magazín Aha! popsal, že další komentáře k diagnóze rázně odmítla. Vulgaritu, kterou údajně okomentovala mediální spekulace, raději parafrázujme: dala jasně najevo, že bulvární domněnky ji nezajímají.
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Tahle neústupnost má kořeny. Už v rozhovoru pro
iDNES v roce 2021 prohlásila, že na otázky, na které odpovídat nechce, odpovídat zkrátka nemusí. Dodala tehdy, že některá média si stejně věci domýšlejí. Její říjnové mlčení tedy nepřekvapuje, zapadá do dlouhodobého vzorce, kterým si střeží hranici mezi veřejnou osobností a soukromou osobou. Podle nás nejde o snahu něco skrývat. Spíš o vědomou obranu proti tomu, aby si interpretaci jejího stavu přivlastnili jiní. Dýchací obtíže u seniorů: co říká medicína
Bez potvrzené diagnózy by bylo nezodpovědné spekulovat, co přesně Obermaierovou postihlo. Obecný medicínský kontext ale nabídnout lze. Podle Mayo Clinic patří dušnost mezi příznaky, které nejčastěji souvisejí se srdcem nebo plícemi. U akutních stavů přicházejí v úvahu:
zápal plic, srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, plicní embolie.
Pokud by platila mediální verze o tekutině kolem plic, Cleveland Clinic řadí mezi časté příčiny pleurálního výpotku srdeční selhání, pneumonii, nádorová onemocnění či choroby ledvin. K
aždá z těchto možností vyžaduje odlišnou léčbu a má odlišnou prognózu. Právě proto je zásadní, že veřejně potvrzená diagnóza chybí, jakýkoliv konkrétní závěr by byl pouhou spekulací. Vilma z Ulice zůstává v obsazení, co čeká herečku dál
Obermaierová ztělesňuje postavu Vilmy Nyklové v seriálu Ulice od jeho počátků. Oficiální materiály TV Nova k sezoně 2026 s její rolí nadále počítají a
webové stránky seriálu ji i po hospitalizaci uvádějí v aktuálním obsazení. Žádné oznámení o rušení natáčecích závazků se ve veřejně dostupných zdrojích neobjevilo. Krátkodobý výpadek během pobytu v nemocnici je pravděpodobný, dlouhodobější pauza ale doložená zatím není.
Nejde přitom o první vážnější zdravotní epizodu v jejím životě. V listopadu 2017 si zlomila kotník, a když v nemocnici upadla, naštípla si navíc obratel. Následovala dlouhá rekonvalescence. Magazín Lifee v dubnu 2026 popsal, jak se synem tvoří úzkou domácí jednotku a vzájemně se podporují, právě toto zázemí jí zřejmě pomáhá zvládat i nynější situaci.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová