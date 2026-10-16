Drobné škrábance na brýlích mají údajně odstranit i domácí postupy. Zubní pasta však vyžaduje velkou opatrnost

Při drobných oděrkách na sklíčkách od brýlí není třeba ihned vyhledat optika. Můžete si pomoci sami. Domácí triky vaše brýle nejen zbaví škrábanců, ale i vyleští.
Brýle, ať už dioptrické nebo sluneční, jsou často nedílnou součástí naší tváře. V létě bez ochrany očí nevylezeme z domu, máme-li potíže se zrakem, dioptrické brýle odložíme zpravidla jen na spánek. Vzhledem k tomu, že
je tento doplněk celodenně vystavován vnějším vlivům, je také náchylný na poškození. Na sklech se tak mohou vyskytnout mělké škrábance, které brání v dobrém vidění, a navíc působí nevzhledně. Naštěstí i tento problém lze řešit velice jednoduše. Hladká sklíčka plná lesku
Jemné škrábance na sklíčkách od brýlí můžete snadno odstranit pomocí několika jednoduchých triků, které vaše brýle dokonale vyčistí a vyleští. Vhod vám přijde
zubní pasta či všem dobře známá jedlá soda. Dokonce můžete použít i vosk na auta, který za sebou nezanechá ani stopu po oděrkách. Nejdříve ale připomeneme, jak oděrkám na brýlích vůbec předcházet. Fotografie: Pixabay
Vždy u sebe noste pouzdro. Pokud si potřebujete brýle sundat, nikdy je nevkládejte jen tak do tašky nebo do kapsy.
Důležité je také s sebou nosit hadřík určený pro jejich čištění. Nevystavujte brýle vysokým teplotám, nenechávejte je ležet například v autě nebo na parapetu okna.
Neabrazivní zubní pasta
Zubní pasta je jedním z nejúčinnějších prostředků, jak na škrábance. Aplikujte ji na každou z čoček. Ujistěte se, že tato pasta je bílá a neobsahuje žádné krystalky, které by mohly
sklíčka naopak ještě více poškodit. Nejdříve otřete brýle hadříkem určeným pro jejich údržbu a poté naneste jemnou zubní pastu bez velkého množství chemikálií. Následně skla umyjte pod vlažnou tekoucí vodou a dokonale je osušte. Fotografie: Pixabay
V případě potřeby můžete několikrát opakovat. Sklíčka u brýlí nejen zbavíte nežádoucích škrábanců a oděrek, ale také je zanecháte dokonale lesklé. Zubní pasta je všestranný produkt,
který můžete používat jak v koupelně, tak i pro údržbu domácnosti. Pokud vás trápí drobné škrábance na autě, i zde pomůže zubní pasta stejně efektivně jako v případě brýlí. Směs jedlé sody odstraní škrábance rychlostí blesku
Směs jedlé sody dokáže obrousit oděrky na sklíčkách v rekordním čase. K opravě budete muset smíchat dvě čajové lžičky jedlé sody, suroviny, která by se měla nacházet
v každé domácnosti z důvodu svého všestranného využití, a jednu polévkovou lžíci vody, abyste vytvořili pastu. Aplikujte ji na sklíčko od brýlí a krouživými pohyby je vyleštěte. Spláchněte a čistým hadříkem z mikrovlákna osušte. Vaše brýle nebudou mít jedinou chybu. Vosk na čištění aut i pro brýle
Tento přípravek na údržbu laku auta je vhodný i pro odstranění škrábanců na sklíčkách u vašich brýlí. Namočte kus bavlny do tekutého vosku a vyleštěte všechny oděrky, které vaše brýle trápí.
V tomto případě je neoplachujte, nechte vosk působit a vyčkejte, dokud zcela nezaschne. Poté ho otřete roztokem určeným k leštění auta. Sklíčka od brýlí budou zářivě lesklá a bez jediné vady.
Zdroj: Goodhousekeeping,
Healthline
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Zbavte se drobných škrábanců na brýlích bez nutnosti návštěvy optiky. Obyčejná zubní pasta je odstraní raz dva appeared first on BydlímeÚtulně.cz.