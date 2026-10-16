Některá psí plemena si s dětmi rozumějí mimořádně dobře. Při správném vedení bývají skvělými rodinnými společníky

Je známo, že děti psy milují. Než se však rozhodnete štěně koupit nebo adoptovat, je dobré si dobře rozmyslet, zda jste si jisti, že si zvíře najde cestu k vám domů.
Ne nadarmo se říká, že je pes nejlepší přítel člověka. Psi jsou totiž našimi společníky již více než 30 tisíc let. Psí plemena
byla vyšlechtěna z prapůvodního předka všech psů, tedy vlka. Během dlouhé historie domestikace psa bylo vyšlechtěno bezpočet plemen, která se od sebe liší vlastnostmi jak fyzickými, tak i povahou. Proto se některá plemena více a jiná zase méně hodí do rodin k dětem. Nejvhodnější společníci k dětem
Vztah dětí a psů může být velmi pěkný a užitečný pro celou rodinu. Psi mohou naučit děti zodpovědnosti, empatii, spolupráci a také se z nich mohou stát nerozluční parťáci pro
nejrůznější hry a dobrodružství. Seznam psů vhodných pro děti by mohl být jistě dlouhý, ale důležité je, aby takový pes měl vyrovnanou povahu a výcvik, aby věděl, jak se má v přítomnosti dítěte správně chovat, především hovoříme-li o nejmenších dětech. Fotografie: Piqsels Co je při výběru klíčové
Mohlo by se zdát, že malá plemena psů jsou pro děti vhodná, ale většinou tomu tak není, protože příliš malé psy děti vnímají jako své hračky, což jejich vzájemnému vztahu neprospívá. Příliš
velcí psi se nehodí ani do bytů, zejména s menšími dětmi, protože jejich velké tělo je může nechtěně shodit a děti je obtížně udrží pod kontrolou. Proto se za nejlepší pro děti z hlediska velikosti považují středně velká plemena psů, ale není to pravidlem.
Zejména pro menší děti jsou vhodnější psi a feny s klidnou povahou a přirozeným ochranitelským instinktem. Proto jsou k dětem vhodní hlídací psi, ale také ovčáci, společníci a
podobně zaměřená plemena psů s blízkým vztahem k rodině. Energičtější a temperamentnější plemena psů jsou vhodnější pro starší děti, které se jim mohou vyrovnat svou aktivitou.
Důležitější než výběr plemene je však povaha a výchova konkrétního psa, protože jak člověk, tak pes jsou individuality a i dvě štěňata ze stejného vrhu mohou mít rozdílnou povahu.
Nejdůležitější roli při utváření povahy psa hraje výchova a prostředí, ve kterém vyrůstá, nikoli jeho geny. Proto při výběru psa k dětem vybírejte štěně od kvalitního chovatele. Užijte si volbu: 1. Bígl
Seznam psích plemen, která se často doporučují pro rodiny s dětmi, musí samozřejmě začínat roztomilým bíglem. Toto plemeno je v posledních letech velmi oblíbené a není divu.
Koneckonců jsou tato zvířata velmi přátelská a neprojevují žádnou agresi. Jsou energičtí, milují mazlení, pohyb a hru a ve většině případů jim nevadí žít pod jednou střechou s jinými zvířaty. Fotografie: Piqsels
Jako většina plemen však špatně snášejí samotu, proto by neměli být ponecháni sami v bytě. Pokud rádi trávíte čas venku s rodinou, bude pro vás bígl ideální společník, i když si občas také umí postavit hlavu. Připravte se však na to, že bíglova srst často líná.
2. Francouzský buldoček
Možná to není nejaktivnější pes na světě, ale rád tráví čas se svými opatrovníky. Rád si hraje, přestože se rychle unaví. Je také velmi inteligentní a miluje mazlení, takže se určitě bude dobře cítit v domě s dětmi. Je to
dobrá volba pro rodinu, která nevyznává sportovní životní styl a potřebuje spíše „psa na klíně“ než společníka na každodenní kilometrové procházky. Samozřejmě je nutné dbát na buldočí fyzickou aktivitu, ale ta by měla být přizpůsobena jeho potřebám a v tomto ohledu není nijak zvlášť náročný. Fotografie: Piqsels 3. Dlouhosrstá kolie
Skotský ovčák neboli kolie je další plemeno, které byste měli zvážit, když hledáte psího přítele pro svou rodinu. Kolie je mírná a přátelská. Miluje kontakt se svými blízkými a také
miluje děti, takže s nimi bude ráda trávit čas. Pokud tedy hledáte starostlivého psa, který se rychle sžije se svým okolím a přilne i k malým dětem, vsaďte na kolii. Mají obrovské množství energie, takže se hodí do aktivnějších rodin, kde ji budou moci vybít formou procházek, sportu a různých aktivit. Fotografie: Piqsels 4. Samojed
Jedná se o okouzlujícího, společenského psa, který vypadá jako malý medvěd. Nemusíte se ho však bát, protože ačkoli je velmi pohyblivý, neprojevuje agresivitu vůči svým blízkým.
Člověk má dojem, že se samojed neustále usmívá. Působí důstojně a zároveň je velmi společenský. Je to dobrá volba pro aktivní rodinu, která miluje venkovní aktivity a bude se o něj umět postarat, protože srst tohoto plemene vyžaduje pravidelnou péči, aby vypadala bezvadně. Fotografie: Piqsels 5. Kavalír King Charles španěl
Kavalír je jemný a velmi něžný pes, který miluje společnost. Pokud uvažujete o jeho koupi, ujistěte se, že s ním vaše děti nebudou zacházet jako s hračkou. Jedná se o živého tvora, který
je velmi citlivý a rychle přilne k lidem. Pes tohoto plemene nezpůsobuje mnoho problémů a ochotně se podílí na životě svých majitelů. Bude ideální pro rodiny s dětmi, které jsou spíše klidné a dokážou toto malé zvířátko milovat celým svým srdcem. Pozor, kavalír hodně líná. Fotografie: Piqsels 6. Zlatý retrívr
Pro některé z vás by asi bylo překvapením, kdyby v tomto seznamu chyběl energický zlatý retrívr. Ale to jsme vám nemohli udělat, protože toto plemeno psů je ideální pro rodiny s dětmi.
Tento pes má nejen spoustu energie a ochoty hrát si s malými dětmi, ale je také velmi trpělivý a inteligentní, takže bude skvělým rodinným společníkem. Ochotně si nasadí čepici, kterou mu děti nasadí, a trpělivě si s nimi bude hrát a prožívat s nimi dobrodružství. Fotografie: Piqsels Další vhodná plemena
Do našeho výběru se samozřejmě nevešlo mnoho dalších plemen psů, která jsou také vhodná pro rodiny. Patří mezi ně velká plemena psů, jako je bernský salašnický pes, novofundlandský pes,
pyrenejský horský pes, německý ovčák, aljašský malamut, ale i menší psi včetně bostonského teriéra, maltézského psíka, jezevčíka, německého špice a mnoho dalších vynikajících plemen psů, které můžete vzít k dětem.
Zdroj:
Styl Interia
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Psí plemena, která se perfektně hodí k dětem. U těchto mazlíčků se nemusíte ničeho bát appeared first on BydlímeÚtulně.cz.