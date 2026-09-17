Takhle vyhazujete peníze za plyn oknem. Nenápadný zlozvyk u radiátoru prodraží účet až o 15 procent

Za plyn ušetříte nejvíc tam, kde ho nejvíc spotřebujete, tedy na topení, které tvoří většinu účtu. Každý stupeň nižší teploty ušetří zhruba šest procent, k tomu pomůže těsnění oken, nezakryté radiátory a údržba kotle. Menší část účtu jde na ohřev vody a vaření.
S příchodem topné sezóny stoupá spotřeba plynu a s ní i účet za energie. I když plyn v posledních letech spíš zlevňoval nebo stagnoval, ceny energií kolísají a do budoucna je mohou zvýšit i emisní povolenky, takže úspory dávají smysl. Dobrá zpráva je, že nejvíc ušetříte tam, kde plynu nejvíc spotřebujete, tedy na topení, které tvoří většinu účtu. A většina úsporných kroků nic nestojí. Vyplatí se vědět, jak ušetřit na topení, jak na údržbu kotle a ohřev vody a jak si pohlídat cenu a dodavatele.
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Topení spolkne u domácností s plynem naprostou většinu spotřeby, proto se právě tady nejvíc vyplatí šetřit. Základ je nepřetápět a neplýtvat teplem.
Každý stupeň nad dvacet stupňů představuje průměrné
zvýšení nákladů na vytápění zhruba o šest procent, přičemž na dvacet stupňů se mají vytápět jen obytné místnosti a jinde v bytě má být teplota nižší. Jak ušetřit: Snižte teplotu a nepřetápějte. V obytných místnostech stačí kolem dvaceti stupňů, v ložnici a na chodbě méně. Každý stupeň dolů se na účtu pozná. Nastavte termostatické hlavice. Hlavice udrží v každé místnosti jinou teplotu. Že číslo na hlavici je cílová teplota, ne rychlost topení, jsme rozebrali v článku o tom, co znamenají čísla na termostatické hlavici a jak ji nastavit. Nezakrývejte radiátory. Nábytek, dlouhé závěsy ani sušící se prádlo nemají bránit teplu z radiátoru, jinak topí do zdi. Větrejte krátce a intenzivně. Místo dlouho otevřené ventilačky raději na pár minut otevřete okna dokořán a udělejte průvan, teplo zůstane ve zdech. Utěsněte okna a dveře. Netěsnostmi uniká teplo, staré těsnění vyměňte a spáry utěsněte.
Snížit teplotu o stupeň nebo dva se přitom projeví hned, aniž byste doma seděli v bundě.
Chladnější ložnice v paneláku: otevřené dveře mohou přivádět i vlhkost Údržba kotle a ohřev vody
Vedle nastavení teploty rozhoduje o spotřebě i to, v jaké kondici je kotel a jak zacházíte s teplou vodou. Zanedbaný kotel a zbytečně horká voda plýtvají.
Vyplatí se nechat kotel pravidelně zkontrolovat odborníkem kvůli maximální účinnosti a radiátory pravidelně odvzdušňovat, protože jinak mohou náklady vzrůst i o patnáct procent. Na co myslet:
Udržujte kotel v kondici. Pravidelná údržba a revize plynového kotle drží jeho účinnost a spotřebu na uzdě. Odvzdušňujte radiátory. Vzduch v soustavě zhoršuje topení a zvyšuje náklady, radiátory proto odvzdušňujte. Nastavte rozumnou teplotu vody. U ohřevu vody nemá smysl hnát teplotu zbytečně vysoko, jak jsme rozebrali v článku o tom, jakou teplotu nastavit na bojleru. Šetřete i při ohřevu a vaření. Kratší sprchy místo napouštění vany a vaření pod pokličkou ušetří další plyn.
Údržba kotle sice něco stojí, ale vrací se v nižší spotřebě a navíc jde ruku v ruce s bezpečností provozu.
Odvzdušňování radiátoru klíčem pro vyšší účinnost vytápění Cena plynu, dodavatel a zálohy
Kromě spotřeby ovlivní účet i cena, kterou platíte. Tady se vyplatí porovnávat a rozumět tomu, z čeho se cena skládá.
Cena plynu
skládá z regulované složky, kterou každoročně stanovuje Energetický regulační úřad, a z neregulované složky, tedy ceny samotného plynu a poplatků dodavateli, přičemž dodavatelé nakupují plyn s předstihem přes takzvané forwardové kontrakty. Co si pohlídat: Sledujte cenu, ale nepanikařte. Plyn v posledních letech spíš zlevňoval, regulovaná složka mírně vzrostla a do budoucna cenu mohou ovlivnit emisní povolenky, výkyvy jsou ale běžné. Porovnejte dodavatele. Rozdíly mezi ceníky bývají výrazné, proto se vyplatí ceny porovnat a případně dodavatele změnit. Zvažte fixaci. Fixovaná cena dá jistotu na dobu smlouvy, smlouva na dobu neurčitou zase pružnost, každá se hodí na jinou situaci. Hlídejte zálohy. Nastavte zálohy podle skutečné spotřeby, ať na konci nevznikne velký nedoplatek nebo zbytečně vysoký přeplatek.
Samotné porovnání dodavatele a rozumné zálohy tak doplní úspory ze snížené spotřeby.
Domovní plynoměr se stavem spotřeby, podle kterého se počítá vyúčtování
Za plyn ušetříte nejvíc na topení, protože právě ono tvoří u domácností s plynem většinu spotřeby. Každý stupeň nad dvacet stupňů zvyšuje náklady zhruba o šest procent, proto obytné místnosti vytápějte kolem dvaceti stupňů a jinde méně, nezakrývejte radiátory nábytkem ani závěsy, větrejte krátce a intenzivně a utěsněte okna a dveře. Termostatické hlavice udrží v každé místnosti jinou teplotu.
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Kotel nechte pravidelně zkontrolovat a radiátory odvzdušňujte, jinak náklady rostou, a nežeňte zbytečně vysoko teplotu teplé vody. Menší část účtu jde na ohřev vody a vaření, kde pomohou kratší sprchy a vaření pod pokličkou. Nakonec si pohlídejte i cenu, tedy porovnejte dodavatele, zvažte fixaci a nastavte zálohy podle skutečné spotřeby. Plyn sice v posledních letech spíš zlevňoval, ceny ale kolísají, takže úspory se vyplatí vždy.
Zdroje fotografií Adjusting the temperature on a thermostat in a home setting: Shixart1985/Wikimedia, CC BY 2.0 odvzdusneni-radiatoru-klic: Sil10napel/Wikimedia, CC BY-SA 4.0 plynomer-spotreba-plynu-domacnost: Klaas Z4us V/Wikimedia, CC BY-SA 3.0