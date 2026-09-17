Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Takhle vyhazujete peníze za plyn oknem. Nenápadný zlozvyk u radiátoru prodraží účet až o 15 procent

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Za plyn ušetříte nejvíc na topení. Jak snížit spotřebu nižší teplotou, těsněním a údržbou kotle, jak šetřit u ohřevu vody a jak si pohlídat cenu a dodavatele.
Ruka nastavuje pokojový termostat vedle plynového kotle v domácnosti během topné sezóny

Ruka nastavuje pokojový termostat vedle plynového kotle v domácnosti během topné sezóny

Zdroj: Shixart1985/Wikimedia, CC BY 2.0
Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Fatální chyba českých zahrádkářů. Proč podzimní úklid do čista vaší zahradě uškodí
Fatální chyba českých zahrádkářů. Proč podzimní úklid do čista vaší zahradě uškodí
Vosy se v září zajímají jen o cukr. O žihadlo si říkáte tou nejběžnější chybou
Vosy se v září zajímají jen o cukr. O žihadlo si říkáte tou nejběžnější chybou

Vosy jsou na konci léta dotěrné, protože jim došel cukr. Proč na ně nemávat, jak předejít bodnutí, kdy po...

Soused nechá radiátory studené a hřejí ho okolní byty. Účtu za teplo se přesto nevyhne
Soused nechá radiátory studené a hřejí ho okolní byty. Účtu za teplo se přesto nevyhne

Vypnuté radiátory neznamenají nulový účet. Jak funguje rozúčtování tepla, hranice 70 procent a proč při...

Spadané listí nemusí k popelnici. V obyčejném pytli z něj získáte zásobu pro záhony
Spadané listí nemusí k popelnici. V obyčejném pytli z něj získáte zásobu pro záhony

Spadané listí využijete na výrobu listovky. Poradíme, jak připravit pytel, proč hlídat vlhkost a kdy...

Češi splachováním přichází o tisíce korun. Přitom stačí jedna malá věc
Češi splachováním přichází o tisíce korun. Přitom stačí jedna malá věc

Splachování na WC vypadá jako drobnost, kterou doma nikdo moc neřeší. Jenže právě toaleta umí nenápadně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.