Zmrzlý a bezmocný. Hasiči zachránili z komína uvězněného puštíka
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Zmrzlý a bezmocný. Hasiči zachránili z komína uvězněného puštíkaZdroj: HZS LK
Článek byl publikován 26.11.2026 19:02
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