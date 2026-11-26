Přepadení v Jablonci. Útočník udeřil zezadu prodavačku, za hodinu už seděl v cele
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Přepadení v Jablonci. Útočník udeřil zezadu prodavačku, za hodinu už seděl v celeZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 26.11.2026 12:00
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