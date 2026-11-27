Nová brněnská multifunkční hala T ARENA se připravuje na první návštěvníky. Stavba, která vyšla zhruba na sedm miliard korun, získala povolení ke zkušebnímu provozu. První velkou akcí v její historii bude mistrovství Evropy žen v házené, které se v Brně uskuteční od 4. do 8. prosince. Organizátoři si halu převezmou už v sobotu 28. listopadu a zahájí přípravy na šampionát.
Výstavba haly na brněnském výstavišti začala v roce 2023. Město ji převzalo letos 25. října a nyní se připravuje na její ostrý provoz. Získání povolení ke zkušebnímu provozu představuje další důležitý krok před otevřením veřejnosti.
„T ARENA se z projektu stává skutečným dějištěm velkých sportovních a kulturních událostí. Mistrovství Evropy v házené žen je pro nás nejen prestižní premiérou, ale také příležitostí ukázat, co všechno nová brněnská hala nabízí,“ uvedl předseda představenstva společnosti ARENA BRNO Petr Kratochvíl.
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Některé práce ještě pokračují
Přestože se multifunkční prostor připravuje na první velkou akci, některé práce v něm ještě pokračují. Dokončují se například gastronomické provozy a na řadě jsou také hlukové zkoušky. Podle Kratochvíla ale návštěvníci žádná omezení nepocítí.
„Některé práce skončí v lednu, některé v únoru, ale neomezují nijak provoz arény,“ uvedl Kratochvíl. Na získání kolaudačního rozhodnutí má hala podle něj rok.
Původně se počítalo s tím, že provoz před házenkářským šampionátem otestuje jiný sportovní tým. To se ale nakonec nepodařilo.
Kapacita až 15 tisíc diváků
T ARENA má sloužit nejen sportovním klubům, ale také pořadatelům koncertů a dalších kulturních či společenských akcí. Kapacita se bude lišit podle typu události. Při hokejových zápasech nabídne místo přibližně 12 300 divákům, při koncertech se může přiblížit až 15 tisícům návštěvníků. Domovským týmem haly bude hokejová Kometa Brno.
Součástí areálu je také rozsáhlé zázemí pro návštěvníky. K dispozici bude celkem 12 gastronomických provozů, osm v prvním a čtyři v pátém nadzemním podlaží. VIP část zahrnuje 53 skyboxů, dva partyboxy a 1 920 klubových sedadel.
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Halu čeká nabitý program
Po házenkářském šampionátu přijde v lednu na řadu slavnostní otevření. To se uskuteční 8. ledna 2027 a vystoupí na něm Jelen, Adam Ďurica, Richard Krajčo a Divoký Bill. O dva dny později se v novém domově Komety odehraje první domácí utkání, ve kterém brněnský tým vyzve pražskou Spartu.
V následujících měsících se v hale uskuteční také další sportovní a kulturní události. Mezi nimi bude například mistrovství světa ve sportovním lezení. Na programu jsou také koncerty zahraničních interpretů. Například už 20. ledna 2027 vystoupí v T ARENĚ operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo.