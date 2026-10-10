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Hrady a zámky se brzy uzavřou. Co ještě mohou návštěvníci zažít?

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Hlavní návštěvnická sezona na památkách ve správě Národního památkového ústavu pokračuje až do neděle 1. listopadu. Za první tři čtvrtletí letošního roku navštívilo státní hrady, zámky, kláštery a další památky ve správě NPÚ 3,8 milionu lidí.
Hrady a zámky se brzy uzavřou. Co ještě mohou návštěvníci zažít?

Hrady a zámky se brzy uzavřou. Co ještě mohou návštěvníci zažít?

Zdroj: Zámek Hluboká nad Vltavou
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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