Hrady a zámky se brzy uzavřou. Co ještě mohou návštěvníci zažít?

Do konce sezony čeká návštěvníky ještě podzimní program, od konce listopadu pak tradiční Hradozámecký advent. NPÚ zároveň připravuje nabídku na rok 2027.
„Letošní návštěvnost potvrzuje stabilní zájem o památky ve správě Národního památkového ústavu. Sezona ale ještě nekončí. Řada hradů a zámků bude otevřená i během podzimních prázdnin a od konce listopadu na hlavní sezonu naváže Hradozámecký advent,“ říká generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.
Hlavní sezona ještě nekončí
Památky ve správě Národního památkového ústavu zůstávají v hlavní sezoně otevřené až do neděle 1. listopadu. Návštěvníci tak mohou využít také podzimní prázdniny 29. a 30. října. V posledním říjnovém víkendu se NPÚ zapojí do aktivity spojené se Dnem válečných veteránů. Držitelé průkazu válečného veterána budou mít vstup na památky zdarma. Od 2. listopadu zůstane otevřených 20 památek s celoročním provozem. Další hrady a zámky se budou otevírat při mimořádných akcích. Na podzim čekají návštěvníky například speciální prohlídky, výstavy nebo programy pro děti, od konce listopadu pak adventní program.
Hradozámecký advent začne 28. listopadu. Památky nabídnou návštěvníkům vánočně vyzdobené interiéry, prohlídky, výstavy, trhy, workshopy, betlémy i hudební vystoupení. Adventní program na státních památkách loni navštívilo 125 tisíc lidí.
Návštěvnost se drží na úrovni loňska
Za první tři čtvrtletí letošního roku navštívilo památky ve správě NPÚ 3,8 milionu lidí. Návštěvnost je tak ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o jedno procento vyšší. Výnosy ze vstupného dosáhly 585 milionů korun. V této částce není zohledněn výpadek příjmů za dva mimořádné dny se vstupem zdarma. Ty na památky přilákaly celkem 122 tisíc lidí; související výpadek příjmů činí 18,3 milionu korun.
Nejnavštěvovanějším objektem NPÚ byl i v letošním roce státní zámek Lednice, následovaný státním hradem a zámkem Český Krumlov, státním zámkem Hluboká nad Vltavou, státními hrady Karlštejn a Trosky. Návštěvnost na velkých objektech zůstala převážně na stejné úrovni jako v loňském roce. Největší meziroční nárůst o 30–60 % zaznamenaly menší památky, například státní zámky Valeč, Červené Poříčí, Libochovice, Slatiňany nebo Duchcov. Ke zvýšení návštěvnosti přispěly také tradiční projekty Národního památkového ústavu Hradozámecká noc a Po stopách šlechtických rodů.
NPÚ pokračuje v obnově památek
V roce 2026 realizuje Národní památkový ústav investice do obnovy památek ve výši přibližně 1,2 miliardy korun, a to jak z evropských zdrojů, tak ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů. Největší investiční akcí v historii NPÚ je obnova pražské Invalidovny s náklady 2,15 miliardy korun. Zahájena byla v letošním roce a její dokončení je plánováno na rok 2029. Pokračují také projekty obnovy například na zámku Zákupy, v klášteře Sázava nebo na zámcích Lednice, Valtice a Hrádek u Nechanic.
Rok 2027 přinese nové téma i pokračování péče o památky
Novým tématem projektu Po stopách šlechtických rodů budou Thurn-Taxisové. Představí jejich působení v českých zemích i širší evropský kontext rodu, který je spojen mimo jiné s historií poštovních služeb. Hlavním objektem tematického roku 2027 bude státní zámek Litomyšl.
Vstupné a permanentka Na památky
Vstupné na památky v sezoně 2027 zachová Národní památkový ústav beze změny, a to i přesto, že náklady na provoz památek rostou. Plně zachovány zůstanou také slevy pro rodiny. Děti do 6 let mají vstup zdarma, děti mladší 18 let mají vstupné zlevněné o 70 % oproti základní ceně vstupenky. Slevu ve výši 20 % ze základního vstupného mohou využít mladí lidé od 18 let a senioři.
Nabídku i v příštím roce rozšíří permanentka Na památky. Držiteli karty umožní po celý rok 2027 vstup na všechny památky NPÚ a na všechny prohlídkové okruhy mimo exkluzivní prohlídky a akce. Pro zájemce je připraveno 2 000 karet, každá za cenu 3 500 korun. V prodeji budou od 11. listopadu 2026.
Hlavní fakta k návštěvnické sezoně NPÚ 2026
- 3,8 milionu návštěvníků od ledna do konce září 2026.
- Návštěvnost je o 1 % vyšší než ve stejném období roku 2025.
- Výnosy ze vstupného dosáhly 585 milionů korun.
- Hlavní návštěvnická sezona trvá do 1. listopadu.
- Od 2. listopadu zůstává 20 památek otevřených celoročně.
- Hradozámecký advent začne 28. listopadu, loni adventní program navštívilo 125 tisíc lidí.
- NPÚ v roce 2026 realizuje stavební investice do obnovy památek ve výši přibližně 1,2 miliardy korun.
- V roce 2027 zůstane vstupné beze změny a tématem projektu Po stopách šlechtických rodů budou Thurn-Taxisové.