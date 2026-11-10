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Jan Birke popáté povede Náchod. Hlas mu dalo 20 z 27 zastupitelů

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Jan Birke stojí v čele Náchoda od roku 2010 a po volbách pokračuje se stejným týmem. Ve funkcích zůstávají i všichni tři místostarostové. Radnici dál povede trojkoalice, která chce řešit mimo jiné dopravu, parkování a výstavbu bytů.
Jan Birke popáté povede Náchod. Hlas mu dalo 20 z 27 zastupitelů

Jan Birke popáté povede Náchod. Hlas mu dalo 20 z 27 zastupitelů

Zdroj: město Náchod
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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