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Správa KRNAP má dva nové náměstky. Jedním z nich je mluvčí Radek Drahný

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Po odvolání dvou náměstků sáhla Správa KRNAP do vlastních řad. Ekonomický odbor povede lesník Dušan Havlík, vnější vztahy převezme dlouholetý mluvčí Radek Drahný. Mluvčím zůstává i v době, kdy část zaměstnanců a veřejnosti kritizuje kroky ředitele Petra Moravce.
Správa KRNAP má dva nové náměstky. Jedním z nich je mluvčí Radek Drahný

Správa KRNAP má dva nové náměstky. Jedním z nich je mluvčí Radek Drahný

Zdroj: KRNAP
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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