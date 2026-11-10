Správa KRNAP má dva nové náměstky. Jedním z nich je mluvčí Radek Drahný

Dušan Havlík, který dosud zastával pozici vedoucího oddělení péče o lesní ekosystémy, je profesí lesník a má zkušenosti s lesnickým provozem. Dlouholetý tiskový mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný se podle zástupců správy parku řadu let věnuje komunikaci organizace s veřejností, médii a dalšími partnery. Mluvčím parku zůstává.
„Vedením obou odborů byli pověřeni dosavadní zaměstnanci Správy KRNAP, kteří dobře znají jejich agendu i fungování organizace,“ uvedli dnes v tiskové zprávě zástupci Správy KRNAP.
Správa KRNAP prožívá od jmenování nového ředitele Petra Moravce letos v červnu turbulentní období. Donedávna pedagog trutnovské lesnické akademie Moravec ve funkci nahradil Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal v březnu. Již na konci srpna podal výpověď neúspěšný kandidát na ředitele a do té doby vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb. Byl v trojici finalistů výběrového řízení na ředitele správy parku. Jako důvody svého odchodu Taláb jmenoval ztrátu důvěry v ředitele parku a nesoulad s formou a stylem řízení organizace.
Moravec si vysloužil kritiku některých odborníků i veřejnosti také právě za personální změny, svoji údajnou nekompetentnost a postupy, které podle kritiků ohrožují fungování správy parku. Kritika Moravce a tlak na jeho odstoupení zesílily po nedávném briefingu k výsledkům auditu v KRNAP a po předchozím odvolání náměstků ředitele Jakuba Kašpara a Luďka Khola. Moravec k propuštění Khola a Kašpara uvedl, že ani jeden z náměstků nesplňoval jeho představy o tom, jak by měli pracovníci na těchto pozicích v hospodaření Správy KRNAP fungovat.
Za odvolání ředitele vznikla petice, kterou podepsalo okolo 5 tisíc lidí. Ministr životního prostředí Igor Červený (motoristé) uvedl, že Moravce odvolávat neplánuje. Minulý týden Červený uvedl, že audit v Krkonošském národním parku odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu parku na příští rok. Ministerstvo se kvůli tomu chystá podat trestní oznámení na neznámé pachatele. Bývalý ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch jakékoli pochybení odmítl.
Za Moravcovo odvolání před budovou správy parku ve Vrchlabí v uplynulém týdnu demonstrovaly desítky lidí. Její odboráři vstoupili do stávkové pohotovosti. Tlaku podle médií čelil Moravec i na České lesnické akademii Trutnov, kde i po jmenování ředitelem Správy KRNAP učil. Ředitel školy Tomáš Herčík dnes ČTK bez dalších podrobností řekl, že Moravec už ve škole nepracuje.