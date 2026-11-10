Malá holčička dostala šanci žít. Hradečtí lékaři za to na Hradě převzali ocenění

Malá holčička dostala šanci žít. Hradečtí lékaři za to na Hradě převzali oceněníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Malá holčička dostala šanci žít. Hradečtí lékaři za to na Hradě převzali oceněníZdroj: FNHK
Článek byl publikován 10.11.2026 09:10
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →