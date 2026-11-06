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Přelepila značku, aby neplatila parkovné. Řidičce teď hrozí zákaz řízení

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Dennívýzva
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Stačil kousek černé pásky a písmeno C na registrační značce vypadalo jako O. Podle hradeckých strážníků se tak řidička snažila vyhnout placení za parkování. Jenže upravená značka v registru skutečně existovala – patřila už vyřazenému autu.
Přelepila značku, aby neplatila parkovné. Řidičce teď hrozí zákaz řízení

Přelepila značku, aby neplatila parkovné. Řidičce teď hrozí zákaz řízení

Zdroj: Městská policie Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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