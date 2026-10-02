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Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videa

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Některé novinky v aplikaci Fotky od Googlu jsou dostupné jen pro omezené množství uživatelů, případně jsou omezeny na některé země. Nedávno byla zveřejněna série změn,...
Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videa

Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videa

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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