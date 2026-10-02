Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videa

Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videaZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 02.10.2026 07:00
Huawei je v našich končinách pomalinku známý jen jako výrobce sluchátek a chytrých hodinek, i prémiových....
Samsung sice představuje sluchátka v podstatě každý rok a někdy i více modelů, ale nějakou pořádnou novinku...
Přemýšlíte o koupi nového telefonu nebo disku? Možná byste neměli váhat. V tomto díle probíráme masivní...
Před třemi lety jsme řešili problémové Premium SMS, respektive samotný systém placení pomocí mPlateb u...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Zvuková karta s DSP procesorem za cenu kebabu. Stačí Raspberry Pi Pico 2 a software, který je zdarma
- Jedna SMS ho přesvědčila, že si na něj někdo bere úvěry. Sám pak zašel do banky a přišel o milion korun
- Cyberpunk 2077 na mobilu? Qualcomm chystá ovladače, které z vlajkových Androidů udělají herní konzole
- Mistr světa v Excelu prozradil funkci, která vám ušetří hodiny práce. Málokdo ji používá, a přitom je v každé verzi