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Hodina navíc není dárkový poukaz na spánek. Jak zvládnout změnu času

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Po podzimním posunu pomáhá pravidelné vstávání, denní světlo a omezení pozdní kávy. Přepočet ukazuje, proč časné probuzení nemusí znamenat kratší spánek.
Klasický mechanický budík s kulatým ciferníkem a dvěma zvonky

Klasický mechanický budík s kulatým ciferníkem a dvěma zvonky

Zdroj: Santeri Viinamäki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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