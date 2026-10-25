Hodina navíc není dárkový poukaz na spánek. Jak zvládnout změnu času

Změna času přidá do noci hodinu, ale spánek navíc nezaručí. Po podzimním posunu pomáhá pravidelné vstávání, pobyt venku za světla a klidnější večer bez pozdní kávy. Začněte časem, kdy potřebujete ráno vstát.
Na budíku je šest, oči máte otevřené a do vstávání zbývá hodina. Po návratu z letního času odpovídá nová šestá původní sedmé. Hodiny se přestavily, váš obvyklý rytmus se jim ale nemusí přizpůsobit hned. Podle
amerického institutu NHLBI řídí načasování spánku vnitřní hodiny, které reagují také na světlo a tmu.
V Česku se 25. října 2026 ve tři ráno letního času hodiny vrátily na druhou hodinu středoevropského času. Termín i směr posunu stanoví
§ 3 nařízení vlády č. 348/2021 Sb. Pro první dny po změně má smysl držet se běžného času vstávání, jak doporučuje NHS v radách pro lepší spánek, a nezkoušet po špatné noci každý den jiný režim.
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Rozdíl ukazuje následující přepočet. Zvolili jsme model člověka, který obvykle uléhá ve 23 hodin a vstává v sedm. Tabulka počítá skutečně uplynulý čas mezi ulehnutím a vstáváním. Nepočítá, jak dlouho dotyčný usíná nebo kolikrát se probudí.
Modelová noc Ulehnutí a vstávání Uplynulá doba Běžná noc před posunem 23:00 až 7:00, obojí letní čas 8 hodin Noc z 24. na 25. října, budík zůstane na sedmé 23:00 letního času až 7:00 středoevropského času 9 hodin Stejná noc, probuzení v původní sedmou 23:00 letního času až 6:00 středoevropského času 8 hodin Běžná noc po posunu 23:00 až 7:00, obojí středoevropský čas 8 hodin
Praktický rozdíl je v posledních dvou řádcích: časnější údaj na ciferníku sám nedokazuje, že jste spali méně. A devítihodinové okno během přechodové noci se další večer neopakuje. Než začnete dohánět údajně ztracenou hodinu, rozlište délku noci, skutečný spánek a čas, který právě ukazují hodiny. Přepočet není předpověď, kdy se probudíte.
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Vyberte si realistický čas vstávání podle práce a dalších povinností. Večer si pro spánek nechte dost prostoru; NHS uvádí u dospělých průměrně sedm až devět hodin. Do postele choďte, když jste ospalí. Pokud potřebujete znovu usínat večer, nepřidávejte si po každé horší noci dlouhé ranní vyspávání. Tyto zásady uvádí
NHS, nejde o povinnost usnout na povel. NZIP zároveň připomíná individuální rozdíly a omezenou průkaznost některých tipů; žádná z rad nezaručí přivyknutí za pevný počet dní.
Přes den si najděte chvíli na pobyt venku, třeba při cestě na nákup nebo o polední pauze.
NHLBI doporučuje denní pobyt venku a pravidelný pohyb. Světlo je jedním z podnětů pro vnitřní hodiny. Není třeba z procházky dělat přesně odměřenou léčbu ani si pořizovat lampu podle obecného internetového návodu. Denní světlo patří k podnětům, podle kterých se řídí vnitřní hodiny. Po změně času má smysl najít si během dne chvíli na pobyt venku. Compo / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Kávu nechte na dřív a ložnici na spaní
Večerní ospalost nezkoušejte přetlačit několika kávami.
NHLBI upozorňuje, že účinky kofeinu mohou trvat až osm hodin. Pro modelové ulehnutí ve 23 hodin vychází osmihodinový odstup už na patnáctou. Je to časový přepočet, nikoli přesná hranice účinku pro každého člověka. Kofein obsahuje také čaj a některé limonády.
Poslední hodinu před spaním zvolněte. Kniha nebo klidná činnost se hodí víc než jasná obrazovka přímo u obličeje. Pro ložnici doporučuje
NHLBI ticho, tmu a chladnější prostředí. Chladnější ovšem neznamená nechat pokoj promrznout. Pokud stahujete topení, podívejte se i na naše vysvětlení, proč v ložnici sledovat zároveň teplotu a vlhkost. Pro spaní doporučuje NHLBI tichou, chladnější a tmavou ložnici. Večer proto omezte jasné světlo a obrazovky. Nenad Stojkovic / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Alkohol si jako uspávadlo neordinujte. Podle
NHLBI sice může usnutí usnadnit, ale spánek pak bývá lehčí a častěji přerušovaný. Získaná hodina není pozvánka k delšímu večírku, pokud se chcete ráno vyspat. Děti potřebují svůj režim, dlouhé potíže patří k lékaři
U menších dětí může podzimní posun znamenat dřívější večerní únavu i ranní vstávání.
Americká pediatrická akademie doporučuje i po změně zachovat uklidňující večerní rituál, omezit obrazovky a dopřát dětem denní světlo. Dospělácký plán nepřenášejte na dítě jako povinnou hodinovou večerku navíc; spánkové potřeby se liší podle věku.
Pokud máte potíže se spánkem delší dobu, změna času je nemusí vysvětlovat.
NHS doporučuje vyhledat lékaře, když úprava návyků nepomáhá nebo nespavost výrazně zasahuje do běžného života. Při ospalosti neřiďte. Pro dnešní večer stačí praktický začátek: určete si zítřejší vstávání a naplánujte podle něj dostatečný prostor pro spánek.