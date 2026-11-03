Dvě tváře Charlese Bronsona. Filmového tvrďáka se všichni báli, nechal se ale obměkčit slavným chlapcem

Legendární Charles Bronson by 3. listopadu oslavil 105. narozeniny. Jeden z nejpověstnějších filmových drsňáků minulého století proslul kamennou tváří, úsporným projevem a postavami, které před přesilou necukly a naopak nepřátelům zahráli s harmonikou requiem. Pod neprostupnou a obávanou slupkou se ale skrýval také muž, jehož život od dětství rozhodně nešetřil a kterého dokázal obměkčit i obyčejný dárek od dvanáctiletého kolegy. Právě na nečekané přátelství s Bronsonem zavzpomínal Kurt Russell, když před lety vyprávěl o společném natáčení westernového seriálu.
Dnes pětasedmdesátiletý hrdina Věci či Útěku z New Yorku Kurt Russell měl do showbyznysu pootevřené dveře díky otci Bingovi, jenž v 50. letech působil na televizní westernové scéně. Tam se jako ryba ve vodě cítil také Bronson, který si roku 1963 zahrál s tehdy dvanáctiletým Kurtem v seriálu The Travels of Jaimie McPheeters. Jejich spolupráci o rok později završil celovečerní snímek Guns of Diablo. Bronson už tehdy patřil k zavedeným tvářím amerických westernů a válečných filmů včetně Sedmi statečných a Velkého útěku, jeho pověst však měla i odvrácenou stranu: kolegové ho znali jako odtažitého, málomluvného a někdy vysloveně nepříjemného člověka. Russell si ho přesto oblíbil a rozhodl se k němu přistupovat s odzbrojující dětskou bezprostředností.
Bronson si nevypěstoval hroší kůži náhodou. Narodil se jako Charles Buchinsky v pensylvánském hornickém městečku Ehrenfeld do rodiny litevských přistěhovalců. Byl jedenáctým z patnácti dětí, vyrůstal v krajní chudobě a po smrti otce se musel podílet na obživě rodiny. Už v šestnácti letech fáral v uhelných dolech, kde pracoval na noční směně a přes den chodil do školy. Roku 1943 narukoval do armády a za druhé světové války sloužil jako palubní střelec bombardéru B-29 v Tichomoří. Po návratu z války se živil různými příležitostnými melouchy, než se přes divadlo a drobné filmové role propracoval k herectví. V polovině padesátých let si změnil příjmení na Bronson, mimo jiné v době, kdy v Hollywoodu nebylo v atmosféře antikomunistických nálad zrovna výhodné nosit východoevropsky znějící jméno.
První výraznější příležitost dostal v titulní roli kriminálního filmu Machine-Gun Kelly (1958) Rogera Cormana, následovaly snímky jako zmíněných Sedm statečných a také Tucet špinavců (1967). V Americe však dlouho zůstával spíše výrazným představitelem vedlejších rolí. Skutečnou hvězdu z něj udělala až Evropa: po spolupráci s francouzskými a italskými filmaři, mimo jiné se Sergiem Leonem na filmu Tenkrát na západě (1968), se z něj stal mezinárodní herecký magnet. Hollywood si ho naplno přivlastnil až v sedmdesátých letech, kdy v Přání smrti (1974) ztvárnil architekta Paula Kerseyho, který po brutálním napadení rodiny vezme spravedlnost do vlastních rukou. Následovala čtveřice pokračování a Bronsonova pověst nekompromisního mstitele už mu zůstala prakticky navždy.
Renomé nedůtklivého samotáře ale přesahovalo filmovou image. Režisér Walter Hill, s nímž Bronson natočil Zlé časy, ho popsal jako velmi rozzlobeného člověka, který s mnoha lidmi nevycházel a těžce nesl, že se hollywoodskou hvězdou stal až ve zralém věku. Dobový profil Rogera Eberta z roku 1973 zachycoval herce, jenž se na place držel stranou, s kolegy se příliš nebavil a sám přiznával, že se na veřejnosti záměrně snaží působit nepřístupně. Pod jeho kamennou tváří se tak neskrývala jen herecká póza, ale také skutečně komplikovaná, uzavřená povaha.
„Charlie Bronson byl v mnoha koutech průmyslu neoblíbený. Dělal podlé věci. Já ho ale měl rád a jednou jsem mu přinesl dárek,“ vzpomínal Russell v rozhovoru pro Vice před devíti lety. Herec, kterého diváci znali jako ztělesnění tichého drsňáka, ovšem na chlapcovu pozornost nejprve nijak zvlášť nereagoval. „Dárek přijal a odešel s ním rovnou do svého přívěsu. Všichni se na mě obraceli a varovali mě, že je to prostě nešťastný chlap. Já si říkal, že je to ok. Po půl hodině mi vyřídili, že mě Charlie chce vidět. Šel jsem k přívěsu, zaklepal jsem a přemýšlel nad tím, co jsem sakra udělal špatně. Otevřel dveře, podíval se na mě a prohlásil: ‚Um, nikdo mi předtím dárek nedal, tak díky.‘ A zabouchl dveře.“
Tím ale jejich přátelství teprve začalo. Po dvou měsících Bronson Russellovi přinesl skateboard Makaha a jeden si pořídil také pro sebe. Oba pak společně brázdili areál studia MGM, dokud mladému herci jízdu z pojistných důvodů nezakázali. Když se Russell jednoho dne objevil na place bez prkna, Bronson se začal vyptávat a nakonec zamířil rovnou za prezidentem studia. Podle Russellovy vzpomínky minul sekretářku a vpadl s ním přímo do kanceláře. „Tohle je Kurt, k narozeninám jsem mu donesl skateboard a budeme na nich venku všude jezdit. Jen jsem to chtěl nahlásit,“ oznámil prý a bez dalšího vysvětlování s chlapcem odešel. Po zbytek natáčení spolu dál skejtovali. Dvanáctiletý Russell tak poznal Bronsona z úplně jiné strany než kolegové, kteří ho popisovali jako člověka, jenž se s lidmi příliš nemazlí. Režisér Michael Winner o něm například prohlásil, že „mlátil lidi“, a Bronsonova pověst se později promítla i do historek o jeho pohrdavém přístupu k mladším hereckým kolegům, mezi něž měli patřit Robert De Niro, Al Pacino či Sylvester Stallone.
Na Russella však Bronson udělal natolik silný dojem, že si z jeho filmové persony odnesl inspiraci pro několik vlastních postav, včetně MacReadyho z Věci nebo Snakea Plisskena z Útěku z New Yorku. Bronsonovu schopnost přecházet od chladnokrevných padouchů k charismatickým antihrdinům ostatně obdivoval také Quentin Tarantino, který se k jeho filmům hlásil už od mládí a později s Russellem několikrát spolupracoval. Bronson se tak zapsal do popkultury jako jeden z největších filmových tvrďáků své éry. Russellova historka ale připomíná, že někdy stačilo, aby mu někdo podal dárek – a neostýchal se zaklepat na jeho dveře.
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Zdroje: SlashFilm, Vice, Deadline