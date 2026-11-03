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Dvě tváře Charlese Bronsona. Filmového tvrďáka se všichni báli, nechal se ale obměkčit slavným chlapcem

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Legendární Charles Bronson by 3. listopadu oslavil 105. narozeniny. Jeden z nejpověstnějších filmových drsňáků minulého století proslul kamennou tváří, úsporným projevem a postavami, které před přesilou necukly a naopak nepřátelům zahráli s harmonikou requiem. Pod neprostupnou a obávanou slupkou se ale skrýval také muž, jehož život od dětství rozhodně nešetřil a kterého dokázal obměkčit i obyčejný dárek od dvanáctiletého kolegy. Právě na nečekané přátelství s Bronsonem zavzpomínal Kurt Russell, když před lety vyprávěl o společném natáčení westernového seriálu.
Dvě tváře Charlese Bronsona. Filmového tvrďáka se všichni báli, nechal se ale obměkčit slavným chlapcem

Dvě tváře Charlese Bronsona. Filmového tvrďáka se všichni báli, nechal se ale obměkčit slavným chlapcem

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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