Obyčejné zapálení listí vás zruinuje. Úředníci rozdávají brutální pokuty až padesát tisíc

Hromada shrabaného listí a spadaných větví svádí mnoho zahrádkářů k rychlému úklidu pomocí zápalek. Stačí však trocha vlhkosti a celou ulici zahalí štiplavý kouř, který štípe v očích a dusí sousedy. Zákon o ochraně ovzduší i vyhlášky většiny obcí takové počínání přísně zakazují. Za zapálení vlhkého biologického odpadu na vlastním pozemku hrozí pokuta v řádu desítek tisíc korun.
Podzimní úklid zahrad vrcholí v době, kdy v České republice panuje sychravé počasí s častými inverzemi. Přísná pravidla a limity pro majitele pozemků stanovuje oficiální
metodické stanovisko Ministerstva životního prostředí, bezpečnostní instrukce a výkladové stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR k zákazu pálení bioodpadu i monitorovací Smogový varovný a regulační systém ČHMÚ. Přímo v terénu navíc platí paragraf 16 zákona o ochraně ovzduší, podle kterého smíte v otevřeném ohništi pálit výhradně suché neznečištěné dřevo pro rekreační účely. Likvidace vlhkého bioodpadu pálením je v rozporu se zákonem a vystavuje zahrádkáře vysoké sankci. Fyzika doutnající hromady: Proč mokré listí zamoří celou obec
Podzimní bioodpad ze zahrady obsahuje obrovské množství vody. Čerstvě spadané listí, zavadlá tráva nebo ořezané větve v sobě drží padesát až sedmdesát procent vlhkosti. Když takovou hromadu zapálíte, většina vzniklého tepla se okamžitě spotřebuje na přeměnu kapalné vody v páru. Teplota v ohništi kvůli tomu nedosáhne potřebných osmi set stupňů Celsia, které jsou nezbytné pro dokonalé a čisté hoření dřevní hmoty.
Místo čistého plamene dochází k nedokonalému spalování a nízkoteplotní pyrolýze. Oheň pouze doutná za minimálního přístupu kyslíku. Do vzduchu se uvolňuje hustý štiplavý aerosol plný oxidu uhelnatého, dehtových částic a prudce karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků, jako je benzo a pyren. Tento dým obsahuje také extrémní koncentrace polétavého prachu.
Situaci na podzim ještě zhoršují časté teplotní inverze. Teplý vzduch ve výšce vytvoří nad krajinou nepropustnou pokličku a těžký studený vzduch s dýmem zůstává uvězněný při zemi. Kouř z jediné doutnající hromady listí se nerozptýlí, ale několik hodin plní přízemní vrstvu v celé ulici, proniká do větracích štěrbin sousedních domů a ohrožuje malé děti i astmatiky.
Velká hromada shrabaného vlhkého listí na zahradním trávníku. Co říká zákon: Padesát tisíc za ovzduší a postih od hasičů
Právní rámec pro rozdělávání ohňů na zahradě je v České republice velmi přísný.
Zákon o ochraně ovzduší v paragrafu 16 jasně nařizuje, že v otevřeném ohništi lze spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Vlhké listí ani mokrá nať ze záhonů tuto podmínku ze své podstaty nesplňují. Fyzické osobě, která toto pravidlo poruší, hrozí od obecního úřadu pokuta až padesát tisíc korun.
Druhý zádrhel přináší zákon o odpadech. Shrabané listí, tráva a větve představují biologicky rozložitelný odpad. Zákon zakazuje likvidovat jakýkoli odpad jeho spálením na zahradě. Občan má povinnost bioodpad kompostovat na vlastním pozemku nebo ho odevzdat do obecního systému sběru, ať už do hnědých popelnic, nebo ve sběrném dvoře. Mnoho obcí navíc vydává obecně závazné vyhlášky, které pálení bioodpadu zakazují plošně po celý rok bez výjimek.
Opomenout nelze ani požární ochranu a sousedské vztahy. Pokud se oheň vymkne kontrole nebo ho necháte bez dozoru, hrozí pokuta od hasičů až dvacet pět tisíc korun. U větších rekreačních ohňů proto hasiči doporučují akci předem zadat do systému přes
evidenční portál pálení HZS ČR. Tím se předejde zbytečnému výjezdu cisteren k nahlášenému dýmu. Paragraf 1013 občanského zákoníku navíc výslovně zakazuje obtěžovat sousedy kouřem a pachem v míře nepřiměřené místním poměrům. Stejně jako zákon řeší situace, kdy soused hází posekanou trávu za plot a hrozí pokuta, také obtěžování kouřem lze řešit přes přestupkovou komisi.
Soused hází posekanou trávu za plot. Zákon vám dává jasné páky Co je na ohništi povoleno: Buřty ano, úklid zahrady ne
Zákaz pálení bioodpadu neznamená, že si na zahradě nesmíte opéct špekáček nebo posedět u otevřeného ohně. Zákon i hasiči rozlišují mezi likvidací odpadu a rekreačním ohněm. Rekreační oheň je zcela legální, pokud dodržíte jednoduchá pravidla.
K topení musíte použít výhradně suché čisté dřevo, suché tenké větvičky na podpal nebo dřevěné uhlí. Suché dřevo hoří vysokou teplotou, tvoří jasný plamen a téměř žádný kouř. Ohniště musí být bezpečně odděleno od okolí nehořlavým pruhem, například kameny, pískem nebo kovovým košem, a musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od budov a plotů. Vždy mějte v dosahu kbelík s vodou nebo zahradní hadici a oheň před odchodem důkladně uhaste a zalijte vodou.
Dřevěný zahradní kompostér pro ekologické zpracování organického odpadu. Jak s listím naložit: Kompost, mulč a hnědá popelnice
Spadané listí a ořezané větve nepředstavují přítěž, ale cennou surovinu plnou živin a organické hmoty. Místo vypuštění do vzduchu v podobě toxického dýmu ji můžete vrátit zpět do půdy, kde zlepší strukturu zeminy na záhonech.
Nejpřirozenějším způsobem je kompostování. Listí tvoří takzvanou hnědou uhlíkatou složku kompostu. Aby se rychle a kvalitně rozložilo, je nutné ho promíchat se zelenou dusíkatou hmotou, například se zbytky zeleniny nebo hnojem. Jak potvrzuje rozbor toho, proč
samotné suché listí v kompostu neroztaje ani za tři roky, správný poměr vlhkosti a provzdušnění promění hromadu listí v úrodný humus už do příštího podzimu.
Větve z prořezu stromů nejlépe zpracuje zahradní štěpkovač nebo drtič. Vzniklou dřevní štěpku využijete jako mulč pod okrasné keře, jahodníky i ovocné stromy. Mulč zadržuje vláhu, brání růstu plevele a v zimě chrání kořeny před holomrazy. Pokud kompostér nemáte, využijte obecní hnědé popelnice na bioodpad nebo obecní kompostárnu, která materiál odborně zpracuje bez kouře a zápachu.
Většina zahrádkářů sype spadané listí do kompostu ve velkých čistých vrstvách. Suché listy se ale nerozloží ani za tři roky Přehled materiálů ze zahrady a pravidla jejich likvidace
Materiál ze zahrady Pálení na ohništi Právní stav Správný způsob likvidace Suché palivové dříví a suché čisté polena Povoleno. Zákonné pro rekreační účely a táboráky. Palivo pro ohniště, krby a kamna. Mokré spadané listí a zavadlá tráva Přísně zakázáno. Přestupek podle zákona o ochraně ovzduší (pokuta až 50 000 Kč). Kompostování, mulčování, hnědá popelnice. Čerstvě ořezané syrové větve Zakázáno. Vysoká vlhkost způsobuje silné doutnání a kouř. Rozdrcení štěpkovačem na mulč nebo kompostárna. Lakované plotovky, palety a starý nábytek Přísně zakázáno. Nebezpečný odpad, jedovaté zplodiny z lepidel a laků. Sběrný dvůr nebo kontejner na objemný odpad. Kontrolní seznam pro podzimní úklid zahrady bez kouře a pokut Ověřte obecní vyhlášku: Zjistěte na webu obce, zda u vás neplatí celoroční úplný zákaz rozdělávání ohňů na otevřeném prostranství. Žádný kouř z vlhka: Nikdy na oheň neházejte mokré listí, trávu, vytrhané plevele ani hnijící spadané ovoce. Pořiďte štěpkovač: Tenké i silnější větve z podzimního řezu rozdrťte na mulč, který ochrání záhony před promrznutím. Listí promíchejte: Do kompostu vrstvěte listí střídavě s posekanou trávou nebo zeminou, aby slehlé vrstvy nezačaly zahnívat. Zabezpečte rekreační oheň: Pokud opékáte špekáčky, používejte pouze suché dřevo, mějte po ruce vodu a popel před odchodem zalejte. Hnědá popelnice: Přebytečné listí, které se nevejde do kompostéru, odložte do obecního svozu bioodpadu nebo odvezte do sběrného dvora.